Tokyo Revengers saison 3 : les fans inquiets sur le nombre d’épisodes pour l’arc Tenjiku

Les personnages de Tokyo Revengers ont fait leur retour le 3 octobre 2023 avec la saison 3 de l’anime, mais l’annonce du nombre d’épisodes censés couvrir l’Arc Tenjiku semble inquiéter les fans.

Le jeu entre le passé et le présent a repris. Cette fois, notre courageux pleurnichard, Takemichi, doit empêcher Mickey de prendre des décisions stupides dans le passé afin de sauver l’avenir de Toman. En plus de cela, il devra faire face à de nouveaux ennemis, et cette fois-ci la menace est trois fois plus grande que ce qu’il a déjà pu affronter.

Tokyo Revengers est un véritable succès depuis sa sortie. Plongé dans un récit captivant de bagarre, de retour dans le temps et de relations multigénérationnelles, notre protagoniste n’est pas ici un personnage surpuissant comme dans beaucoup d’autres séries. Au contraire, plutôt sensible, il peine très souvent à contrôler ses larmes. La série a vie trouvé son public, pourtant l’inquiétude se fait sentir chez les fans alors que la saison 3 a commencé.

Combien d’épisodes dans la saison 3 de Tokyo Revengers ?

La série va cette fois couvrir l’Arc Tenjiku. Combien d’épisodes faudra-t-il pour embrasser l’ensemble des intrigues de cette partie du manga Tokyo Revengers ?

La troisième saison proposera 13 épisodes. Les spectateurs pourront donc suivre les péripéties de nos héros jusqu’au 26 décembre 2023. D’un côté, le final sera donc un cadeau de Noël pour les fans, mais de l’autre, cela signifie aussi que la saison 3 sera moins longue que la première, pour rester sur le même modèle que la seconde.

“L’Arc Tenjiku de Tokyo Revengers sera couvert en 13 épisodes !

– Ça me paraît bâclé.“

“13 épisodes pour l’arc le plus long ? Ils vont le bâcler de fou“

L’Arc Tenjiku, qui s’étale sur 63 chapitres (du 122 au 185), devrait être intégralement couvert par les 13 épisodes, les trois premiers chapitres ayant déjà été introduits dans la saison précédente. Mais l’arc étant le plus long du manga, les fans ne peuvent s’empêcher de s’inquiéter : 13 épisodes seront-ils suffisants pour adapter correctement le manga en anime ?

Une saison 3 de Tokyo Revengers en deux parties pourrait résoudre le problème et rassurer les spectateurs. Malheureusement, le studio ne semble pas avoir prévu d’utiliser une telle stratégie.