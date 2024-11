The Witcher Saison 4 : casting, teaser, intrigue…

Henry Cavill a officiellement quitté The Witcher, mais la série aura quand même droit à une suite : on vous dit tout ce qu’on sait sur la saison 4.

Netflix compte plusieurs séries à succès dans son catalogue, et l’une d’elles s’apprête à revenir frapper fort en entraînant monstres et sorcières dans son sillage : The Witcher/ Le sorceleur se prépare pour une saison 4, mais il faudra compter sur des changements conséquents pour ce renouvellement de l’adaptation des romans d’Andrzej Sapkowski – et clairement aussi des jeux vidéo de CD Projekt Red.

Car Henry Cavill a raccroché les épées et cédé sa place à un nouvel acteur pour camper le rôle de Geralt de Riv, alors que l’épopée de Ciri se poursuit de son côté et que de nombreux personnages ont souffert d’une fin de saison 3 meurtrière. Fenêtre de sortie, casting, intrigue et plus encore : on vous dit tout ce qu’on sait sur la saison 4 de The Witcher.

Y aura-t-il une saison 4 de The Witcher ?

Netflix a renouvelé The Witcher pour une saison 4 en octobre 2022, soit bien avant la diffusion de la saison 3.

netflix

La plateforme de streaming a également fait l’annonce d’une saison 5 de The Witcher. Bien que Netflix attende généralement de voir comment une série se comporte avant de la renouveler, les franchises de grande envergure comme The Witcher bénéficient d’un traitement particulier. Tirée de la saga du Sorceleur d’Andrzej Sapkowski et profitant d’une grande communauté de fans grâce aux jeux vidéo du studio CD Projekt Red, la production a pu devenir l’un des piliers du catalogue du géant de streaming.

La saison 4 de The Witcher n’a pas encore de date de sortie, mais des images du plateau ont révélé que le tournage était déjà avancé.

Les spectateurs ont ainsi pu découvrir un nouvel aperçu de Geralt sous les traits de son nouvel interprète, Liam Hemsworth (Land of Bad, Hunger Games).

Casting de la saison 4 de The Witcher

L’un des changements les plus importants et qui aura divisé est le remplacement de Henry Cavill par Liam Hemsworth dans le rôle de Geralt de Riv dans la saison 4 de The Witcher.

Netflix

Il faut aussi compter sur un autre remplacement : Kim Bodnia, l’interprète de Vesemir, ne reviendra pas non plus pour la quatrième saison en raison d’un conflit d’emploi du temps.

Apparu pour la première fois dans la saison 2 de The Witcher, Vesemir est un personnage emblématique de l’univers du Sorceleur, étant présenté comme un mentor autant pour Geralt que Ciri – et la plupart des autres membres de l’École du Loup. À ce stade, son remplaçant n’a pas encore été annoncé par la série Netflix.

Retrouvez ci-dessous les autres membres du casting attendus dans la saison 4 de The Witcher :

Anya Chalotra dans le rôle de Yennefer de Vengerberg

Freya Allan dans le rôle de la princesse Cirilla, alias Ciri

Joey Batey dans le rôle de Jaskier

Mahesh Jadu dans le rôle de Vilgefortz

Bart Edwards dans le rôle de l’empereur Emhyr

Eamon Farren dans le rôle de Cahir

Mimî M. Khayisa dans le rôle de Fringilla Vigo

Mecia Simson dans le rôle de Francesca Findabair

Cassie Clare dans le rôle de Philippa Eilhart

Graham McTavish dans le rôle de Sigismund Dijkstra

Hugh Skinner dans le rôle du prince Radovid

Naturellement, d’autres acteurs et personnages rejoindront Geralt dans cette prochaine saison. On peut ainsi compter sur Laurence Fishburne pour incarner Regis, qui apparaît à la fois dans les livres et les jeux vidéo comme un vampire supérieur très puissant.

