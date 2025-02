Dans quel ordre voir les films et séries The Witcher ? Explication de la chronologie

Alors qu’un nouveau film The Witcher vient de sortir, on peut s’interroger sur la chronologie de l’univers du chasseur de monstres adapté par Netflix.

En 2015, The Witcher 3 de CD Projekt Red raflait tout en devenant le meilleur jeu vidéo de l’année, proposant un monde froid de dark fantasy et des personnages charismatiques. Pour de nombreuses personnes, c’était aussi l’occasion de (re)découvrir la saga littéraire à l’origine de l’œuvre vidéoludique, écrite par Andrzej Sapkowski.

Face au succès de l’univers du sorceleur, c’est Netflix qui a réussi à mettre la main sur les droits pour une adaptation destinée au petit écran. Une nouvelle itération de la série The Witcher a alors débarqué dès 2021 sur la plateforme de streaming, se dénichant un nouveau public enthousiaste. Au point d’ouvrir la voie pour d’autres saisons et des spin-offs : le dernier film, Les Sirènes des abysses, est sorti le 11 février 2025. Mais face à autant de contenu, on peut vite se perdre. Histoire de vous aider à vous y retrouver, on vous explique la chronologie de l’univers de The Witcher sur Netflix.

Quel est l’ordre chronologique de l’univers The Witcher sur Netflix ?

Les films et séries liés à The Witcher sur Netflix suivent une chronologie décousue, mais il reste possible de les regarder en fonction de l’ordre historique des événements qui sont présentés.

Retrouvez ci-dessous l’ordre chronologique des films et séries The Witcher sur Netflix :

The Witcher : L’Héritage du sang

The Witcher : Le cauchemar du loup

The Witcher Saison 1 – Épisodes 1 à 5

The Witcher : Les Sirènes des Abysses

The Witcher Saison 1 – Épisodes 6 à 8

The Witcher Saisons 2 et 3

Il convient toutefois de noter que la saison 1 de The Witcher adopte volontairement un fil chronologique complexe, en suivant plusieurs lignes temporelles pour perdre le spectateur dans les différentes époques qu’ont traversées Geralt et Yennefer durant leur longue existence. Mais les flashbacks se raréfient dès la saison 2, alors que l’intrigue s’intéresse de plus en plus aux aventures de Siri au détriment des nouvelles sur le sorceleur.

Le film The Witcher : Les Sirènes des abysses s’insère quant à lui au milieu de la saison 1. Son intrigue, qui adapte la nouvelle Une once d’abnégation, concerne une quête isolée à laquelle participent Jaskier et Geralt. Les deux compères y rencontrent le prince Agloval, la princesse sirène Sh’eenaz, ainsi que la barde Essi, juste avant de reprendre la route pour retrouver (sans le vouloir) Yennefer dans la chasse au dragon que l’on peut suivre dans l’épisode 6 de la saison 1 de The Witcher, intitulé “Espèces rares.”

Dans quel ordre sont sortis les films et séries de The Witcher sur Netflix ?

Un autre moyen de visionner les différents films et séries de l’univers de The Witcher sur Netflix est d’opter pour leur ordre de sortie.

The Witcher a en effet fait ses débuts sur la plateforme de streaming avec la saison 1 de la série en live-action en 2019, avant de proposer un premier spin-off sous forme de film d’animation, consacré à Vesemir et un incident marquant de l’enfance de Geralt. Mais Netflix a aussi présenté d’autres spin-offs, dont la série dérivée L’Héritage du sang qui s’inscrit dans une époque bien antérieure à celle du sorceleur.

Vous pouvez retrouver ci-dessous l’ordre de sortie de la saga The Witcher sur Netflix :

The Witcher – Saison 1 (2019)

The Witcher : Le cauchemar du loup (août 2021)

The Witcher – Saison 2 (décembre 2021)

The Witcher : L’héritage du sang (2022)

The Witcher – Saison 3 (2023)

The Witcher : Les sirènes des abysses (2025)

La saison 4 de The Witcher est attendue pour fin 2025 au mieux, voire 2026 : en attendant les prochains épisodes sur Geralt de Riv, vous pouvez aussi jeter un coup d’œil à la liste des films et séries qui sortent en streaming ce mois-ci.