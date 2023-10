Le top 10 des films d’horreur les plus flippants selon la science

Une nouvelle étude propose son top 50 des films d’horreur les plus terrifiants : deux films du top 10 sont signés James Wan, et deux autres Scott Derrickson. Alors, qui l’emporte en 2023 ?

Considéré comme un maître de l’horreur moderne, James Wan a déjà un joli tableau de chasse à son actif. Le cinéaste a en effet fait ses débuts avec la franchise Saw, qui continue encore aujourd’hui de générer des suites, avant de se tourner vers d’autres sujets versant davantage dans le surnaturel : c’est à lui qu’on doit notamment Insidious et Conjuring.

Selon un récent sondage, l’un de ses films est même considéré comme celui contenant la scène la plus effrayante du genre de l’horreur. Et on ne parle pas de n’importe quelle étude ! Il s’agit en effet du rapport que fait tous les ans le Science of Scare Project (qu’on peut traduire par “Projet Science de la Peur“), comparant les états de personnes visionnant un panel de films, afin de déterminer lequel mérite sa place sur le podium des plus flippants. Fondée sur la mesure des battements du cœur des spectateurs, l’étude se veut la plus objective possible.

Quel film d’horreur fait le plus peur en 2023 ?

wild bunch distribution

Le principe est simple : on part du postulat que le rythme cardiaque moyen au repos d’un humain est de 64 battements par minute (ou BPM). On va ensuite mesurer la fréquence moyenne des membres du public regardant 50 films différents, sélectionnés au moyen de nombreux sondages réalisés sur plusieurs sites (y compris Reddit), et observer les différences cardiaques entre repos et grosse flippe devant l’écran.

Ainsi, en regardant Conjuring de James Wan, le public a atteint jusqu’à 132 BPM, plaçant le film en deuxième position. Mais c’est Insidious qui a été couronné champion, avec un pic atteignant les 133 BPM. À noter cependant que la première place au classement final revient à Sinister de Scott Derrickson : à défaut d’avoir un pic semblable à ceux des films de Wan (même si le sien est aussi impressionnant), son score reste plus élevé, ayant maintenu le public stressé de manière plus continue.

L’étude ne précise pas quelle scène spécifique a provoqué ces montées d’adrénaline. Mais Insidious est célèbre pour une séquence où un esprit maléfique surgit derrière l’acteur Patrick Wilson. Ceux qui ont vu le film savent…

Interrogé sur la scène en question par Joe, l’acteur a expliqué ne pas se rendre compte de l’émoi ressenti par les spectateurs devant la créature : “Je n’en avais aucune idée, je ne le vois jamais car il est derrière moi. Mais ce que je peux vous dire, après des années de collaboration avec James [Wan], c’est que je pense que certaines des peurs dont il est le plus fier se trouvent certainement dans ce premier film.“

Le top 10 des films d’horreur les plus flippants selon l’étude The Science of Scare 2023

science of scare project / moneysupermarket.com

Il est à noter que l’étude et son top 50 sont hébergés sur le site de comparaison en ligne MoneySuperMarket. Ainsi, l’étude se veut la plus objective, mais reconnaît par exemple ne prendre en compte que les films tournés anglais.

Sinister de Scott Derrickson Host de Rob Savage The House (Skinamirink en VO) de Kyle Edward Ball Insidious de James Wan The Conjuring de James Wan Hérédité d’Ari Aster Smile de Parker Finn L’Exorcisme d’Emily Rose de Scott Derrickson Hell House LLC de Stephen Cognetti La Main (ou Talk to Me) de Danny et Michael Philippou

Et pour ceux qui n’en auraient pas assez avec cette liste, on vous en propose une autre qui se concentre sur le genre du found-footage, pour trembler autant que la caméra à Halloween.