Retrouvez ci-dessous les nouveaux acteurs annoncés pour la saison 4 de The Witcher :

Gary Oliver : Maréchal Vissegerd

Rowan Polonski : Nazarian

Joanne Zorian : Nikita

Alex Badini : Le Scribe

Gareth David-Lloyd : Rôle à préciser

Tia Dutt : Rôle à préciser

Stephen Aaron-Sipple : Rôle à préciser

Maddie Stoneman : Rôle à préciser

Martyn Hodge : Rôle à préciser

Henry Cavill a annoncé son départ de la série en octobre 2022, attristant les fans qui s’étaient attachés à son interprétation du Loup blanc. Mais bien que le nouveau casting ait suscité de nombreux débats, beaucoup de spectateurs se disent désormais optimistes quant à l’arrivée de Liam Hemsworth dans le rôle titre, y compris les membres du casting eux-mêmes.

twentieth century fox/netflix

La star de Man of Steel a exprimé son enthousiasme sur son compte Instagram à l’idée de passer le flambeau à Hemsworth : “Mon aventure en tant que Geralt de Riv a été remplie de monstres et d’aventures, et hélas, je rendrai mon médaillon et mes épées pour la saison 4. À ma place, le fantastique M. Liam Hemsworth enfilera le manteau du Loup Blanc. Comme avec les plus grands personnages littéraires, je passe le flambeau en étant reconnaissant pour le temps passé à incarner Geralt et avec enthousiasme à l’idée de voir l’interprétation de Liam dans cet homme si fascinant et complexe. Liam, cher monsieur, ce personnage a une profondeur incroyable. Profite de pouvoir plonger dans son univers et d’y découvrir tout ce que tu peux.“

Liam Hemsworth a lui aussi fait part de son sentiment sur Instagram : “En tant que fan de The Witcher, je suis aux anges à l’idée d’avoir l’opportunité de jouer Geralt de Riv. Henry Cavill a été un Geralt incroyable, et je suis honoré qu’il me passe les rênes et me permette de prendre les lames du Loup Blanc pour le prochain chapitre de son aventure. Henry, je suis fan de toi depuis des années et j’ai été inspiré par ce que tu as apporté à ce personnage bien-aimé. La barre est haute, mais je suis vraiment enthousiaste à l’idée d’entrer dans l’univers de The Witcher.“

Quelle est l’intrigue de la saison 4 de The Witcher ?

Netflix n’a pas encore révélé de détails spécifiques sur l’intrigue de la saison 4 de The Witcher, mais il est possible de faire quelques suppositions.

Netflix

Attention : la suite de cet article contient des éléments tirés des livres Le Sorceleur et susceptibles de spoiler l’intrigue de la saison 4 de The Witcher.

Dans le final de la saison 3, Ciri se retrouve à combattre aux côtés des Rats, un gang d’adolescents hors-la-loi connus pour voler aux riches à des fins personnelles. Ce groupe devrait avoir sa propre série dérivée, mais il est également probable qu’ils apparaissent dans la saison 4 de la série principale, maintenant que Ciri les a rejoints.

En s’appuyant sur l’ordre des livres de Sapkowski, il serait logique que la saison 4 s’inspire des événements du tome 5, Le Baptême du Feu, dans lequel le lecteur retrouve Geralt en convalescence après le coup d’État de l’île de Thanedd. On y découvre également l’implication de Ciri dans les affaires des Rats, ce qui correspondrait ainsi au final de la précédente saison.

Sans trop en révéler, le livre explore davantage de conflits et de batailles épiques, Geralt formant une nouvelle équipe pour faire face à de grands défis et intrigues politiques complexes.

Y a-t-il une bande-annonce de la saison 4 de The Witcher ?

Si un court teaser a permis de découvrir Liam Hemsworth dans le rôle de Geralt de Riv, il n’y a pas encore de bande-annonce de la saison 4 de The Witcher.

Il faudra certainement attendre l’annonce de fin de tournage et le début de la post-production pour découvrir davantage d’images de la prochaine saison : nous mettrons cet espace à jour dès que davantage d’informations seront disponibles.

Et en attendant d’en découvrir plus sur la saison 4 de The Witcher, vous pouvez aussi jeter un coup d’œil à la liste des films et séries qui sortent en streaming ce mois-ci.