Où est filmé The Penguin ? Tous les lieux de tournage du spin-off de The Batman

The Penguin est enfin là, ramenant les spectateurs dans le sombre monde criminel de Gotham. Mais heureusement, les lieux de tournage utilisés pour la série HBO ne sont pas aussi dangereux que ceux dépeints dans l’univers de The Batman.

Dans The Penguin, on retrouve l’un des ennemis cultes de Batman, à savoir Oswald “Oz” Cobblepot (nommé Oz Cobb dans la série), qui tente de reprendre le pouvoir une semaine après les événements de The Batman (2022).

L’article continue après la publicité

Mais prendre la tête de Gotham est loin d’être aisée, surtout depuis que Carmine Falcone a été tué. Car la disparition de celui qui a contrôlé la ville dans l’ombre pendant des années a ainsi laissé un vide, ne faisant qu’accentuer le chaos ambiant suite à l’attaque du Riddler. Et si les personnages de cet univers DC sont un élément majeur, Gotham elle-même occupe elle aussi une place centrale dans le récit, d’où l’importance de choisir les bons lieux de tournage pour la série HBO.

L’article continue après la publicité

Cependant, vous pourriez être surpris d’apprendre que The Penguin n’a en réalité pas été tourné au même endroit que le film de Matt Reeves.

L’article continue après la publicité

The Penguin et The Batman sont filmés dans des lieux différents

Bien que les deux se déroulent à Gotham, The Penguin a été tourné à New York, tandis que The Batman a été filmé à Liverpool, Glasgow et Londres.

Cela peut sembler plutôt inhabituel, étant donné que les deux projets se déroulent au même endroit. Cependant, ils sont filmés de part et d’autre de l’Atlantique, avec l’interprétation gothique de Gotham dans The Batman divisée entre plusieurs villes du Royaume-Uni.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

En revanche, The Penguin a été tourné à New York. Le tournage principal a commencé en mars 2023, sous le titre « Boss ». Les scènes extérieures ont été filmées autour de la ville, tandis que les scènes intérieures et les scènes en studio ont été réalisées au Silvercup Studios North dans le Queens.

Le choix de cette localisation a entraîné quelques retards. Le tournage devait avoir lieu dans le comté de Westchester, New York, mais la grève des scénaristes de 2023 a interrompu la production, des manifestants étant présents dans cette zone.

L’article continue après la publicité

Un autre lieu, une église à Harlem, était également occupé par des grévistes, retardant ainsi le tournage. Une fois celui-ci repris, ils ont filmé à Brooklyn. La production a également eu lieu dans le Bronx et à Whitestone, dans le Queens.

L’article continue après la publicité

Lieux de tournage de The Penguin

The Penguin a été tourné dans des lieux en intérieur et à l’extérieur partout à travers New York :

Riverside Drive à West Harlem (Iceberg Lounge Club)

27th Street entre la Sixième et la Septième Avenue (Gotham Diamond District)

Tour du pont de Williamsburg

La Selva (manoir des Falcone)

Gramercy Park (Hawksmoor NYC)

Station de métro Hewes Street (épicerie du coin de Buddy)

Gare de Kew Gardens (Irving Grove Station)

Station BMT Avenue Seneca (appartement d’Eve)

Chinatown, South Bronx, Yonkers (Crown Point)

Silvercup Studios North

Warner Bros.

En tant que l’un des principaux lieux de tournage établis dans The Batman, il était important d’inclure l’Iceberg Lounge Club dans The Penguin. Cela a été tourné sous les grandes arches métalliques sous Riverside Drive à West Harlem. (C’est également le même lieu qui a été utilisé pour la Clown Agency dans Joker.) L’intérieur du club est visible dans The Batman, bien que cela ait été tourné au Printworks à Londres, au Royaume-Uni.

L’article continue après la publicité

L’extérieur de l’appartement d’Oz dans le Diamond District de Gotham a été tourné dans la 27th Street, entre la Sixième et la Septième Avenue, et vous pouvez aussi voir le sommet de la tour du pont de Williamsburg (avec quelques ajouts en CGI).

L’article continue après la publicité

Si vous souhaitez visiter le manoir des Falcone, cela a été filmé à La Selva, qui se trouve à Upper Brookville, sur la côte nord de Long Island.

L’article continue après la publicité

Max

Concernant le manoir, la décoratrice Kalina Ivanov a déclaré [via Time Out] : « Carmine était un gangster de troisième génération, [et] il aurait eu très bon goût. Nous savions donc immédiatement que nous voulions que sa maison ressemble à un manoir de Gatsby le Magnifique à Oyster Bay. Nous avons fini par trouver un magnifique manoir à La Selva. »

Un des décors les plus lugubres de The Penguin est Crown Point, où les citoyens les plus pauvres de Gotham vivent dans des conditions terribles. Ivanov s’est inspirée de l’histoire, lorsqu’on trouvait des conditions de vie similaires dans le New York du XIXe siècle – en particulier dans le tristement célèbre Five Points.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Pour créer ce décor, ils ont utilisé une combinaison de lieux, dont Chinatown, le South Bronx et Yonkers.

« Nous voulions utiliser l’histoire réelle de New York et en faire le langage architectural de notre série. C’était vraiment puissant d’être historiquement précis », a déclaré Ivanov.

Pour en savoir plus, consultez notre explication de l’épisode 1 de The Penguin. Vous pouvez également découvrir quel est ce QR code qui débloque un easter egg secret dans le premier épisode, ou encore consulter notre calendrier de sortie de la série HBO. Et pour continuer dans la même thématique, voici pourquoi The Batman et The Penguin n’ont pas le même réalisateur, et pourquoi le Chevalier Noir de Pattinson n’apparaît pas dans The Penguin.

L’article continue après la publicité