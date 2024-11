Films et séries Marvel : tous les projets à venir dans les phases 5 et 6 du MCU

De Daredevil aux Quatre Fantastiques, voici la liste détaillée des films et séries à sortir dans le Marvel Cinematic Universe.

L’année 2024 n’a pas été très importante pour le Marvel Cinematic Universe (MCU), malgré le succès qui aura marqué Deadpool & Wolverine alors que le mercenaire a enfin migré des studios de la Fox jusqu’à ceux de Marvel. Mais alors qu’Agatha All Along s’est achevée dans un final plutôt surprenant et qu’il ne reste plus que What If… ? pour la fin de l’année, tout n’est pas terminé pour les fans des adaptations de comics.

2024 n’est pas terminé, mais c’est surtout en 2025 que les super-héros vont reprendre du service, et autant dire que le programme sera chargé dans les mois à venir. Des Quatre Fantastiques à Avengers: Doomsday, en passant par les séries Daredevil: Born Again ou Your Friendly Neighborhood Spider-Man, les spectateurs vont avoir de quoi se faire de bonnes soirées durant les phases 5 et 6 du MCU. Histoire de vous y retrouver, on vous en fait la liste ici.

Séries Marvel à venir

“Nouvel aperçu de l’année 2025 des séries Marvel. Avec Daredevil, Spider-Man et plus encore.“

What If…? Saison 3 (22 décembre 2024)

La saison 3 de What If…? est la prochaine grande sortie sur Disney+, prévue juste avant la fin de l’année. Il s’agira de la dernière saison de cette série dans le multivers de Marvel, et des grands noms sont annoncés pour y faire leur retour.

Marvel Studios

Les détails précis des récits restent encore secrets, mais on sait au moins qu’un épisode musical se déroulera dans les années 1930.

Pour donner de la voix aux personnages, on retrouve des acteurs comme Jeffrey Wright, Sebastian Stan, et David Harbour. Quant aux protagonistes, soyez avertis : il y aura également un Shang-Chi version cowboy.

Your Friendly Neighborhood Spider-Man (29 janvier 2025)

Initialement annoncée sous le titre Spider-Man: Freshman Year lors du Disney+ Day 2023, en même temps que X-Men ’97, la série d’animation a finalement retrouvé un nom plus emblématique pour l’araignée.

Marvel

Your Friendly Neighborhood Spider-Man suivra un jeune Peter Parker alors qu’il devient Spider-Man. L’animation stylisée rendra hommage aux racines du personnage dans les bandes dessinées et se déroulera dans un monde où Norman Osborn est le mentor de Peter, à la place de Tony Stark.

Certaines images permettent également de savoir que Doctor Strange aura droit à une apparition dans au moins un épisode.

Daredevil: Born Again (4 mars 2025)

L’annulation des séries autrefois canon du MCU sur Netflix se ressent encore, surtout dans le cas de Daredevil. Mais Charlie Cox va finalement reprendre le costume du célèbre avocat de Hell’s Kitchen.

Netflix

Dans Spider-Man: No Way Home, les salles de cinéma du monde entier ont éclaté de joie alors que le personnage de Charlie Cox faisait une brève apparition pour défendre Peter Parker. Il n’a pas fallu longtemps pour qu’un renouveau de la série Daredevil soit annoncé, offrant un retour du héros.

Daredevil: Born Again permettra ainsi le retour de Charlie Cox aux côtés de Vincent D’Onofrio qui campera le redoutable Kingpin. En tout, on attend rien de moins que 18 épisodes pour la série du MCU.

Ironheart (24 juin 2025)

La mort de Tony Stark continue de résonner à travers le MCU. Ironheart – comic créé pour la première fois par Brian Michael Bendis et l’artiste Mike Deodato – suivra Dominique Thorne dans le rôle de Riri Williams, une jeune génie qui invente l’armure high-tech la plus avancée depuis Iron Man.

Marvel Studios

La série sera l’occasion pour Dominique Thorne de reprendre son rôle de Riri, et inclura également Anthony Ramos dans le rôle de Parker Robbins, alias The Hood. On sait aussi que Sacha Baron Cohen a été choisi pour un rôle encore mystérieux, beaucoup supposant qu’il pourrait incarner Mephisto à l’écran.

