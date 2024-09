The Penguin : faut-il voir le film The Batman avant la série HBO ?

Le vilain Oz Cobb incarné par Colin Farrell s’apprête à s’approprier le petit écran, après avoir été découvert dans le film The Batman : peut-on voir la série sans connaître le long-métrage de Matt Reeves ?

Rares sont les comics à avoir autant d’adaptations réussies sur différents médiums : Batman brille autant au cinéma qu’en séries d’animation, et s’est même offert d’excellents titres en jeux vidéo. Son monde gothique, les règles du héros avide de justice mais qui tient à ne jamais tuer, ou encore ses gadgets sont tous des arguments solides pour justifier l’intérêt des spectateurs, lecteurs et joueurs qui suivent de près ses aventures.

Mais un super-héros n’est rien sans des ennemis de son calibre, et les vilains de Batman génèrent autant (sinon plus) d’engouement de la part des fans. Il est inutile de présenter le Joker et ses innombrables apparitions – dont le prochain Joker Folie à Deux au cinéma en octobre. Mais il semble qu’un autre antagoniste soit prêt à se payer une part dans le gâteau de la célébrité : l’itération du Pingouin par l’acteur Colin Farrell va débarquer dans une série HBO, après avoir fasciné les spectateurs de The Batman. Mais faut-il d’abord voir le film pour ne pas être perdu dans The Penguin ?

Peut-on regarder la série The Penguin avant le film The Batman ?

D’après le producteur Dylan Clark, il est tout à fait possible de regarder la série The Penguin et la comprendre sans avoir vu le film The Batman.

C’est dans une interview pour le numéro 383 du SFX magazine (via GamesRadar) que le producteur a expliqué : “Vous n’avez pas besoin de voir le film pour apprécier la série. Je pense tout de même que ça lui donne plus de force. Les deux œuvres sont connectées.“

En effet, l’intrigue de The Penguin, dirigée par la showrunner Lauren LeFranc, s’inscrit juste après celle de The Batman. Après les événements du film, Oz Cobb va ainsi chercher à s’élever au sein du monde du crime dans Gotham City. Le long-métrage de Matt Reeves avec Robert Pattinson a eu droit à une ressortie en salles le 1er septembre, mais reste également disponible à l’achat et la location, en Blu-Ray/DVD ou en format numérique sur les différents sites de streaming.

La série est attendue pour le 20 septembre en France : pour ne rien rater de The Penguin, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes.