Le titre secret des prochains films Avengers pourrait teaser le retour de Loki

Le titre secret des prochains films Avengers semble suggérer que Loki reviendra dans le MCU en tant que héros.

Les nouveaux films Avengers ont beaucoup fait parler d’eux cet été. C’est particulièrement le cas d’Avengers 5, qui a subi de nombreux changements au cours des dernières semaines en raison de la révélation du retour de Robert Downey Jr. dans le rôle de Docteur Fatalis (ou Doctor Doom en VO).

L’article continue après la publicité

Le film a également reçu un nouveau nom, intitulé Avengers : Doomsday, car il se concentrera sur l’arrivée de Fatalis, tandis que le volet suivant sera basé sur l’arc tant attendu des comics connu sous le nom de Secret Wars.

L’article continue après la publicité

Bien que le titre public de chaque film ait été révélé, un nom secret utilisé pour la production des films Avengers laisse entendre que Loki pourrait rejoindre à nouveau la trame principale du récit.

L’article continue après la publicité

Marvel Studios

Selon un internaute sur Reddit, Doomsday et Secret Wars seront tournés au Royaume-Uni sous les noms de « Royale » et « For All Time ».

Bien que ces expressions ne semblent pas significatives à première vue, « For All Time » fait clairement référence à une connexion majeure avec la série Loki.

Le dernier épisode de la saison 1 de Loki s’intitule « For All Time. Always » (ou “Pour toujours. À jamais.” en VF), alors que le Dieu de la Malice et son homologue féminin, Sylvie, se retrouvaient face à une présence mystérieuse et dangereuse qui les maintenait enchaînés au multivers.

L’article continue après la publicité

En rapport: Des spoilers de The Marvels se répandent sur les réseaux sociaux

L’article continue après la publicité

Bien que cela puisse sembler exagéré, le fait qu’un film Avengers fasse référence à un épisode de Loki a du sens, car la franchise s’oriente actuellement vers des intrigues mettant en scène le multivers.

Pour en apprendre davantage sur les projets Marvel, découvrez comment le trailer de Thunderbolts* répond enfin à cette grande question du MCU après Endgame. Vous pouvez également consulter notre guide sur Les Quatre Fantastiques, ainsi que celui sur Daredevil: Born Again ou encore Agatha All Along.