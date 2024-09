The Penguin a discrètement recasté ce personnage majeur de The Batman

The Penguin, le nouveau spin-off de The Batman, a choisi Mark Strong pour incarner l’un des rôles clés du film de Matt Reeves, et ce changement de casting a été salué par les fans.

Cette nouvelle série dérivée de The Batman se déroule une semaine après l’attaque terroriste du Riddler à Gotham, mais n’espérez pas pour autant voir Robert Pattinson dans son costume de justicier en train d’arpenter les rues de la ville à bord de sa célèbre Batmobile.

Au lieu de cela, la série The Penguin suivra le méchant éponyme interprété par Colin Farrell alors qu’il cherche à s’emparer du pouvoir dans une ville fracturée. Mais il devra affronter Sofia Falcone (Cristin Milloti), qui cherche à reprendre le contrôle de l’empire de son défunt père après un séjour à l’asile d’Arkham.

Dans le film de 2022, Carmine Falcone était incarné par John Turturro. Le personnage a été assassiné par le Riddler (bien qu’il ait d’abord semblé que c’était le Pingouin) juste au moment de son arrestation.

Cependant, cet ennemi de longue date de Batman et chef de la mafia fera son retour dans The Penguin. Mais cette fois-ci, le super-vilain sera interprété par Mark Strong, qui vient ainsi remplacer la star de The Big Lebowski.

Il y a plusieurs raisons à cela. Premièrement, étant donné que le personnage est mort, Carmine apparaîtra dans des flashbacks (probablement avant que Sofia n’aille à Arkham). Deuxièmement, Turturro était le premier choix, mais il était trop occupé à tourner la saison 2 de Severance.

En parlant à CinemaBlend, la showrunneuse Lauren LeFranc a expliqué : « John Turturro est un acteur très occupé, vous savez ? Donc son emploi du temps a rendu les choses vraiment compliquées pour nous.

« Mais honnêtement, je pense que ce que Mark Strong a fait est exceptionnel. Ça aurait été super d’avoir John, mais je suis vraiment impatiente que les gens voient ce que Mark fait avec le rôle, car il est vraiment – il est très intimidant, et très émouvant ».

Strong a une longue histoire avec DC, ayant incarné le méchant Sinestro dans Green Lantern (2011) ainsi que le Dr. Sivana dans le premier volet de Shazam! (2019).

Nous ne savons pas encore exactement comment les conséquences de la disparition du patriarche de la famille Falcone affecteront The Batman 2, mais assurez-vous de regarder The Penguin d’abord. « Nous faisons le lien entre les deux films. Nous allons presque directement dans le deuxième film que Matt a prévu », a ajouté LeFranc.

The Penguin fera ses débuts sur Max le 20 septembre. Vous pouvez notamment consulter notre calendrier de sortie pour être sûr de ne pas manquer les épisodes de la série HBO. Et pour en apprendre encore davantage à ce sujet, découvrez pourquoi la série a changé le nom du méchant.