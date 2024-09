Les premières critiques de The Penguin encensent la série, qui a même dépassé The Batman

The Penguin débarque sur nos écrans la semaine prochaine, mais les critiques sont déjà sorties et la série est encore mieux notée que The Batman.

Tim Burton nous a offert un Batman sombre et réaliste en 1989. Christopher Nolan a proposé un Batman encore plus sombre et plus ancré dans la réalité en 2008. Et en 2022, c’est Matt Reeves qui a souhaité revisiter le célèbre super-héros DC en présentant une nouvelle itération du Chevalier Noir, avec Robert Pattinson dans le rôle-titre du film The Batman.

L’article continue après la publicité

Le public a adoré, avec plus de 770 millions de dollars au box-office mondial. La majorité des critiques étaient également favorables, attribuant au film un impressionnant score de 85% sur Rotten Tomatoes.

L’article continue après la publicité

C’est dans ce dernier long-métrage que les fans ont aussi pu découvrir la version du Pingouin incarné par Colin Farrell. Et maintenant, le fameux “Oz Cobb” (de son vrai nom Oswald Cobblepot) va même avoir droit à sa propre série, sobrement intitulée The Penguin, qui se déroule juste après les évènements du film de Reeves.

L’article continue après la publicité

hbo

La série sera diffusée sur Max la semaine prochaine et a déjà surpassé The Batman sur Rotten Tomatoes, avec un score impressionnant de 93% à l’heure où nous rédigeons ces lignes. Voici ce que disent les premières critiques à son sujet.

Variety : « Une exploration magistrale de la criminalité, la série est tordue, dérangeante et profondément captivante ».

L’article continue après la publicité

Kotaku : « The Penguin est bien écrit, bien rythmé, bien filmé, et brillamment interprété — ses épisodes sont succincts et intelligemment structurés, avec la showrunner Lauren LeFranc qui tisse habilement des commentaires sociaux, de l’action palpitante, des conflits familiaux et de l’humour noir ».

L’article continue après la publicité

NPR la qualifie de « série télévisée extrêmement satisfaisante », et écrit que « The Penguin ne représente peut-être pas la solution au syndrome de fatigue des super-héros, mais elle délivre une puissante dose de traitement contre ses symptômes ».

NME : « Ce qui porte The Penguin, c’est la richesse de ses personnages et la complexité de son intrigue. Cobb pourrait être un simple archétype – un homme de la mafia qui aime sa mère – mais les racines de son ambition et de son ressentiment bouillonnant envers le monde sont peu à peu dévoilées, forgeant un récit captivant ».

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Tandis que Radio Times déclare que The Penguin met trop de temps à démarrer, le média ajoute que « lorsque la série finit par se mettre en route, elle devient explosive et les derniers épisodes offrent des moments magiques.

« Alors que nous en apprenons plus sur le Pingouin et que nous revenons à son enfance, des vérités choquantes sont révélées, nous rappelant à quel type de monstre nous avons affaire et ouvrant la voie à des scènes troublantes entre Oz et Sofia. Quant à l’épisode final ? Vous ne voudrez pas détourner les yeux ».

L’article continue après la publicité

Le premier épisode de The Penguin sera diffusé sur Max le 20 septembre, et la série comptera huit épisodes, avec un final prévu pour le 11 novembre 2024. Vous pouvez consulter notre calendrier de sortie de la série pour être sûr de ne manquer aucun épisode.

L’article continue après la publicité

Et pour découvrir toutes les nouveautés du moment, jetez un œil à notre liste de toutes les séries à voir en streaming ce mois-ci.