Tom Hanks va-t-il jouer Martin Luther King ? Ce qu’il faut savoir sur MLK

Alors que la rumeur commence à prendre de l’ampleur sur la toile, Tom Hanks va-t-il réellement interpréter Martin Luther King dans MLK, une production originale de Netflix ?

Le moins que l’on puisse dire c’est qu’au cours de sa carrière d’acteur, Tom Hanks a relevé tous les défis possibles et imaginables. Il a tout fait ! Il a donné sa voix à Woody, il a remporté deux Oscars consécutifs pour sa performance dans Philadelphia et dans Forrest Gump et ses collaborations avec Steven Spielberg sont légendaires, que ce soit avec Il faut sauver le soldat Ryan, Attrape moi si tu peux, ou Le Terminal.

Il n’est pas non plus étranger à l’interprétation de personnalité ayant réellement existé. Il a notamment interprété James Lovell dans Apollo 13, Richard Phillips dans Capitaine Philips ou encore Chesley Sullenberg dans Sully. Sa renommée est telle, que s’il joue dans un film, vous pouvez parier qu’un très grand nombre de spectateurs viendront le voir ne serait-ce que pour profiter de son jeu d’acteur.

Cependant, s’il y a bien une ligne à ne pas franchir, ce serait probablement celle-ci : interpréter Martin Luther King. Alors, est-ce vrai ?

Tom Hanks joue-t-il Martin Luther King dans MLK de Netflix ?

Non, Tom Hanks ne va pas jouer Martin Luther King, et il n’y a pas non plus à l’heure actuelle une quelconque mention d’un film intitulé MLK qui serait attendu prochainement sur la plateforme de SVOD.

Vous avez peut-être croisé sur les réseaux sociaux une affiche pour une nouvelle production originale de Netflix appelée MLK, qui semble montrer Tom Hanks habillé et coiffé comme Martin Luther King. Non seulement cela, mais il y a également un article de Wolfshead Online qui, par plaisanterie, a relayé la nouvelle, alléguant que le biopic sera réalisé par Steven Spielberg.

Bien sûr, c’est complètement faux : toutes les images de Hanks en tant que Martin Luther King ont été générées par IA. Cette fausse affiche a été partagée sur les réseaux sociaux pour susciter la controverse et ça n’a pas manqué, en moins de 24 heures le tweet compte plus de 5000 retweets et 6000 réponses.

Un certain nombre d’internautes sont montés au créneaux, critiquant cette décision que certains ont qualifié de “réponse à la Petite Sirène” tandis que d’autres se sont amusés à utiliser le même procéder pour suggérer à Netflix d’autres idées de film avec “la même controverse”.