Résumé des saisons 1 à 3 de Umbrella Academy, avant la saison 4

Alors que la saison 4 approche, les spectateurs de Umbrella Academy pourraient avoir besoin d’un petit rappel des événements des précédentes saisons : on vous résume les différents arcs de la série Netflix.

DC a sa Justice League, Marvel ses Avengers, et même Prime Video peut – plus ou moins – compter sur les Sept de The Boys. Mais Netflix aussi a ses propres super-héros tirés de comics pour sauver le monde des nombreux périls qui le guettent : la série Umbrella Academy reprend en effet les bandes dessinées de Gerard Way (scénario) et Gabriel Bá (illustration) et nous présente un monde dans lequel les superpouvoirs existent.

Sauf que ces superpouvoirs sont parfois un handicap pour ceux qui en ont hérité. Et quand on regroupe plusieurs de ces individus singuliers, il n’en ressort pas toujours que du bon : car les Hargreeves ont jusqu’ici sauvé le monde autant de fois qu’ils l’ont détruit. Ce qui ne les empêchera pas de retenter de briller dans une quatrième et dernière saison. Mais avant d’en arriver là, un rappel peut s’avérer bienvenu pour les spectateurs qui auraient oublié de quoi parlaient les trois premières saisons de Umbrella Academy.

Sommaire

Que s’est-il passé dans la saison 1 de Umbrella Academy ?

La saison 1 de Umbrella Academy sert à nous présenter la famille particulièrement dysfonctionnelle des Hargreeves, et la tendance de ses membres à se quereller sans cesse malgré l’annonce de la fin imminente du monde.

Le 1er octobre 1989, 43 femmes à travers le monde donnent naissance à des enfants. L’événement pourrait passer comme anecdotique, à quelques détails près : les femmes en question n’étaient pas enceintes, et leurs bébés possédaient des pouvoirs. Sir Reginald Hargreeves, un riche excentrique, s’est alors mis en tête d’en adopter sept. Il s’est amusé à les numéroter, pour créer la Umbrella Academy et entraîner les bambins de manière à en faire une équipe de super-héros.

Le numéro 1, Luther, possède la super force. 2, ou Diego, atteint toutes ses cibles grâce à ses lames. 3, alias Allison, peut manipuler autrui en lui suggérant des “rumeurs“. 4, ou Klaus, communique avec les morts. Cinq, qui n’a pas de nom, peut se téléporter dans le temps et l’espace. 6, alias Ben, possède des tentacules. Quant à 7, renommée Vanya, elle ne semble pas posséder de pouvoir.

Les choses tournent vite mal dans la Umbrella Academy : à l’âge de 13 ans, Cinq disparaît lors d’un voyage dans le temps. Quant à Ben, il décède quelques années plus tard lors d’une mission. Dès lors, ce qui restait de la famille Hargreeves se délite. Les membres ne seront réunis que bien plus tard en 2019, pour l’enterrement de Sir Reginald Hargreeves.

netflix

On retrouve alors des héros devenus adultes, et on découvre que les choses ne se sont pas spécialement arrangées durant l’ellipse : Luther a passé la majeure partie de son temps sur la Lune pour une mission absurde, Klaus forme un duo infernal avec le fantôme de Ben, Allison a une fille dont elle a perdu la garde après avoir utilisé son pouvoir sur elle, Vanya se sent toujours exclue et incomprise à cause de son absence de pouvoirs… et Cinq réapparaît dans son corps d’adolescent, malgré trente-cinq années passées à errer dans les méandres du temps.

C’est ce dernier qui leur fait l’annonce majeure : la fin du monde est proche, et les Hargreeves doivent tout faire pour l’empêcher. Dès lors, les membres de la famille se retrouvent plongés dans des péripéties mortellement dangereuses. Cinq s’avère être devenu un agent de la Commission, une organisation veillant au bon fonctionnement du continuum espace-temps et géré par la terrible “directrice”. Mais l’homme a décidé de quitter l’organisme pour retrouver ses frères et sœurs, et est depuis la cible de deux assassins : Hazel et Chacha.