Eyes of Wakanda (6 août 2025)

Eyes of Wakanda fait partie des séries Disney+ à venir. Le synopsis indique que “tout au long de l’histoire du Wakanda, de courageux guerriers ont eu pour mission de parcourir le monde pour récupérer des artefacts dangereux en vibranium.”

Marvel Studios

La série d’animation mettra en vedette Danai Gurira dans le rôle d’Okoye, bien connue depuis sa participation dans les films Black Panther. Eyes of Wakanda est décrite comme une sorte d’origin story pour le personnage, mais aussi d’autres guerrières.

Marvel Zombies (octobre 2025)

Dans l’épisode 5 de la saison 1 de What If…?, Hank Pym provoque accidentellement une apocalypse zombie en essayant de sauver Janet Van Dyne, après qu’elle ait été infectée par un virus quantique.

Marvel Studios

L’épisode se termine avec Peter Parker, Scott Lang et T’Challa se dirigeant vers le Wakanda, sans savoir qu’il avait été conquis par un Thanos zombifié maniant le Gant de l’Infini.

Lors du Disney+ Day 2023, une série Marvel Zombies a été annoncée. Écrite par Zeb Wells et réalisée par Bryan Andrews, cette mini-série sera la première série Marvel à obtenir une classification pour public averti.

On peut ainsi s’attendre à ce que l’univers de la saison 1 de What If…? s’étende, avec de nombreuses situations macabres auxquelles les héros survivants devront faire face.

Wonder Man (décembre 2025)

Le réalisateur de Shang-Chi, Destin Daniel Cretton, s’associe à Andrew Guest, connu pour Brooklyn Nine-Nine et Community, afin d’amener sur petit écran l’un des plus anciens personnages de Marvel.

Marvel

Wonder Man – de son vrai nom Simon Williams – a été introduit dans les comics en 1964 comme le rival industriel de Tony Stark, après qu’il ait acquis des pouvoirs d’”énergie ionique” grâce au Baron Zemo. Bien qu’il ait affronté les Avengers à plusieurs reprises, il a fini par rejoindre l’équipe et a fondé sa propre division de la côte ouest.

Le personnage est également lié à Vision et à la Sorcière Rouge, mais on ne sait pas encore s’il jouera un rôle majeur dans l’évolution de la franchise. Yahya Abdul-Mateen II incarnera ce héros emblématique.

Les Mutants vont faire leur retour dans une saison 2 de X-Men ’97, alors que le premier chapitre de la série d’animation avait fait un tabac au printemps 2024.

2024 marvel/disney+

Si la suite n’a pas encore de date précise, elle n’en est pas moins avancée, la production ayant démarré avant la fin de la première saison.

Pour ComicBook en mai 2024, Brad Winderbaum, responsable du streaming chez Marvel, avait indiqué que la saison 2 était déjà entrée dans sa phase “animatique” (soit le premier rendu après le story-board comprenant le son et le montage.) Le responsable a tout de même insisté sur la nécessité de se montrer patient, l’animation demandant plus de temps que les autres types de production.

Série Vision (2026)

Oui, Vision aura sa propre série sur Disney+ : après le succès de WandaVision, Paul Bettany est prêt à reprendre son rôle en 2026.

Marvel Studios/Disney

On ne sait pas encore quand la série Vision s’inscrira dans la chronologie Marvel, que ce soit avant ou après les événements de WandaVision.

C’est le producteur de Star Trek : Picard, Terry Matalas, qui a été recruté en tant que showrunner, bien que peu d’autres détails soient connus sur le projet pour le moment.

Marvel développe une série sur Nova, écrite par Sabir Pirzada, le scénariste de Moon Knight.

Marvel

Aucun casting n’a encore été annoncé, mais Brad Winderbaum, responsable de la diffusion, de l’animation et de la télévision chez Marvel, a confirmé en mars 2024 que le projet était toujours en développement.

