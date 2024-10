Explication de l’épisode 3 de The Penguin : qu’a fait Oz à Sofia ?

Oz et Sofia se mettent en tête de doubler les Falcone dans l’épisode 3 : quelle est leur relation passée ? Pourquoi des bombes se déclenchent dans Gotham ? On vous explique tout.

Après un démarrage en beauté directement après les incidents du film The Batman de Matt Reeves, le plan d’Oz commence à prendre forme. Parvenant toujours à retomber sur ses pieds, le vilain de l’univers du Chevalier Noir sait tirer avantage de n’importe quelle situation, même les plus désespérées, et il le prouve bien dans l’épisode 3 de The Penguin.

Le Pingouin a ainsi pu se venger de Johnny Viti tout en s’assurant le soutien de Sofia Falcone dans son ascension, alors que la jeune femme était jusqu’ici une rivale. Mais certains éléments suggèrent que le partenariat est loin d’être fait pour durer : qu’a fait Oz à Sofia il y a dix ans ? Pourquoi Victor ne rejoint pas Graciella ? On vous explique l’épisode 3 de The Penguin.

Pourquoi Gotham explose au début de l’épisode 3 ?

Les bombes du début de l’épisode 3 de The Penguin sont celles posées et déclenchées par le Riddler dans le final du film The Batman.

HBO

Les déflagrations ont lieu partout dans Gotham, mais sont dévastatrices pour les quartiers les moins aisés, qui se retrouvent balayés par l’eau qui n’est plus retenue par la digue d’Arkham. Victor et sa petite amie Graciella assistent alors impuissants à la destruction du lieu de vie de leurs familles – et indirectement, à la mort de leurs parents.

L’incident a lieu dans le final de The Batman, mais n’avait jusqu’ici pas été montré du point de vue des habitants les plus défavorisés de Gotham : Bruce Wayne intervient en effet dans la partie huppée de la ville, pour protéger la maire tout juste élue dans le film.

Qu’a fait Oz à Sofia ?

On découvre dans l’épisode 3 de The Penguin qu’Oz est responsable du séjour à Arkham de Sofia, même si le personnage assure ne pas avoir envisagé le fait qu’elle irait jusqu’à se faire interner.

HBO

Oz était le chauffeur de Sofia, mais l’a trahie en révélant un secret la concernant à Carmine Falcone. Les conséquences ont été démesurées : Sofia a été internée “pour son bien” à l’asile d’Arkham, et Oz a été récompensé en devenant le gérant de la boîte de nuit l’Iceberg (et sa partie plus secrète Moins 44). Devenu un capo, sa vie a drastiquement changé après avoir prouvé auprès du parrain qu’il était de son côté.

Le secret qui a mis Sofia dans une situation aussi complexe n’a pas encore été révélé par la série The Penguin, mais il est lié aux meurtres de la Tueuse au Pendu. Sofia affirme de son côté ne pas être la tueuse en séries, ce qui laisse entendre qu’elle a été accusée à tort et que les deux personnages savent qui est vraiment l’assassin.

En revanche, le mea culpa d’Oz sonne d’abord juste, jusqu’à ce que les Maroni débarquent. Directement après le sauvetage par Victor, le Pingouin embarque dans la voiture et ordonne à son chauffeur de démarrer, n’hésitant pas à abandonner sa collaboratrice derrière lui même après son discours émouvant sur ses regrets et sa promesse de se rattraper : s’il fallait rappeler qu’Oz ne marche que pour lui et est prêt à sacrifier ses partenaires pour obtenir ce qu’il veut, la fin de l’épisode 3 se charge de remettre les choses à plat.

Car contrairement à ce que semblent penser bon nombre de personnes de la mafia, dont Johnny Viti, le Pingouin est un fin calculateur et surtout un excellent manipulateur et orateur.

Pourquoi Victor ne part pas avec Graciella dans l’épisode 3 de The Penguin ?

Victor change d’avis au dernier moment, les paroles d’Oz ayant fait mouche chez le garçon.

HBO

Assis dans la berline de luxe de son patron, le chauffeur observe Graciella alors qu’elle s’apprête à monter à bord d’un bus pour fuir Gotham. Mais comme la jeune fille l’a dit plus tôt, Victor a obtenu la vie dont il rêvait. Et Oz a parfaitement su lui faire oublier l’aspect criminel de son milieu en tirant sur la corde sensible, faisant mine d’être attaché au jeune homme.

Toutefois, en décidant de retourner auprès d’Oz, Victor commet son premier meurtre : il fonce sur l’un des Maroni et le tue en le percutant. Le choix de ne pas suivre Graciella est donc un point de non retour pour le jeune homme, devenu à son tour et sciemment un véritable gangster et non plus un simple otage du Pingouin.

La série The Penguin est loin d’être finie : pour ne rien rater de la suite, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes.

