Le titre d’Avatar 3 “Fire and Ash” pourrait donner un indice sur la suite de la saga

James Cameron a enfin confirmé le titre d’Avatar 3 : Fire and Ash, révélant apparemment un thème unificateur pour la franchise en prévision des quatrième et cinquième volets.

Avatar : La Voie de l’eau a emmené Jake Sully, Neytiri et compagnie dans les mers inexplorées de Pandora, cherchant refuge auprès d’un clan aquatique après le retour du colonel Quaritch, qui a une fois de plus déclaré la guerre aux Na’vi.

En 2022, des documents ont prétendument révélé les titres des trois films prévus pour suivre la suite : The Seed Bearer, The Tulkun Rider et The Quest for Eywa.

Tout d’abord, The Seed Bearer a été plusieurs fois démenti avant que Cameron ne révèle lors de la D23 2024 qu’Avatar 3 s’intitulerait Fire and Ash.

Ensuite, il n’a pas été confirmé (ou infirmé) si The Tulkun Rider et The Quest for Eywa sont les titres d’Avatar 4 et 5.

Certains fans ont observé que le fils de Jake, Lo’ak, serait le narrateur du troisième film, et étant donné sa relation avec Payakan dans La Voie de l’eau, The Tulkun Rider aurait pu être le titre original du troisième volet.

Néanmoins, Fire and Ash semble être un indice majeur sur la thématique des titres d’Avatar 4 et 5, qui pourraient bien tourner autour des éléments. Considérant que Jon Landau a déclaré plus tôt que le cinquième volet emmènerait Neytiri sur Terre, Avatar 4 pourrait se concentrer sur l’air ou le vent.

“Ce sera certainement le cas, surtout depuis que Cameron et Landau ont confirmé que Neytiri ira sur Terre dans Avatar 5, donc je suppose qu’Avatar 4 aura l’air (ou le ciel pour les Sky People ??) quelque part dans son titre aussi”, a prédit un fan sur X/Twitter.

“Et si chaque film Avatar se concentrait sur un élément différent ?

Avatar 2 : l’eau

Avatar 3 : le feu

Avatar 4 : l’air

Avatar 5 : la terre”

“Prends les paris maintenant : Avatar 4 sera sur l’air/le vent ou quelque chose comme ça”, a écrit un autre.

Expliquant le troisième titre, Cameron a déclaré auprès de Rotten Tomatoes : “Le feu peut représenter la haine, la violence, le traumatisme, une possible mauvaise utilisation du pouvoir. La cendre représente les conséquences de toute cette énergie, qui sont le chagrin et le fait de devoir vivre avec ce que vous avez fait.”

“Le nouveau film n’est pas ce à quoi vous vous attendez, mais c’est certainement ce que vous voulez… il y a de nouvelles cultures, de nouveaux décors et créatures, et de nouveaux biomes. Vous verrez beaucoup plus de Pandora, la planète, que vous n’avez jamais vu auparavant”, a-t-il ajouté.

En pour en apprendre plus sur la saga, découvrez cette révélation de Cameron concernant l’énorme bond dans le temps entre Avatar 3 et 4. En attendant le troisième volet, vous pouvez également consulter notre liste de tous les films à voir en streaming ce mois-ci.