The Penguin : date de sortie, casting, intrigue, trailer…

Colin Farrell revient dans le rôle d’Oswald Cobblepot pour la série The Penguin. On vous dit tout ce que vous devez savoir sur le spin-off de The Batman, de la date de sortie au casting, en passant par l’intrigue et plus encore.

La Gotham City sombre et violente de Matt Reeves est envahie par le crime, et le Pingouin, interprété par Colin Farrell, est déterminé à en prendre le contrôle. Avant la sortie de The Batman 2, les fans de l’interprétation de Robert Pattinson comme chevalier noir vont à nouveau avoir l’occasion de plonger dans un univers toujours plus tordu et brutal.

Les adaptations des comics Batman pour le cinéma comptent de nombreuses réussites, et The Batman s’inscrit parmi elles : une grande partie de son succès repose sur l’univers sordide créé par le réalisateur, et c’est là-dessus que la série compte bien miser, reprenant un des vilains pour le placer au cœur de ses épisodes. On vous dit tout ce qu’il faut savoir sur The Penguin.

Le premier épisode de The Penguin sortira le 20 septembre 2024. La suite sortira à partir du 30 septembre, soit dix jours après, et adoptera un rythme hebdomadaire.

En tout, la série DC comportera huit épisodes. Pour la regarder en France, il vous faudra passer par la plateforme de streaming Max.

Qui fait partie du casting et de l’équipe technique ?

Colin Farrell sera en tête d’affiche de la série The Penguin, reprenant son rôle d’Oswald Cobblepot de The Batman.

Plusieurs autres noms ont également été confirmés. Après avoir été mentionné dans The Batman, Salvatore Maroni a trouvé son interprète en la personne de Clancy Brown. On peut également compter sur la présence de Cristin Milioti dans le rôle de Sofia Falcone, un personnage important des comics.

Retrouvez ci-dessous le casting de The Penguin :

Colin Farrell – Oz Cobb / Le Pingouin

Cristin Milioti – Sofia Falcone

Rhenzy Feliz – Victor Aguilar

Michael Kelly – Johnny Vitti

Shohreh Aghdashloo – Nadia Maroni

Clancy Brown – Salvatore Maroni

James Madio – Milos Grapa

Michael Zegen – Alberto Falcone

Scott Cohen – Luca Falcone

Deirdre O’Connell – Francis Cobb

Carmen Ejogo – Eve Karlo

Theo Rossi – Dr Julian Rush

Mark Strong – Carmine Falcone

David H. Holmes

François Chau

Une annonce qui a de quoi surprendre les spectateurs concerne la présence de Mark Strong dans le rôle de Carmine Falcone : le personnage a en effet été interprété par John Turturro dans The Batman, avant de se faire assassiner. Il est donc possible que Carmine revienne dans un flashback.

Enfin, des rumeurs suggèrent la présence de Bruce Wayne, interprété par Robert Pattinson, mais rien n’a été officiellement confirmé pour le passage du chevalier noir sur petit écran.

Côté technique, Lauren LeFranc est la showrunner de The Penguin, après avoir signé les scénarios d’épisodes des Agents du Shield ou de Chuck. À la réalisation des deux premiers épisodes, on retrouve Craig Zobel, qui a déjà œuvré sur des séries de renom telles que The Leftovers, Westworld mais surtout Easttown.

Quelle est l’intrigue de la série The Penguin ?

La série The Penguin reprendra environ une semaine après les événements de The Batman, tandis que le Pingouin cherchera à prendre le contrôle de la ville en profitant de la mort de Falcone.

À en juger par la bande-annonce, les épisodes promettent une plongée dans les origines d’Oz Cobb dans le monde du crime, tout en reprenant l’atmosphère lugubre du film de Matt Reeves.

Bandes-annonce de The Penguin

Le trailer sorti en juillet 2024 dévoile l’ascension laborieuse du Pingouin, bien décidé à s’approprier Gotham, quitte à jouer du couteau et du pistolet pour y parvenir :

Le premier teaser de la série The Penguin est sorti en mars 2024. Il montrait Oz évoquant son enfance et la façon dont sa communauté a toujours respecté les hommes puissants, bien que criminels.

La diffusion de The Penguin commencera le 20 septembre, mais en attendant les premiers épisodes, vous pouvez toujours aller jeter un coup d’œil à la liste des films et séries qui sortent ce mois-ci en streaming.