On découvre en fin de première saison que Vanya avait en réalité des pouvoirs particulièrement puissants. Manipulée par un ancien fan de la Umbrella Academy qui s’est fait humilier durant son enfance par Reginald Hargreeves, la jeune femme va perdre les pédales : elle tuera Grace, le robot servant de mère aux Hargreeves, ainsi que Pogo, le chimpanzé assistant de Reginald. Elle finira également par perdre le contrôle de sa force et envoyer un rayon de pouvoir sur la Lune, au point d’en décrocher un morceau et provoquer elle-même la fin du monde.

Heureusement, Cinq parvient à s’approprier une mallette de la Commission capable de faire voyager dans le temps ses propriétaires. Il entraînera ainsi ses frères et sœurs avec lui dans le passé pour les sauver du morceau de Lune fonçant sur la Terre.

Que s’est-il passé dans la saison 2 de Umbrella Academy ?

Les Hargreeves se retrouvent dispersés à divers moments des années 60 dans la saison 2 de Umbrella Academy, mais devront encore une fois s’unir pour sauver le monde… qu’ils mettront eux-mêmes en péril.

Klaus débarque à Dallas en 1960 et fonde une secte en s’aidant du fantôme de Ben qui continue de le suivre. Allison arrive en 1961 et se marie avec Raymond Chestnut, tous deux s’engageant dans la lutte contre la ségrégation aux États-Unis. Luther arrive en 1962 et tente de rencontrer Reginald pour lui demander de l’aide, mais se fait humilier en public par son père adoptif que ne le connaît pas encore. Diego est propulsé en septembre 1963 et se met en tête d’empêcher l’assassinat du président Kennedy, mais finit dans un hôpital psychiatrique où il rencontre Lila. Vanya arrive en octobre 1963 et se fait renverser par une voiture : elle perd la mémoire mais est prise en charge par la famille qui l’a percutée. Enfin, Cinq débarque en novembre 1963, alors que les russes attaquent les américains.

Il est approché par Hazel, qui lui donne une mallette et une cassette tout en l’informant d’une prochaine et nouvelle apocalypse, et en le ramenant dix jours plus tôt pour lui permettre de sauver le monde. Mais avant d’en révéler davantage, l’ancien tueur de la Commission se fait assassiner par trois nouveaux agents, qui sont également frères. Cinq prend donc la fuite et va faire développer la pellicule de la cassette. Il y découvre l’implication de Reginald Hargreeves dans le meurtre de Kennedy.

De son côté, Vanya se prend d’affection pour la famille qui l’a recueillie. Elle tombe amoureuse de Sissy, et sauve le petit Harlan de la noyade, mais lui transfère dans le même temps une partie de ses pouvoirs. Lorsque Cinq finira pas retrouver ses frères et sœurs pour les convaincre de repartir en 2019, grâce à une nouvelle mallette récupérée auprès de la directrice de la Commission, elle partira en compagnie de Sissy et Harlan, délaissant le mari violent Carl. Malheureusement, leur fuite sera stoppée net par le FBI qui arrêtera Vanya en la prenant pour une espionne russe.

Mais les Hargreeves feront tout pour la retrouver. Car Diego a entre-temps été embrigadé par la Commission après que Lila lui ait révélé être la fille adoptive de la directrice. Et l’homme a découvert que Vanya serait à l’origine de la prochaine apocalypse, en faisant exploser le FBI. Torturée, leur sœur est en effet sur le point de frapper, sa mémoire étant revenue. Heureusement, le fantôme de Ben l’apaisera en rentrant dans sa tête, avant de disparaître pour de bon.

Toutefois, l’apocalypse n’est pas arrêtée pour autant, et les choses empirent : après une visite des Hargreeves auprès de Reginald pour tenter vainement de le convaincre de les aider, le riche excentrique révèle qu’il est en fait un extraterrestre. Quant à la Umbrella Academy, elle se retrouve recherchée à la fois par le FBI et la Commission. Les frères et sœurs se retrancheront dans la ferme de Sissy et Harlan, où ils se battront contre l’armée de la directrice. Cette dernière finira par trahir Lila et sera tuée par un des frères assassins de début de saison 2.

Quant aux Hargreeves, ils décideront de rentrer en 2019. Et ils y arriveront, mais seulement pour découvrir que la Umbrella Academy a été remplacée par la Sparrow Academy.

