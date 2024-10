Musique de The Penguin : toutes les chansons de la série HBO

En plus de bénéficier d’une excellente bande originale, The Penguin s’amuse à reprendre des morceaux célèbres pour rythmer ses épisodes : on vous donne la liste des titres de la série.

S’inscrivant dans l’univers gothique du film de Matt Reeves, The Penguin se présente comme une série dérivée se concentrant sur les conséquences de l’inondation de Gotham et d’un vilain en particulier : Oz Cobb se fait peu à peu une place au sein de la mafia, profitant du désastre du final de The Batman pour faire table rase dans le monde du crime et permettre à de nouveaux visages de se faire eux aussi un nom.

Le Pingouin n’est pas seul dans ses machinations : entre Victor Aguilar, sa mère un peu démente et Sofia Falcone aka la Tueuse au Pendu, les rues de Gotham sont toujours aussi animées même en l’absence du célèbre Chevalier Noir qui se fait discret en attendant The Batman 2. Et alors que les spectateurs peuvent découvrir l’univers des comics DC avec de nouveaux points de vue, force est de constater que le charisme des personnages ne fait pas tout : on peut aussi compter sur une bande son exceptionnelle, mêlant composition originale et morceaux entraînants. On vous présente ici la liste des morceaux de The Penguin, épisode par épisode.

Musique de The Penguin : tous les titres de la série DC

Si la bande originale a été composée par Mick Giacchino, le reste de la musique de The Penguin fait aussi la part belle à des morceaux célèbres, comme l’avait fait The Batman avant la série dérivée.

Épisode 1 : “Cinq à Sept”

‘Solar’ par Miles Davis

‘Bye’ par London Elixir, Taylor Nixon

‘Heartbeat’ par Raveena

‘Money Matters’ par G Tha Don

‘The Promise’ par When In Rome

‘9 to 5’ par Dolly Parton (générique de fin)

Épisode 2 : “Infiltré”

‘Call Me Irresponsible’ par Bobby Darin

‘Twisted Avenues’ par Motion Pictures

‘My World’ par Screen Test

‘Tears and Laughter’ par Dinah Washington

‘Happy Together’ par Floor Cry (générique de fin)

Épisode 3 : “Paradis”

‘Man Down’ par VéFROMLA, Jet 2, Techdizzle, Fresh

‘Coco y Ron’ par Daniel Indart

‘Switch’ par 6LACK

‘Cold’ par 24HR World

‘Sugar Honey Ice Tea (feat. Shya L’amour)’ par Dani Stevenson

‘In Your Lungs’ par Street Fever

‘Came for the Low’ par ZHU, partywithray

‘Blow Your Mind’ par Will Sparks

‘Khomus’ par Corvad, Alisa Dolgunova

‘Fool For Ya’ par DVBBS

‘Broken Belief’ par Bob Moses

‘Me and the Devil’ par Gil Scott Heron (générique de fin)

Épisode 4 : “À la vôtre”

‘Broken Belief’ par Bob Moses

‘So Long, My Love’ par Sarah Vaughan

‘Strange Little Girl’ par The Stranglers (générique de fin)

Épisode 5 : “Homecoming”

‘Note Siah’ par Farshad

‘De Do Do Do, De Da Da Da’ par The Police

‘A Forest’ par The Cure

‘Reckless’ par St. Vincent (générique de fin)

Les épisodes de The Penguin sortent toutes les semaines et révèlent chaque fois de nouveaux morceaux : pour ne rien rater de la suite de la série, vous pouvez consulter son calendrier de sortie.