Explication de la fin de The Witcher : Les Sirènes des abysses – qui tue les pêcheurs ?

Geralt de Riv se retrouve à nouveau empêtré dans une mission aux enjeux politiques : on vous explique la fin du film The Witcher – Les Sirènes des abysses.

L’univers de The Witcher revient sur le devant de la scène alors que Netflix présente un nouveau film tiré de la saga du Sorceleur de l’écrivain Andrzej Sapkowski. C’est cette fois la nouvelle Une once d’abnégation qui a été adaptée dans le format du long-métrage d’animation, devenant ainsi Les Sirènes des abysses pour la plateforme de streaming.

On y retrouve le célèbre chasseur de monstres, incarné en version originale par Doug Cockle, déjà habitué au personnage après l’avoir doublé dans les jeux vidéo de CD Projekt Red. Mais le héros n’est pas seul pour cette nouvelle aventure : accompagné de Jaskier, il fera la rencontre de personnages eux aussi intéressants, pour un récit mêlant politique et amour, sur fond de réécriture de La Petite Sirène. Comment se finit Les Sirènes des abysses ? Que devient Essi à la fin du film The Witcher ? On vous explique tout.

Attention : la suite de cet article contient des spoilers du film The Witcher – Les Sirènes des abysses.

Le film The Witcher : Les Sirènes des abysses se conclut sur la réunion des amants Sh’eenaz et Agloval, tandis que Geralt et Jaskier reprennent la route pour de nouvelles aventures.

Netflix

Le long-métrage s’amuse ainsi à réécrire le conte de La Petite Sirène, imposant la transformation du côté du prince plutôt que de la princesse : c’est Agloval qui accepte de sacrifier son humanité pour vivre avec sa bien-aimée. Le roi perd ainsi toute chance d’obtenir un héritier pour monter sur le trône, payant pour sa cupidité et son égoïsme.

Après avoir vécu une brève romance avec Essi, Geralt décide de reprendre la route, ne se sentant pas prêt à vivre avec une femme amenée à vieillir et mourir avant lui et ne pouvant le comprendre par manque d’expérience. Jaskier le suit en choisissant une destination censée les tenir éloignés de Yennefer – sans savoir qu’en réalité, la magicienne a choisi de se rendre elle aussi à Caingorn.

Pourquoi Geralt ne tue pas tous les monstres ?

Geralt ne tue que les monstres qui s’avèrent néfastes pour les humains, mais son code moral l’empêche de s’en prendre aux innocents.

Netflix

De la même manière, il cherche toujours à rester neutre dans les conflits politiques, ce qui explique ses réticences à accepter la mission du roi : le sorceleur est conscient que les résultats de son enquête risquent d’être utilisés comme prétextes à la guerre entre deux peuples doués d’intelligence.

Quelle est la vraie identité de Jaskier ?

Jaskier s’appelle en réalité Julian et est originaire de Bremevord, comme Essi et Zelest.

Netflix

Harcelé et moqué durant sa jeunesse, il décide néanmoins de fuir pour vivre à Oxenfurt où il étudie pour devenir barde. Mais pour tirer un trait définitif sur son passé, il décide d’aller jusqu’à changer de nom, abandonnant Julian au profit de Jaskier.

Qui a tué les pêcheurs et pourquoi ?

Les pêcheurs ont été tués par le roi et Melusina, tous deux formant une alliance pour séparer Agloval et Sh’eenaz.

Netflix

Malgré ses beaux discours sur l’amour et la responsabilité des monarques, le roi souhaite uniquement voir sa lignée assurée, ce qui ne saurait avoir lieu dans le cas d’une union entre un humain et une sirène. Il s’allie donc à Mélusina pour que cette dernière provoque la mort de pêcheurs en attribuant la responsabilité des crimes aux peuples des profondeurs, dans le but de dégoûter le prince de son amante à queue de poisson. Ce qui ne fonctionne malheureusement pas, poussant le roi à multiplier les attaques et donc les morts des marins au sein de son propre peuple.

