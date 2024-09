Un QR code dans l’épisode 1 de The Penguin débloque un Easter egg secret

En mettant The Penguin en pause au bon moment, un véritable QR Code vous révélera un easter egg lié à un autre super-vilain de The Batman.

Les références à The Batman sont nombreuses dans le premier épisode de The Penguin, et non sans raison : la série HBO dirigée par la showrunner Lauren LeFranc reprend directement après les événements du film de Matt Reeves pour dévoiler les aventures du vilain Oz Cobb, alias le Pingouin.

On peut ainsi noter l’extérieur de l’appartement d’Oz qui laisse entrevoir le portrait d’une autre version du Pingouin, incarné dans les années 60 par Burgess Meredith, ou encore la mention à d’autres vilains de l’univers de Batman, comme Rex Calabrese quand Oz parcourt le répertoire sur le téléphone d’Alberto Falcone.

Mais d’autres clins d’œil sont plus discrets, comme un QR code que l’on peut retrouver aux alentours de 39’30”, lorsque Victor Aguilar et Oz prennent un métro pour quitter la ville. On croise alors un homme portant un masque du Riddler, distribuant des tracts en invitant à scanner le code “pour voir le vrai visage de Gotham.”

Or, il est réellement possible de scanner ledit code, qui emmène les curieux sur le site gothamstrueface.com, avant de les rediriger vers rataalada.com qui avait déjà été utilisé pour le film The Batman en 2022.

Les internautes verront alors une conversation entre quatre partisans du Riddler :

Cl0ckbreak3r : Ce qui a été mis en marche ne saurait être arrêté.

xxREIGNITINxx : Arkham libère des patients et Blackgate est plongé dans le chaos… personne n’est vraiment prisonnier là-dedans. Même pas notre vieil ami Sal Maroni.

HOLDTHELINE81 : Les gens disent qu’ils veulent la vérité, mais ils se couvrent les yeux quand on fait la lumière.

DETERMINATOR : Assurons-nous qu’ils ne soient plus aveuglés par la corruption, les meurtres, la prise de pouvoir des Falcone…

HOLDTHELINE81 : On va dans la rue. Ce soir à 21h. Rendez-vous au métro près de Crown Point.

Cl0ckbreak3r : Ça suffit. La révolution ne fait que commencer.

Le lien sur les mots “prise de pouvoir des Falcone” entraîne ensuite les internautes sur un faux article de la Gazette de Gotham évoquant Alberto Falcone, le fils de Carmine, considéré comme indigne de son nouveau poste à la tête de la mafia de la ville – son incapacité à reprendre les affaires ouvrant la voie à des débordements de plus petits criminels.

La réunion des partisans du Riddler peut n’être qu’un simple clin d’œil, mais pourrait également teaser une intrigue pour The Batman 2 : dans le final du premier film, le Riddler rencontrait en effet un autre vilain iconique durant son séjour à Arkham.

Le premier épisode de The Penguin est sorti le 20 septembre, mais il faudra attendre plus d’une semaine avant de découvrir la suite : pour ne rien rater de la série, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes.

