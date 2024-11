Explication de la fin de The Penguin : quel avenir pour le vilain dans l’univers de Batman ?

Le génie du crime a tiré sa révérence dans l’épisode 8 de The Penguin, mais n’a pas dit son dernier mot : qu’arrive-t-il à Oz, à Sofia Falcone ou encore à Vic ? On vous explique le final de la série DC.

Le monde de Batman ne serait rien sans ses vilains, et la série The Penguin l’a encore prouvé, allant jusqu’à suivre l’un d’eux sans même s’embarrasser de la présence du justicier masqué. Oz Cobb, découvert dans The Batman de Matt Reeves, a profité du chaos provoqué par le Riddler pour s’élever dans le monde du crime, à coups de combines parfaitement orchestrées.

L’article continue après la publicité

Ce qui n’a pas été sans difficulté, la faute à d’autres figures de la mafia de Gotham qui auront tout fait pour le rabaisser ou le ralentir dans la série dirigée par la showrunner Lauren LeFranc. Et alors que l’épisode 8 de The Penguin est sorti, certaines questions peuvent se poser chez le public : qu’est-il vraiment arrivé à Sofia Falcone ? Pourquoi Oz se retourne contre son meilleur acolyte ? À quoi faut-il s’attendre dans une suite au sein de l’univers de The Batman ? On vous explique tout sur la fin de la série DC.

L’article continue après la publicité

Attention : la suite de cet article contient des spoilers du final de The Penguin.

L’article continue après la publicité

Qu’arrive-t-il à la mère d’Oz ?

Francis Cobb a fait un AVC après sa chute lors de sa prise d’otage : elle se retrouve désormais dans un état végétatif, mais sa dernière apparition suggère qu’elle a conscience de ce qui l’entoure.

HBO

La mère d’Oz savait depuis le début que son fils avait laissé mourir ses frères, et a hésité à se débarrasser du garçon, persuadée qu’il était un monstre. Elle a finalement cédé par cupidité, voyant en Oz l’opportunité d’obtenir la vie qu’elle désirait en s’appuyant sur la dévotion de l’enfant envers sa mère.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Sa capture par Sofia change la donne, puisqu’elle ne peut plus dissimuler sa colère, sa peur et son dégoût. C’est quand elle choisit d’enfin tourner le dos au Pingouin que Francis chute et se cogne la tête : sa commotion lui provoquera un accident vasculaire cérébral, dont les dommages seront sévères. Incapable de se mouvoir, les docteurs estiment qu’elle est désormais dans un état végétatif.

Toutefois, on peut voir une larme rouler sur sa joue dans le final de The Penguin : il peut s’agir d’un simple manque d’hydratation de l’œil de Francis, comme d’un trop plein d’émotions de la mère d’Oz, qui aurait parfaitement conscience de sa situation. Francis serait alors enfermée pour de bon dans un corps qui ne lui répond pas, sans possibilité d’échapper à l’emprise de son fils.

L’article continue après la publicité

Un fils qui finit d’ailleurs par la remplacer par Eve, sa petite amie, à qui il fait porter les vêtements de Francis et lui fait dire ce qu’il a toujours voulu entendre dans la bouche de sa mère.

L’article continue après la publicité

Pourquoi Oz s’en prend à Vic ?

Lorsque Vic dit considérer Oz comme sa famille, le Pingouin change d’attitude et se débarrasse de lui en l’étranglant.

HBO

Oz Cobb a en effet découvert que la famille pouvait être un dangereux point faible, après la prise d’otage de sa mère qui aura failli avoir raison de son empire naissant – et de lui, accessoirement. Dans son besoin de toujours tout contrôler, Oz décide donc de se débarrasser de Vic, dont la présence pourrait devenir trop importante à ses yeux.

L’article continue après la publicité

Qu’arrive-t-il à Sofia Falcone ?

Sofia Falcone est à nouveau enfermée à Arkham, après avoir été reconnue coupable des crimes qui ont secoué Gotham durant la série The Penguin.

L’article continue après la publicité

HBO

Le destin de Sofia est aussi ironique que tragique : d’abord accusée à tort pour les meurtres du Tueur au Pendu, la jeune femme a choisi de se venger en plongeant corps et âme dans le monde du crime pour se venger. Malheureusement, alors qu’elle prend la décision de se détacher pour de bon de la mafia de Gotham, elle est à nouveau accusée et enfermée.

L’article continue après la publicité

Mais l’avenir du personnage n’est pas scellé, puisque Sofia reçoit une lettre d’une personne importante de l’univers de Batman : Selina Kyle, qui se présente comme sa demi-sœur.

Qui est Selina Kyle ?

Selina Kyle est la fille illégitime de Carmine Falcone, mais surtout l’alter ego de Catwoman.

L’article continue après la publicité

HBO

Apparue dans The Batman de Matt Reeves, la jeune femme est née d’une relation adultère entre Carmine Falcone et une des danseuses de l’Iceberg Lounge. Elle risque sa vie pour protéger celle d’une amie qui se retrouve en danger alors qu’elle travaille dans le monde du crime contre sa volonté. Elle manque aussi de mourir lorsqu’elle s’oppose à son père dans le long-métrage, mais finit par survivre.

L’article continue après la publicité

Le fait qu’elle contacte Sofia n’a rien d’anodin, et peut signifier bien plus pour la suite des deux personnages au sein de la franchise initiée par Matt Reeves.

Quelle suite après la fin de la série The Penguin ?

Après The Penguin, l’univers adapté des comics DC par le réalisateur Matt Reeves reviendra dans The Batman 2, et il se peut que certains éléments de la série apparaissent dans le long-métrage ou aient au moins un impact sur son intrigue.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

HBO

La série se conclut en effet sur une vue de Gotham de nuit, alors que le symbole de Batman apparaît dans les nuages. Le message est clair : le justicier va devoir remettre les choses dans l’ordre après le chaos causé par l’ascension du Pingouin.

Ce dernier ne pourra pas non plus être ignoré par la suite, ayant mis la main sur les différents gangs de la ville. Ainsi, même s’il n’est pas le vilain principal dans The Batman 2, il y a de fortes chances pour qu’Oz réapparaisse ou soit au moins mentionné.

L’article continue après la publicité

Les huit épisodes de The Penguin sont disponibles sur Max. Et pour plus de contenu, vous pouvez consulter la liste des films et séries qui sortent en streaming ce mois-ci.