De son côté, Melusina cherche à se venger du roi Basim et de la reine Dahut. Autrefois en couple avec le souverain des profondeurs, elle a en effet été évincée du trône quand Dahut a donné naissance à Sh’eenaz, Melusina étant incapable de devenir mère. Rongée par la jalousie et vexée, la sirène souhaite donc se débarrasser de Sh’eenaz et du couple royal, et se fiche de savoir que son plan implique des victimes également parmi le peuple des profondeurs.

Zelest est-il un vilain ?

Zelest est un homme naïf et belliqueux, mais il ne soutient en rien les stratégies pernicieuses de son roi complotiste.

Netflix

Le fils illégitime du roi est en quête de reconnaissance et perçoit le monde de manière manichéenne, voyant le peuple des profondeurs comme mauvais et les humains comme bons. Mais la révélation sur les manœuvres politiques du roi ne lui plaisent pas, impliquant la mort inutile de nombreux hommes, et il refuse de le soutenir.

Quelle est la différence entre un vodianoï et une sirène ?

Les deux peuples sont tous deux liés à l’eau, mais les vodianoï ont des jambes pour marcher quand les sirènes nagent dans les profondeurs.

Netflix

Les vodianoï habitent près de l’eau, sur une île séparée des terres à marée haute. Les sirènes, elles, ont un visage bien plus humain mais une queue de poisson, sont plus sophistiquées au niveau du langage, et résident dans les abysses sur lesquelles elles règnent.

Pourquoi Essi est-elle appelée Petit-Œil ?

Essi est appelée Petit-Œil à cause de la mèche de cheveux qui dissimule un de ses yeux.

Netflix

Le surnom de la jeune femme est uniquement dû à sa coiffure, et risque bien de disparaître après les événements des Sirènes des abysses, qui la forcent à se couper les cheveux.

Que devient Essi dans les livres après la guerre contre les sirènes ?

Le sort d’Essi après sa rencontre avec Geralt est tragique dans les livres d’Andrzej Sapkowski : quatre ans après les événements de la nouvelle Une once d’agnégation, elle meurt de la variole à Wyzima.

Netflix

Dans l’œuvre littéraire, Geralt est recruté directement par Agloval en tant que traducteur, le prince souhaitant converser avec Sh’eenaz. Malheureusement, l’échange tourne au vinaigre alors qu’aucun des deux amants n’accepte de céder ses attributs raciaux pour rejoindre l’autre – d’où le titre Une once d’abnégation, ce que les amoureux refusent d’avoir. C’est alors que les négociations sont au point mort que Geralt et Jaskier rencontrent Essi.

Après leur rencontre, la barde portera une perle bleue offerte par le sorceleur, et en fera même un médaillon après l’avoir sertie d’argent. C’est d’ailleurs cette perle qui donnera son titre au recueil des ballades que la barde compose, La Perle Bleue.

Jaskier composera de son côté une ballade sur l’idylle entre Geralt et Essi, mais refusera de la chanter après le décès de son amie. C’est lui qui retrouvera le corps de Petit-Œil et se chargera de lui offrir une sépulture décente, avec son luth et le pendentif de la perle bleue.

Que se passe-t-il après le film Les Sirènes des abysses ?

Après les événements du film The Witcher : Les Sirènes des abysses, Geralt et Jaskier se dirigent vers Caingorn, où ils se retrouveront mêlés à une chasse au dragon aux côtés de Yennefer.

Netflix

L’événement correspond à l’épisode 6 de la saison 1 de la série The Witcher, intitulé “Espèces rares“ sur Netflix : alors que les deux compères projettent de s’exiler au loin pour ne pas prendre le risque de tomber sur la magicienne, ils se retrouveront contre leur gré dans le même royaume qu’elle.

Dans les écrits de Sapkowski, la chasse au dragon correspond à la nouvelle Les Limites du possible, disponible dans le même recueil L’Épée de la Providence qui propose également Une once d’agnégation.

L’univers de The Witcher sur petit écran est loin d’être fini : après Les Sirènes des abysses, Geralt et compagnie reviendront dans la saison 4 de la série en live-action. Et en attendant de retrouver le sorceleur, vous pouvez aussi jeter un coup d’œil aux films et séries qui sortent en streaming ce mois-ci.