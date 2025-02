The White Lotus Saison 3 : Calendrier de sortie des épisodes

The White Lotus pour revient une saison 3, cette fois en Thaïlande : histoire de ne rien rater, on vous détaille le calendrier de sortie des épisodes.

C’est en 2021 qu’on découvrait la série The White Lotus, critique sociale s’amusant à dépeindre les pires côtés de riches touristes en vacances dans une station balnéaire à Hawaï, les confrontant au passage aux employés s’arrangeant pour les supporter tout en tirant parfois (souvent) parti de la situation.

La série HBO avait alors fait un carton, remportant de nombreuses récompenses prestigieuses dont 10 Emmys. Un succès renouvelé avec la saison 2 se déroulant en Sicile, qui aura elle aussi brillé. Autant dire que l’arrivée de la saison 3 de The White Lotus est attendue de pied ferme, d’autant plus que les premiers aperçus de son intrigue et son casting en Thaïlande ont pu mettre l’eau à la bouche des fans. Et pour ne rien rater de cette suite, on vous détaille le calendrier de sortie des épisodes.

Quand sortira l’épisode 1 de la saison 3 de The White Lotus ?

L’épisode 1 de la saison 3 de The White Lotus sortira le 17 février 2025 à 3h du matin sur Max en France.

En tout, la saison 3 de The White Lotus comptera huit épisodes, qui seront diffusés de manière hebdomadaire. À moins d’un changement de planning, le final est donc attendu pour le 7 avril 2025.

Retrouvez ci-dessous le calendrier détaillé de sortie des épisodes de la saison 3 de The White Lotus :

Épisode 1 : 17 février 2025

Épisode 2 : 24 février 2025

Épisode 3 : 3 mars 2025

Épisode 4 : 10 mars 2025

Épisode 5 : 17 mars 2025

Épisode 6 : 24 mars 2025

Épisode 7 : 31 mars 2025

Épisode 8 : 7 avril 2025

De son côté, Max présente la saison 3 de The White Lotus avec ce résumé : “Une satire sociale qui se déroule dans une station balnéaire thaïlandaise et qui suit les aventures de divers clients et employés lors d’une semaine de vacances.“

