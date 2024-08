Tous les jeux vidéo dans la série Secret Level : Concord, Mega Man, D&D…

La saison 1 de Secret Level aura droit à 15 épisodes, chacun se concentrant sur un jeu différent : on vous fait le récapitulatif des franchises confirmées par la série Prime Video.

Après avoir rendu hommage au genre de la science-fiction en général, l’équipe à l’origine de Love, Death & Robots sur Netflix a décidé de s’attaquer à un autre gros morceau, avec les jeux vidéo. En choisissant de reprendre le format de l’anthologie qui lui avait tant réussi pour raconter des histoires indépendantes dans des styles distincts, le studio Blur entraînera des franchises vidéoludiques appréciées dans une série d’animation pour un public mature.

La saison 1 aura pris trois ans de développement, d’après un Tim Miller ému à la Gamescom 2024. Mais les spectateurs n’auront pas à attendre aussi longtemps, puisque les épisodes sortiront le 10 décembre 2024 sur Prime Video. Et on sait déjà quelles franchises seront adaptées : voici le récapitulatif des jeux vidéo dont la présence a été confirmée dans la série Secret Level.

Armored Core

En tête de liste, une nouvelle histoire courte se déroulant dans l’univers d’Armored Core. Bien que rien n’ait été explicitement confirmé, on pourrait facilement croire d’après les images du premier trailer que Keanu Reeves prêtera son apparence et sa voix à cet épisode particulier.

“Une nouvelle saga ARMORED CORE attend. L’une des quinze histoires épiques de Secret Level, la nouvelle série d’anthologie révolutionnaire de jeux vidéo qui sortira le 10 décembre sur Prime Video.“

Concord

Bien que Concord ait du mal à se trouver un public depuis son lancement, une apparition dans la saison 1 de Secret Level pourrait peut-être aider. Nous savons que le nouveau jeu de tir de PlayStation continuera son histoire en cours par le biais de nouvelles cinématiques, publiées de manière hebdomadaire. Mais l’épisode de la série Prime Video pourrait bien être lui aussi un gros morceau de narration en 2024.

“Clignez des yeux et vous l’aurez peut-être manqué. Obtenez un aperçu de Concord dans Secret Level, à venir en décembre sur Prime Video.“

Crossfire

Crossfire, un FPS gratuit particulièrement populaire en Chine, aura également droit à son épisode dans Secret Level. Les développeurs se sont même fendus d’un petit teasing sur les réseaux sociaux : “Préparez-vous à découvrir un autre aspect du champ de bataille alors que Crossfire rejoint les quinze histoires épiques de Secret Level !” Difficile en revanche de deviner quelle sera l’intrigue de l’épisode, Crossfire étant davantage connu pour son gameplay que sa narration.

Donjons & Dragons

amazon mgm studios/blur studio

Résumer une telle franchise à un jeu vidéo serait minimiser l’aura de Donjons & Dragons – même si des titres vidéoludiques existent bien. Limité uniquement par votre imagination, le jeu de rôle s’appuie sur un ensemble de règles bien définies mais servant à mieux aiguiller le joueur qui saura s’en accommoder. Un univers suffisamment riche pour inspirer une multitude de jeux, des personnages déclinables à l’infini, mais surtout… un dragon, à en croire le teasing du trailer de Secret Level. Ça va chauffer.

Exodus

Le jeu de science-fiction encore inédit, Exodus, sera au centre de l’un des épisodes de la saison 1. Dévoilé en 2023, le jeu dirigé par d’anciens développeurs de Bioware met en vedette Matthew McConaughey dans un rôle principal. La dilatation du temps est au cœur de l’histoire, il est donc très probable qu’elle soit un élément clé dans l’épisode de Secret Level.

“Nous sommes ravis de compter comme l’une des quinze histoires épiques présentées dans Secret Level, une nouvelle série d’anthologie de jeux passionnante à venir sur Prime Video le 10 décembre !“

Honor of Kings

tencent

Bien que Honor of Kings soit peu connu sur le marché occidental, ce MOBA de 2015 est extrêmement populaire auprès du public asiatique. Publié par Tencent, le jeu mobile est l’un des plus importants du genre.

Mega Man

amazon mgm studios/blur studio

L’emblématique Mega Man apparaîtra dans l’un des épisodes de la saison 1 de Secret Level. Où cette nouvelle histoire nous mènera, ou quels méchants inoubliables pourraient apparaître, tout cela reste pour l’instant un mystère.

New World: Aeternum

amazon mgm studios/blur studio

Étant donné que Secret Level est soutenue par Prime Video, il est logique que l’un des petits protégés d’Amazon soit présenté dans la saison 1. New World, MMO extrêmement populaire, aura droit à un épisode complet racontant l’histoire d’un nouveau personnage sur l’île d’Aeternum.

PAC-MAN

Que serait une anthologie de jeux sans PAC-MAN ? Au-delà d’un simple aperçu rapide du personnage, peu d’informations ont été offertes sur cet épisode. Mais après tout, si on a pu faire un film à partir de la franchise, un épisode de série ne devrait pas poser de problème. Quelques concept arts ont déjà montré la figure accompagnant un personnage inconnu sur une planète mystérieuse.

“Une nouvelle saga attend. PAC-MAN, l’une des quinze histoires épiques de Secret Level, la nouvelle série d’anthologie de jeux révolutionnaire à venir le 10 décembre sur Prime Video.“

PlayStation

amazon mgm studios/blur studio

L’un des épisodes les plus mystérieux est celui de PlayStation : il y a de fortes chances que ce volet réunisse en réalité plusieurs personnages des exclusivités qui ont fait la renommée de la console de Sony. Le trailer montre en effet Kratos de God of War dans un environnement urbain (peut-être celui de Spider-Man ?), mais aussi Jin Sakai de Ghost of Tsushima. Peut-être aura-t-on droit à un PlayStation All-Stars Battle Royale 2 ?

Sifu

amazon mgm studios/blur studio

“Sur le chemin de la vengeance” : voilà qui définit bien Sifu, un jeu indépendant de 2022 au succès bien mérité, jouant sur l’âge de son personnage qui vieillit à chaque mort dans des combats d’arts martiaux toujours plus intenses. Mieux vaut s’attendre à de sacrées scènes d’action pour l’épisode qui lui sera consacré dans Secret Level.

Spelunky

Le jeu indé très apprécié à rejoindre la sélection de Secret Level est Spelunky. On devrait alors suivre une protagoniste en pleine exploration des profondeurs souterraines.

“L’aventure attend dans une nouvelle saga de Spelunky. L’une des quinze histoires épiques de Secret Level, la nouvelle série d’anthologie de jeu révolutionnaire à venir le 10 décembre sur Prime Video !“

The Outer Worlds 2

The Outer Worlds, à ne pas confondre avec The Outer Wilds sorti la même année, est au centre d’un autre épisode de la saison 1 de Secret Level. Et ça tombe étrangement bien, puisque le deuxième opus du jeu vidéo est déjà en cours de développement : faut-il s’attendre à un pont entre les deux titres de la franchise, voire à du teasing pour le deuxième volet ?

“Le conseil d’administration souhaite partager une annonce spéciale avec la colonie Halycon et ses habitants. The Outer Worlds sera l’une des quinze histoires épiques de Secret Level, à venir le 10 décembre sur Prime Video.“

Unreal Tournament

epic games

Le jeu de tir en arène est lui aussi adapté dans le cadre de Secret Level. En tant que l’un des premiers titres FPS véritablement compétitifs, Unreal Tournament a dominé les parties en LAN tout au long des années 90 et au début des années 2000. Autant dire qu’adrénaline et nervosité devraient être au rendez-vous dans la série Prime Video.

Warhammer 40k

amazon mgm studios/blur studio

Warhammer aussi s’offrira un épisode de la série d’animation : le trailer a déjà dévoilé les premiers visuels des space marines, dans un aperçu qui donne envie. Et le ton est donné, la bagarre sera bien de la partie.

Secret Level sortira le 10 décembre 2024 sur Prime Video. Et si la série est un succès du même acabit que Love, Death & Robots, nul doute que d’autres jeux pourraient à leur tour être adaptés dans une saison 2.