“Nous avons un nouveau système en coulisses chez Marvel Studios,” a expliqué Brad Winderbaum durant le podcast Phase Zero (via ComicBook). “Nous sommes désormais davantage comme un studio traditionnel. Nous développons plus de projets que nous n’en produisons réellement. Il est prévu qu’on développe Nova, et j’adore Nova. J’adore Rich Rider – j’espère que le projet trouvera son chemin jusqu’au petit écran. Le monde est toujours chaotique, il y a toujours des aléas, mais j’adorerais voir une série Nova un jour.“

Beaucoup de fans s’attendent à ce que la série suive les origines de Richard Rider, un adolescent new-yorkais qui reçoit un casque cosmique et un uniforme d’un membre mourant du Nova Corps, une force militaire intergalactique aperçue dans les deux films des Gardiens de la Galaxie.

Films Marvel à venir

Captain America: Brave New World (14 février 2025)

Captain America: Brave New World sera le premier long-métrage de la franchise Captain America sans la présence de l’acteur Chris Evans.

À la fin d’Avengers: Endgame, un Steve Rogers âgé (Chris Evans) a transmis le bouclier à Sam Wilson (Anthony Mackie). Dans Falcon et le soldat de l’hiver, le personnage a lutté avec l’idée d’endosser ce rôle avant de finalement s’équiper et de prendre son envol.

Brave New World doit donc suivre Sam alors qu’il s’adapte à son rôle de nouveau Captain America après avoir été officiellement révélé à la fin de sa série sur Disney+.

Julius Onah, réalisateur de The Cloverfield Paradox, est aux commandes du long-métrage. Ce sera l’occasion pour les spectateurs d’avoir un premier aperçu du Général Ross interprété par Harrison Ford, dévoilé dans la bande-annonce. Danny Ramirez et Carl Lumbly reprennent également leurs rôles de Falcon et le soldat de l’hiver, en tant que Joaquin Torres et Isiah Bradley.

Thunderbolts* (2 mai 2025)

The Suicide Squad (la version de James Gunn, pas l’autre) est l’un des meilleurs films du DCEU. Il était assez évident que Marvel lancerait à son tour son propre film de team d’anti-héros !

Marvel Studios

Intitulé Thunderbolts* et réalisé par Jake Schreier (La Face cachée de Margo) avec un scénario d’Eric Pearson (Black Widow), le film devrait offrir une tonalité différente du reste du MCU grâce à sa composition : Florence Pugh en Yelena Belova/Black Widow, Julia Louis-Dreyfus en Valentina de Fontaine, Olga Kurylenko en Antonia Dreykov/Taskmaster, Wyatt Russell en John Walker/US Agent, Sebastian Stan en Bucky Barnes/Soldat de l’Hiver, Hannah John-Kamen en Ava Starr/Ghost, et David Harbour en Alexei Shostakov/Red Guardian.

C’est Valentina de Fontaine qui constitue l’équipe, probablement pour mener des opérations clandestines que le gouvernement ne pourrait pas confier aux héros plus “officiels”.

Les Quatre Fantastiques (25 juillet 2025)

Les Quatre Fantastiques fait l’objet de nombreuses théories depuis que Disney a racheté la 20th Century Fox. Déjà apparus sur grand écran dans le reboot désastreux de 2015 par Josh Trank, leur retour est attendu de pied ferme, avec de nouveaux interprètes.

2024 marvel

Le film a été confirmé début 2024. Pedro Pascal y incarnera Reed Richards, Vanessa Kirby a rejoint le casting dans le rôle de Sue Storm, Joseph Quinn apportera de la chaleur en Johnny Storm, et Ebon Moss-Bachrach frappera fort en Ben Grimm, alias La Chose. De plus, Ralph Ineson a été choisi pour incarner le grand méchant Galactus.

Avengers: Doomsday (1er mai 2026)

Le cinquième volet des films Avengers sera consacré au Docteur Fatalis, le prochain grand antagoniste interprété par Robert Downey Jr. Car oui, Tony Stark est mort, mais Victor Von Fatalis (ou Doom en anglais) est bien vivant, lui.

Avengers 5, initialement intitulé The Kang Dynasty, devait se concentrer sur le méchant Kang le Conquérant, apparu dans Ant-Man 3 après ses débuts sous le nom de Celui qui demeure dans Loki. Mais Jonathan Majors ayant été écarté du rôle suite à des accusations pour agression, le scénario a dû changer son fusil d’épaule.

