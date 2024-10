L’épisode 5 de The Penguin tease l’intrigue de The Batman 2

L’épisode 5 de The Penguin tease le début de l’empire d’Oz Cobb alors que The Batman 2 se profile à l’horizon : la série prépare le terrain pour la suite de la franchise initiée par Matt Reeves.

L’épisode 4 de The Penguin avait permis d’en découvrir davantage sur la Tueuse au Pendu et les Falcone, plongeant dans le passé torturé de Sofia et Oz. Mais l’épisode 5 est différent, reprenant le fil de la série après la tentative d’assassinat des Maroni et la disparition de la famille Falcone – à l’exception de Johnny Viti, qui a eu droit à un léger répit.

Parce qu’il est temps de retourner aux affaires, chacun va devoir placer ses pions sur l’échiquier sans arrêt changeant de Gotham. La famille des Gigante remplace celle des Falcone, Oz et Vic continuent leurs magouilles et refusent de se laisser marcher sur les pieds en préparant leur prochain coup. Mieux : le protagoniste s’est trouvé un QG, qui vient sérieusement peser dans la balance pour une éventuelle intrigue de The Batman 2.

L’épisode 5 de The Penguin fait allusion à No Man’s Land

L’épisode 5 de The Penguin présente deux grosses références à No Man’s Land, un crossover des comics de Batman : l’apparition du policier Mackenzie Bock et la décision d’Oz et Victor d’utiliser les tunnels du tramway souterrain pour leurs futures opérations.

Warner Bros.

Bock (Con O’Neill) est le chef de la police de Gotham. Dans The Batman, il ne semblait pas corrompu, mais n’appréciait pas pour autant le justicier masqué, tout en critiquant ouvertement Jim Gordon (Jeffrey Wright) pour l’avoir défendu.

Si son apparition dans l’épisode 5 de The Penguin peut passer pour un simple clin d’œil au film, il faut aussi rappeler que Bock a un rôle important, bien que bref, dans les comics No Man’s Land. Un rôle qui, justement, le relie au Pingouin.

D’autant plus alors que le héros de la série s’est de son côté trouvé un nouveau QG bien particulier : Oz emmène en effet Victor dans les sous-sols condamnés de l’ancien tramway souterrain de Gotham. Comme il l’explique à son second, “ces tunnels vont partout. Un accès à toute cette satanée ville.” Au-delà de leur aspect labyrinthique, c’est surtout l’obscurité et l’humidité qui font la force de ces souterrains, se présentant comme le lieu idéal pour faire pousser des champignons.

Durant le récit de No Man’s Land, Bock quitte le commissariat pour donner un coup de main à son quartier. Il va même jusqu’à conclure un marché avec le Pingouin pour obtenir des médicaments pour les malades et les blessés parmi les survivants d’un séisme dévastateur qui pousse le pays à boucler et condamner Gotham. Les tunnels permettent justement à l’ancien policier de monnayer une porte de sortie pour contourner le blocus des autorités.

Le fait de présenter à la fois Bock et les tunnels du tramway souterrain dans le même épisode 5 de The Penguin laisse donc une grande place aux théories pour une intrigue à venir et qui semble toujours plus inévitable. Mais la série doit déjà composer avec les conséquences de l’inondation de The Batman. Ainsi, si séisme il devait y avoir, il serait plus logique qu’il frappe dans une autre histoire… comme The Batman 2 ?

Quelle est l’intrigue de No Man’s Land ?

No Man’s Land est un spin-off de 1999 des comics Batman, qui se penche sur les conséquences d’un tremblement de terre ayant partiellement détruit Gotham.

Le gouvernement américain évacue la majorité de la population, mais finit par fermer voire détruire les ponts, pour instaurer un blocus militaire visant à empêcher quiconque d’entrer ou sortir de la cité. Le territoire devient alors un “no man’s land“.

La suite n’est pas difficile à deviner : dépouillée de ses forces de l’ordre – qui peinaient déjà à faire régner la loi – Gotham devient une zone de non droits dans laquelle vilains et gangs prennent le contrôle. La ville est découpée en plusieurs territoires, tandis que le Pingouin dirige une vaste opération souterraine.

L’intrigue de The Batman 2 n’a pas encore été révélée à ce stade, mais on sait au moins qu’elle se déroulera durant l’hiver. Mais l’idée que des éléments de No Man’s Land y figurent n’a rien d’insensé, d’autant plus qu’on peut relever un autre clin d’œil au crossover dans l’épisode 2 de The Penguin : alors que Victor annonce venir de Crown Point, une femme qualifie le quartier de “no man’s land” à cause de l’inondation.

Lorsqu’il s’est exprimé auprès de CinemaBlend, le réalisateur Craig Zobel n’a pas été en mesure de confirmer s’il s’agissait d’un vrai teasing pour la franchise, mais il a malgré tout déclaré : “Non, c’était… Je veux dire, [la showrunner Lauren LeFranc] est vraiment très au fait. Je pense donc qu’elle écrit ces choses de manière intentionnelle, c’est sûr.“

La série reprenant les personnages de l’univers DC est loin d’être finie : pour ne rien rater de la suite de The Penguin, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes.