L’épisode 4 de The Penguin révèle l’histoire tragique de la Tueuse au Pendu

L’épisode 4 de The Penguin explique enfin comment Sofia Falcone est devenue connue sous le nom de la Tueuse au Pendu, et c’est un énorme changement par rapport aux comics.

Sofia Falcone est aussi intimidante que fascinante dans The Penguin. Le personnage ne se contente pas d’être la fille du défunt Carmine Falcone : elle a aussi passé 10 longues années à l’asile d’Arkham, un beau palmarès décroché suite au (prétendu) meurtre de sept femmes. Face à l’hostilité de sa famille, Sofia s’associe à contrecœur à Oz Cobb pour tenter d’écouler la nouvelle drogue mise au point avec son frère, “Paradis”.

L’article continue après la publicité

Mais la tension persiste entre les deux partenaires, et dans le final de l’épisode 3, la fille de Carmine accuse Oz d’être responsable de son séjour à Arkham pour ensuite mener la belle vie en profitant des résultats de sa trahison. Or, l’épisode 4 de The Penguin va plus loin et en dévoile davantage sur le passé difficile de Sofia, ainsi que la véritable identité du Tueur au Pendu.

L’article continue après la publicité

Attention : la suite de cet article contient des spoilers de l’épisode 4 de The Penguin.

L’article continue après la publicité

Sofia n’est pas la Tueuse au Pendu dans The Penguin

Le véritable Tueur au Pendu dans The Penguin était Carmine Falcone : Sofia le soupçonnait d’avoir tué les victimes – dont sa propre mère – mais sa déduction lui aura coûté un séjour à Arkham.

Max

Lorsque son père a découvert qu’elle avait parlé à un journaliste, il n’a pas hésité à accuser la jeune femme des meurtres en question avant de l’ostraciser de la famille. Sofia était pourtant un membre respecté et estimé du clan des Falcone, bien des années avant les événements de The Penguin.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Elle était surtout à la tête de la Fondation Isabella Falcone, une association caritative dédiée à la santé mentale des femmes. Mais elle aidait également son père dans d’autres tâches, et était proche d’Oz, son chauffeur de l’époque, allant jusqu’à le défendre lorsque son frère Alberto le surnommait “le Pingouin”.

Tout bascule très vite quand elle est approchée par Summer Gleason, une journaliste enquêtant sur la mort par pendaison de plusieurs femmes dans la boîte l’Iceberg. Après avoir au préalable refusé de lui parler, Sofia finit par la rencontrer. Les photos présentées par Summer lui rappellent alors des détails sur les circonstances de la mort de sa mère, et elle comprend que son père est impliqué.

L’article continue après la publicité

La rencontre aurait pu passer inaperçue si Sofia n’avait pas perdu son sang-froid en présence d’Oz. Ce dernier informe alors Carmine du passage de la journaliste et les conséquences ne se font pas attendre : Sofia est arrêtée dès le lendemain, sa réputation se retrouvant au passage saccagée.

L’article continue après la publicité

Histoire d’enfoncer le clou, les mauvais traitements d’Arkham ont réussi à faire perdre la face à la jeune femme, très vite jugée (à tort) inapte à un procès et enfermée d’office pour dix années dans le terrible asile.

L’article continue après la publicité

Sofia obtient finalement sa vengeance dans l’épisode 4 de The Penguin

Sofia se venge contre les membres de sa famille qui l’ont rejetée injustement en les gazant dans la demeure des Falcone dans l’épisode 4 de The Penguin.

HBO

Après les sordides révélations sur le passé de la protagoniste, cette dernière s’invite à un dîner de la famille Falcone la veille de son départ supposé pour l’Italie. L’atmosphère y est tendue et ne va pas en s’arrangeant alors que la fille de Carmine porte un toast pour réprimander tout le monde (à l’exception de Gia, la gentille fille de Carla).

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Sofia leur reproche d’avoir joué le jeu de Carmine Falcone en écrivant des lettres la présentant comme une personne instable tout en dévalorisant sa mère. En fin de compte, personne n’aura essayé de l’aider à part son frère, et elle fera remarquer que contrairement aux personnes réunies dans la pièce, elle était la seule innocente.

Sofia annonce alors ne plus appartenir à la famille et avoir l’intention de commencer une nouvelle vie loin de l’Italie. Ce qu’elle ne précise pas, c’est que ladite famille n’est pas vouée à continuer d’exister : la nuit venue, elle sort Gia de la maison et gaze tous les autres occupants.

L’article continue après la publicité

Elle laisse un autre survivant en la personne de Johnny Viti, mais son avenir reste incertain alors que l’épisode 4 de The Penguin s’achève.

L’article continue après la publicité

Qui sont Sofia Falcone et le Tueur au Pendu dans les comics Batman ?

Dans les comics, Sofia Falcone est bien coupable des meurtres en séries du Tueur au Pendu.

DC Comics

Introduite en 1996 dans Batman: Un long Halloween, elle est la fille de Carmine Falcone et l’assiste dans ses affaires mafieuses. Elle participe essentiellement à la traque du tueur Holiday, un assassin ciblant les membres de la famille Falcone. Il s’avère être son frère Alberto, qui finit sa course à Arkham.

L’article continue après la publicité

Dans le même temps, Harvey Dent (qui devient Double-Face après avoir subi une brûlure à l’acide au visage) tue Carmine et Sofia est défenestrée lorsqu’elle est attaquée par Catwoman.

L’article continue après la publicité

Elle fait son retour dans Batman: Amère Victoire, une série de 1999-2000, qui poursuit l’histoire d’Un long Halloween. Carmine mort et Alberto derrière les barreaux, elle se retrouve à la tête de la famille Falcone. C’est là qu’un nouveau tueur apparaît à Gotham, qui s’amuse à éliminer les officiers de police en les pendant grâce à un nœud coulant : on découvre finalement que Sofia est le Tueur au Pendu.

L’article continue après la publicité

Lorsqu’elle tente de venger son père en s’en prenant à Double-Face, ce dernier se défend et lui tire une balle dans la tête, signant au passage la fin du personnage tragique de la famille Falcone.

L’épisode 4 de The Penguin est à la moitié de la série : pour ne rien rater de la suite, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes.