L’épisode 7 de The Penguin révèle qui a vraiment tué les frères d’Oz

Oz Cobb s’est toujours montré très discret au sujet de ses frères dans The Penguin, mais l’épisode 7 dévoile les vraies circonstances de leur mort atroce.

The Penguin a déjà modifié certains aspects du célèbre méchant de Batman, à commencer par le nom d’Oswald Cobblepot, ou encore son absence de monocle ou de chapeau haut de forme (malgré le titre de l’épisode 7). Et contrairement aux comics, Oz a également eu deux frères dans la série : Jack et Benny. Sauf que ces deux derniers n’étaient apparus jusqu’ici que dans des photos.

Le vilain laisse entendre que les deux frangins sont morts, puisque considérés comme “perdus” aux yeux de la ville de Gotham. On pouvait croire jusqu’ici qu’ils avaient été emportés durant les attentats du Riddler de The Batman, mais Oz a sévèrement réprimandé Victor lorsque son acolyte a voulu l’interroger davantage. Et l’épisode 7 permet de mieux comprendre pourquoi cette partie du passé du Pingouin doit rester enfouie.

Attention : la suite de cet article contient des spoilers de l’épisode 7 de The Penguin.

Le Pingouin a tué ses frères

HBO

Lorsqu’il était enfant, Oz a enfermé ses frères dans les égouts souterrains de Gotham un jour de forte pluie. Coincé dans un tunnel de débordement des eaux de la ville, les deux frères se sont noyés sans que personne n’entende leurs appels à l’aide.

Oz était le cadet (Jack avait 15 ans et Benny 10 lors de leur mort). Mais là où les autres vaquaient à leurs occupations d’enfants en tentant de conserver un semblant de normalité malgré la pauvreté de la famille, le monde du futur vilain se résumait déjà à sa mère.

Si le meurtre peut passer pour un accident, Oz n’étant alors qu’un enfant s’étant emporté durant une partie de cache-cache, il faut tout de même rappeler que le garçon n’a rien fait pour prévenir d’autres personnes de la situation : tout en sachant que ses frères étaient coincés puisque ne revenant toujours pas, l’adolescent jette souvent des regards à la pluie qui tombe par la fenêtre et sourit en profitant, seul, de sa mère.

La mort de ses frères rappelle qu’Oz est un monstre dans The Penguin

HBO

The Penguin présente souvent Oz comme un personnage tragique, mais ne fait pas l’impasse sur son statut de vilain : certes, il boite et tout le monde doute de ses capacités alors qu’il ne désire que l’assentiment de sa mère, mais ses actions restent indéniablement mauvaises.

S’il peut faire preuve de bonté (à peu près) en aidant des personnes qu’il apprécie, comme Victor, épargné malgré sa tentative de vol sur la Maserati du Pingouin, il n’en reste pas moins foncièrement mauvais. Le garçon ne regrette pas la disparition de ses frères, heureux de pouvoir enfin profiter seul de sa mère.

Et c’est là qu’on peut voir la différence avec Sofia Falcone, sa Némésis : là où Oz est quelqu’un de mauvais capable de gentillesse, Sofia est à l’inverse une bonne personne capable des pires choses. L’enlèvement de Francis Cobb ne s’est pas terminé par la mort de la mère d’Oz. De la même manière, la rencontre avec Gia dans le pensionnat a également permis à Sofia de réaliser l’ampleur de ses actes, et de choisir de se retirer une fois sa vengeance accomplie.

The Penguin s’achève bientôt : pour ne rien rater de la suite de la série, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes.