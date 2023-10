Top 9 des anime qui plairont aux fans de Tokyo Revengers

Tokyo Revengers est une série extrêmement populaire parmi les fans d’anime, et si vous n’en pouvez plus d’attendre pour découvrir la suite des aventures de Takemichi, rassurez-vous : il existe d’autres séries très similaires.

Un héros à la fois puissant et trop doux pour ce monde de brutes, qui retourne dans son passé d’enfant pour rectifier un incident dramatique tout en jouant le jeu de l’écolier ou collégien, et finit par se perdre dans des événements qu’il ne maîtrise plus : voilà un peu le sujet qu’on nous propose dans Tokyo Revengers.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Ce genre d’intrigues à base de retour dans le temps, d’intégration dans un milieu scolaire compétitif et de hordes de voyous qu’un héros d’apparence faible doit affronter vaillamment, il y en a plusieurs. Et ces histoires sont parfois même exceptionnelles. On vous a fait un top 8 des meilleurs animes pouvant vous rappeler la vibe de Tokyo Revengers.

1 – Yu Yu Hakusho

Comme Tokyo Revengers, Yu Yu Hakusho est une série qui aime parler de délinquants. Et pas juste ces racailles qui viennent embêter la veuve et l’orphelin. Non, ici on tape du pied et on se livre une guerre sans merci… jusqu’à se faire rouler dessus par un chauffard.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

De l’action, de l’humour, des rebelles et des coupes qui feront vibrer la petite corde nostalgique des plus vieux : Yu Yu Hakusho a tout ce qu’il faut pour plaire aux fans de Tokyo Revengers.

Yu Yu Hakusho est disponible sur Netflix

2 – Orange

Ici, ce n’est pas un héros mais une héroïne qui agira sur le passé pour sauver un ami. Vous ne trouverez pas de bagarre contre des délinquants, mais un jeu sur les actions et leurs conséquences dans le futur. Naho reçoit un jour une lettre du futur, de celle qu’elle sera plus tard : la Naho de l’avenir est rongée par les remords et lui demande de rectifier ses erreurs, lui offrant au passage les indices et conseils nécessaires pour éviter les écueils dans lesquels elle s’est elle-même engouffrée.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Orange est disponible sur Crunchyroll.

3 – My Hero Academia

Tout comme Takemichi, le héros My Hero Academia, Deku, est en expert quand il s’agit de pleurer. Né dans un monde où presque tout le monde possède un Alter et a l’opportunité s’il le souhaite de devenir un super-héros, Deku fait partie des rares personnes à ne pas avoir de pouvoir. Mais peu importe : quand son ami d’enfance se retrouve aux prises avec un vilain de passage, il oublie sa faiblesse pour l’aider, attirant au passage l’attention du plus grand super-héros, All Might. Ce dernier lui fera une proposition alléchante : lui transférer son pouvoir pour intégrer l’Académie Yuei, lycée formant les héros en costume moulant.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Deku est presque trop gentil pour le monde dans lequel il évolue. Pourtant, il ne lâchera jamais l’affaire, un peu comme Takemichi qui a conscience de ses faiblesses mais continue de lutter pour sauver sa petite-amie du futur.

My Hero Academia est disponible sur Crunchyroll.

4 – Demon Slayer

Encore un protagoniste qui aime verser sa petite larme de temps en temps ! Et en même temps, Tanjiro Kamado ne manque pas de raisons d’exprimer sa frustration : un démon s’est amusé à décimer sa famille, ruinant sa petite vie tranquille et le forçant à se reconvertir dans le dangereux métier de pourfendeur de démons. Son objectif : retrouver celui qui a tué les siens, et trouver un moyen de sauver sa soeur, transformée en monstre assoiffée de sang.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Malgré la douleur vécue dans ses jeunes années, et après un travail aussi acharné que douloureux, il parvient à gagner une place de choix au sein du Corps des pourfendeurs de démons. Une histoire palpitante, saupoudrée d’une animation exceptionnelle, sauront satisfaire les adeptes de bagarre.

Demon Slayer est disponible sur Crunchyroll

5 – Mushoku Tensei : Jobless reincarnation

Tokyo Revengers raconte l’histoire d’un gars désabusé qui obtient une seconde chance en retournant dans le passé. Mushoku Tensei, de son côté, propose la même chose mais version isekai : le héros, blasé par sa vie fatigante, meurt lui aussi dans un accident et se retrouve catapulté dans un monde de fantasy tout en gardant ses souvenirs de sa vie précédente.

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Au départ perdu après avoir compris la situation et découvert son nouveau corps et ses nouveaux parents, Rudeus finit par s’y faire, séduit par les mystères que lui promettent cette nouvelle existence et la magie qu’on a décidé de lui offrir.

Mushoku Tensei : Jobless reincarnation est disponible sur Crunchyroll.

6 – Erased

Erased, c’est un peu Tokyo Revengers mais version slasher : Satoru Fukinuma se découvre le pouvoir de remonter dans le temps chaque fois qu’il voit un papillon bleu, ce qui lui permet de sauver son présent.

Mais un jour, un incident grave se produit et il remonte un peu trop en arrière : Satoru se retrouve 18 ans dans le passé, dans la peau du gamin qu’il était alors. Et c’est justement à cette même période qu’un tueur en série faisait régner la terreur… réussira-t-il à sauver ses anciens camarades de classe de l’assassin ?

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Erased n’est pas encore sur Crunchyroll, mais est toujours disponible sur Wakanim.

7 – Steins;Gate

Steins;Gate suit un scientifique un peu fou, Okabe, qui remonte dans le temps pour sauver un proche de la mort.

Dans Tokyo Revengers, Naoto devient le déclencheur qui permet à Takemichi de voyager jusqu’à ses jours de lycée, tandis que dans Steins;Gate, Okabe crée sa propre machine à voyager dans le temps, qu’il utilise pour redresser et annuler ses propres actions. L’ambiance est un peu folle, un peu drôle, mais surtout haletante.

Steins;Gate est disponible sur ADN.

8 – Oshi no Ko

Oshi no Ko, ça parle de réincarnation, d’enquêtes et de meurtres… mais au pays des paillettes et des chansons ! En effet, deux fans d’une idole meurent et se retrouvent dans le corps des jumeaux tout juste nés de la même idole, Aqua et Ruby. Mais quand cette dernière se fait assassiner, rien ne va plus : l’un des enfants décide d’enquêter, et l’autre de suivre les traces de sa mère en devenant chanteuse.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Oshi ni Ko est disponible sur ADN.

9 – Link Click

Link Click raconte l’histoire de deux propriétaires d’un studio photo, qui ont tous deux des capacités spéciales pour modifier le passé. Ils peuvent en effet aider leurs clients à revivre des moments passés et à retrouver des choses perdues.

Tokyo Revengers parle de la correction des erreurs du passé tout en essayant de ne pas briser l’avenir, et Link Click suit une histoire quelque peu similaire. Il est certain qu’il existe plusieurs histoires où un protagoniste essaie de changer les choses directement depuis le passé. Cependant, très peu d’animes le font de manière divertissante ou palpitante pour les spectateurs comme Link Click. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que la série s’est retrouvée dans le top 10 des meilleurs animes de cet été 2023…

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Link Click est disponible sur Crunchyroll.