Que s’est-il passé dans la saison 3 de Umbrella Academy ?

La saison 3 de Umbrella Academy permet de dévoiler les Sparrow, tandis que le paradoxe entre l’existence des deux familles provoque une nouvelle apocalypse.

netflix

La Sparrow Academy n’est pas particulièrement différente : Le numéro 1, Marcus, possède une force et une agilité surhumaines. Fei, alias 3, peut invoquer des corbeaux qui lui permettent de compenser sa cécité. Alphonso, aka 4, renvoie tous les coups qu’on lui inflige. Sloane, ou numéro 5, maîtrise la gravité. Jayme, ou 6, peut sécréter un venin hallucinogène. Christopher, alias 7, est quant à lui un cube télékinétique. Enfin, il faut aussi compter sur la présence de Ben et ses tentacules, cette fois en tant que numéro 2.

Lorsqu’ils se rencontrent après le voyage dans le temps de la Umbrella Academy, les enfants Hargreeves se battent. On apprend durant le chaos que Reginald a décidé de chercher d’autres bébés après son expérience avec la Umbrella dans les années 60, qui lui a fait une très mauvaise impression. Mis en déroute par les Sparrow, les Umbrella trouvent finalement refuge dans un hôtel où les secrets sont respectés : l’Obsidian – qui appartient en réalité à Sir Reginald Hargreeves.

Sauf que les nombreux voyages dans le temps ont provoqué des paradoxes, et causé la création d’une anomalie dans la cave de la Sparrow Academy : une boule de puissance, appelée le Kugelblitz, qui aspire tout ce qui l’entoure. Marcus en est la première victime, mais le monde finit par se déliter peu à peu sous les impulsions de la sphère, alors que les membres de la Umbrella Academy enquêtent sur leurs mères et leurs possibles doubles et que Vanya fait son coming-out pour devenir Viktor.

Croyant que les Umbrella sont responsables de la disparition de Marcus, les Sparrow capturent Luther. Ils finissent par comprendre que l’homme n’est pas coupable, mais son séjour avec eux n’aura pas été inutile : Luther et Sloane tombent amoureux. Toutefois, leur union ne suffira pas à apaiser les deux familles. Les Sparrow, toujours aussi belliqueux, s’en prennent à leurs homologues et se font tuer par Harlan, l’enfant de la saison 2 qui avait volé les pouvoirs de Viktor et a bien grandi entre-temps.

netflix

Tandis que les derniers Sparrow encore en vie et les Umbrella tentent d’enfermer l’anomalie pour l’empêcher de nuire, Cinq et Lila voyagent jusqu’aux locaux de la Commission, qu’ils trouvent vides. Ils tombent finalement sur un Cinq plus vieux, qui révèle être le créateur de l’organisation tentaculaire, et qui demande à sa version plus jeune de ne plus essayer de sauver le monde.

Mais c’est peine perdue : fidèles à eux-mêmes, les membres de la Umbrella Academy vont finalement suivre les plans de Reginald pour réinitialiser le monde et le dépouiller de l’anomalie – après le mariage très alcoolisé de Luther et Sloane. On découvre alors que Reginald a créé l’hôtel Obsidian au niveau d’un accès pour un monde parallèle, où se trouve l’hôtel Oblivion. Là, sept membres de la famille doivent utiliser leurs capacités pour amorcer la réinitialisation.

C’est Allison qui achèvera le processus, initié par Reginald qui a choisi les critères du prochain monde. Elle se retrouvera directement dans son ancienne maison, en compagnie de sa fille Claire et de son mari Raymond Chestnut. Quant au reste de la famille, il finira à l’entrée de l’hôtel pour constater que l’anomalie a bien disparu. Malheureusement, d’autres éléments se sont également évaporés : Sloane n’est plus parmi eux, et les frères et sœurs n’ont plus de pouvoirs.

En revanche, Reginald Hargreeves a retrouvé sa femme Abigail, qui était jusqu’ici cryogénisée sur la lune.

La saison 4 de Umbrella Academy sortira le 8 août 2024 sur Netflix. Et en attendant, vous pouvez également jeter un coup d’œil à la liste des films et séries qui sortent ce mois-ci en streaming.