Top 13 des films pour Halloween qui ne font pas peur, pour les âmes sensibles

Alors qu’Halloween approche à pas de géants et que le genre de l’horreur est mis à l’honneur, certains spectateurs peuvent se sentir oppressés par tous ces screamers.

Dans “fête des morts” il y a le mot “fête”, et tout le monde a le droit de s’amuser. Même ceux qui n’aiment pas se faire peur ou sursauter à tout bout de champ sur leur canapé. Alors que des études scientifiques s’intéressent aux films les plus flippants, on peut préférer passer un moment sympa sans gros coup de stress. Et pour que chacun puisse profiter de l’ambiance d’Halloween sans forcément avoir à suivre une thérapie derrière, on vous propose une liste de 13 films qui ne font pas (trop) peur mais qui vous garderont quand même dans le mood du 31 octobre. Dédicace aux âmes sensibles qui en ont marre de s’abstenir.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

L’Étrange Noël de M. Jack d’Henry Selick

Il faut bien commencer par un classique du cinéma, et le film d’Henry Selick paraît tout indiqué pour figurer en tête de cette liste. Ici les fêtes du calendrier sont des villages, et celui de Jack tourne autour d’Halloween, ses monstres, ses squelettes dans le placard et autres farces malicieuses. Mais le héros se prend de curiosité pour ses voisins, et quand il se met en tête de faire un parrainage improvisé entre les deux communes, ça tourne mal pour le Père Noël. Et si vous aimez la patte (ou pâte ?) d’Henry Selick, vous pouvez aussi tout à fait vous tourner vers Coraline, un autre film d’animation du monsieur qui vaut clairement le coup d’œil.

Gremlins de Joe Dante

Un autre classique, qu’on retrouve aussi souvent dans les listes de films de Noël. Des monstres mignons qui pètent un câble quand on les nourrit la nuit et se multiplient au contact de l’eau, ça ne pouvait que mal finir. Certaines scènes sont étrangement trash (coucou le micro-ondes), mais elles sont présentées avec humour et ça marche du tonnerre. Et puis, c’est un film familial.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Ghostbusters ou S.O.S Fantômes d’Ivan Reitman

On finit notre tour des classiques avec la créature la plus appropriée pour Halloween : le fantôme. Un casting béton, une intrigue soignée et bien marrante, une musique iconique, voilà ce que vous propose Ghostbusters. Si vous ne l’avez pas encore vu, foncez : vous comprendrez peut-être enfin les blagues que vos copains nerds se font entre eux.

Coco de Lee Unkrich

Il ne fait pas peur, mais son thème est tout indiqué pour cette liste : Coco parle de la fête des morts au Mexique, de musique et de transmission d’un héritage de génération en génération. C’est beau, la bande-son est chouette, et les larmes que vous pourriez verser à la fin n’auront pas le goût de la terreur.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le Labyrinthe de Pan de Guillermo Del Toro

Difficile de choisir une seule œuvre dans la filmographie de Guillermo Del Toro. Entre deux blockbusters, l’auteur est surtout connu pour ses monstres et ses histoires touchantes. Le Labyrinthe de Pan raconte l’évasion fantastique d’une adolescente dans un monde de fées douteux, alors que sa réalité est gangrénée par la guerre en Espagne. Si vous voulez davantage de longs-métrages du genre, le réalisateur a aussi signé la romance La Forme de l’eau qui ne vous fera pas trop frissonner.

Sleepy Hollow de Tim Burton

Un autre incontournable pour cette liste est évidemment l’œuvre de Tim Burton. Le réalisateur aime vous parler de la mort, user et abuser du style gothique, tout en mettant en lumière des personnages vulnérables et forts à la fois. Sleepy Hollow est le film d’horreur parfait pour ceux qui ne veulent pas pleurer dans leurs draps la nuit, mais on peut aussi citer les excellents Beetlejuice, Edward aux Mains d’argent, ou encore Mars Attacks et ses extraterrestres bien frappés du bocal… La liste est longue !

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

FrankenWeenie de Tim Burton

OK on triche, mais c’est surtout pour parler d’une autre facette de Tim Burton : son attrait pour l’animation. Les Noces Funèbres aurait pu figurer ici, mais c’est finalement FrankenWeenie qui l’emporte. Cette revisite canine du mythe de Frankenstein est l’idéal pour une soirée en famille et fera plaisir à tous les amoureux des chiens. Un délice.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Shaun of the Dead d’Edgar Wright

Les histoires touchantes c’est bien, mais on peut aussi pleurer de rire. Edgar Wright est un maître de l’humour british et Shaun of the Dead pourrait bien être le compagnon parfait pour celui qui veut se faire un film de zombies sans crier à leur apparition. C’est génialement absurde, et si ça vous plaît, sachez qu’il y a deux autres films dans le style, formant ce que les fans ont appelé depuis la Trilogie du Cornetto.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Wallace et Gromit et le mystère du lapin-garou de Nick Park et Steve Box

Une autre comédie très sympa qui parle de monstres, mais en animation et signée par les créateurs de Chicken Run. Adieu les poulets, cette créature-là est réellement hors normes : loin des habituels loups, on passe à un animal qui s’acharnera sur les légumes géants de la ville de nos héros. Ça va trembler dans le potager (et rigoler sur le canapé.)

Quelques minutes après minuit de Juan Antonio Bayona

Le réalisateur est un habitué du cinéma d’horreur, mais Quelques minutes avant minuit reste très doux. On parle de deuil chez l’enfant, il y a du fantastique, et les images sont très belles. Par contre, attention : ça ne fait pas spécialement peur, mais c’est un peu triste.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

La Cité de la peur d’Alain Berbérian

Les français aussi savent parodier les films d’horreur, et La Cité de la peur s’intéresse au slasher, format dans lequel les héros se font assassiner les uns après les autres. La réputation du long-métrage n’est plus à faire, merci le scénario, merci le casting, c’est toujours un plaisir de se replonger dans ce genre de classiques.

Scary Movie de Keenen Ivory Wayans

Même délire, mais chez les américains : on réunit les films d’horreur qui ont le plus marqué certaines générations et on balance des personnages complètement débiles dedans. L’humour est très USA, on part toujours dans les extrêmes, mais au moins on aborde l’horreur avec un sourire plutôt qu’une grimace.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Delicatessen de Jean-Pierre Jeunet et Marc Caro

Une ambiance légèrement crado et des personnages qui ont de vraies gueules, le tout autour d’une intrigue bien sombre… mais avec la pâte (à tourte ?) de Jean-Pierre Jeunet. Delicatessen n’est pas un film d’horreur à proprement parler, mais l’atmosphère reste parfaite pour une soirée Halloween.

Et si vous changez d’avis et préférez finalement faire des cauchemars, il y a toujours nos listes sur les films en found-footage ou les animes d’horreur (qui ne sont vraiment pas pour les enfants). Joyeux Halloween !