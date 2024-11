Y aura-t-il une saison 2 de The Penguin ?

Le Pingouin a tiré sa révérence dans un épisode 8 haletant, mais peut-on s’attendre à une suite dans une saison 2 de The Penguin ?

The Batman de Matt Reeves avait ravi les fans de DC pour son ambiance sombre et gothique, propice aux aventures au sein de Gotham. Des lieux emblématiques avaient ainsi été redécouverts, des vilains comme le Riddler ont pu retrouver la lumière des projecteurs… mais au milieu du casting mené par Robert Pattinson, c’est surtout le Pingouin qui a surpris le public.

Au point de lui offrir une série dédiée en huit épisodes, dont le final est sorti le 11 novembre 2024 sur Max. Les spectateurs ont ainsi pu se concentrer sur la montée au pouvoir d’Oz Cobb, interprété par un Colin Farrell grimé et toujours aussi convaincant, jusqu’à un ultime épisode offrant une conclusion assez explicite sur le nouvel empire de l’ennemi de Batman. Mais peut-on espérer une saison 2 de The Penguin ?

Attention : la suite de cet article contient des spoilers du final de The Penguin.

Une saison 2 de The Penguin est-elle prévue par HBO ?

Si la showrunner Lauren LeFranc n’est pas opposée à une saison 2 de The Penguin, il faudrait d’abord convaincre Colin Farrell de reprendre le rôle d’Oz Cobb.

En effet, l’acteur principal de la série a déjà expliqué auprès de Total Film que les prothèses nécessaires pour revêtir l’apparence du vilain de DC étaient très difficiles à porter.

Colin Farrell aurait déjà évoqué l’idée d’une suite avec la showrunner, comme il le rapporte : “Lauren m’a demandé : ‘Si je trouve quelque chose qui ait du sens, tu voudrais en discuter ?’ Et j’ai répondu que oui, absolument. Peut-être que dans un an je pourrais en parler. Mais quand j’ai fini [le tournage], je me suis dit que je ne voulais plus jamais porter ce putain de costume et cette putain de tête.“

L’acteur a toutefois précisé que l’expérience reste puissante et donc épuisante. Peut-être qu’avec un peu de temps, l’interprète du Pingouin pourra cependant envisager un retour dans le costume clinquant du vilain. D’autant plus que l’épisode 8 laisse entrevoir une suite, probablement avec le prochain film The Batman 2 de Matt Reeves. Oz étant devenu un vrai parrain, le justicier masqué de Gotham devrait en effet reconsidérer la menace qu’il représente.

Outre The Penguin, d’autres séries sont déjà en développement dans le monde initié par Matt Reeves : entre un projet concernant Sofia et un autre qui pourrait bien s’intéresser à l’asile d’Arkham, les fans n’ont pas fini d’entendre parler des adaptations des comics DC.

The Batman: Part II est attendu pour le 30 septembre 2026 au cinéma. En attendant d’en découvrir davantage sur l’univers de la chauve-souris, vous pouvez toujours consulter la liste des films et séries qui sortent ce mois-ci en streaming.