Doomsday devrait nous mener vers l’intrigue de Secret Wars et mettra en scène un grand nombre de personnages. Il a déjà été confirmé que les Quatre Fantastiques feraient leur apparition dans les deux films.

Spider-Man 4 (24 juillet 2026)

Spider-Man: No Way Home était la conclusion parfaite de la trilogie Homecoming, laissant son héros seul mais toujours prêt à se balancer entre les gratte-ciels de New York. Mais le Tisseur n’en a pas fini avec le cinéma et sera à nouveau incarné par Tom Holland.

Sony/Marvel Comics

Après moult rebondissements, Spider-Man 4 a finalement bien été confirmé malgré le peu d’annonces à ce jour. Durant l’été 2024, c’est la date de sortie qui a enfin été confirmée. Et en octobre 2024, Tom Holland a déclaré [via Good Morning America] : “Tout ce que je peux dire, c’est que c’est bien parti. On est très près d’avoir quelque chose qui je pense sera vraiment digne des fans“

Avengers: Secret Wars (7 mai 2027)

MARVEL

Avengers: Secret Wars conclura l’un des plus grands diptyques du MCU, prévu un an après la sortie de Doomsday au cinéma. Il serait donc logique de s’attendre à un cliffhanger dans Doomsday, à la manière d’Infinity War, pour préparer cette conclusion.

Wesley Snipes est apparu pour la dernière fois en tant que chasseur de vampires dans Blade: Trinity. Le MCU devait au départ introduire sa propre version du chasseur de vampires avec Mahershala Ali, lauréat d’un Oscar.

Marvel Studios

Mais une succession de réécritures et de changements de réalisateurs a entraîné des retards. En octobre 2024, il a finalement été annoncé que Blade avait perdu sa date de sortie prévue en novembre 2025 : le film est désormais repoussé à une date indéfinie.

Shang-Chi et la Légende des dix Anneaux a introduit les arts martiaux dans le Marvel Cinematic Universe, et ne s’arrêtera pas là.

marvel

Fin 2023, il a été annoncé que Destin Daniel Cretton avait signé un contrat pluriannuel avec Disney, dans lequel il reviendrait en tant que scénariste et réalisateur pour Shang-Chi 2. Toutefois, aucune date de sortie n’est confirmée à ce stade.

Simu Liu et Awkwafina devraient tous deux revenir, tout comme Meng’er Zhang dans le rôle de la sœur de Shang-Chi. La scène post-crédits du premier film laissait entendre un éventuel lien à venir avec les Avengers, mais on ne sait pas encore ce qui attend les personnages dans la suite.

Kevin Feige a déclaré de son côté auprès de ComicBook.com : “Nous avons de nombreuses idées sur la direction à prendre avec les personnages et sur leur place dans l’univers. Ce qui est vraiment amusant, c’est qu’on sait qu’un film fonctionne quand ce ne sont pas seulement les personnages principaux qui suscitent des émotions, mais aussi les compagnons et les personnages secondaires pour lesquels les gens veulent en savoir plus.“

L’avenir d’Armor Wars est loin d’être assuré, mais la dernière version du projet prévoit de prendre le format du long-métrage.

Marvel Studios

Le développement d’Armor Wars remonte à 2011, quand Don Cheadle avait annoncé qu’un film sur War Machine était en préparation. Près de dix ans plus tard, Kevin Feige a annoncé une série Armor Wars sur Disney+, avec Cheadle de retour dans le rôle de Rhodey.

Marvel avait décrit la série comme “une histoire Marvel classique sur la pire crainte de Tony Stark qui se réalise : que se passe-t-il lorsque sa technologie se retrouve dans de mauvaises mains ?” En fin de compte, en 2022, une nouvelle annonce indiquait que le projet serait transformé en un long-métrage.

Depuis, très peu de mises à jour ont été faites. En octobre 2024, Don Cheadle a même déclaré [via TVLine] : “Je ne sais pas, je ne suis pas certain que les choses aient avancé pour le moment. Je pense que le projet traverse beaucoup de changements, et on verra ce qui se passe, on verra ce que ça donnera.“

Et en attendant davantage d’information sur les projets du Marvel Cinematic Universe, vous pouvez jeter un coup d’œil à la liste des films et séries qui sortent en streaming ce mois-ci, toutes plateformes confondues.