The Penguin : Explication de l’épisode 2 – un docteur louche et une opération ratée

Oz continue ses machinations pour se hisser dans le monde du crime de Gotham : qui est la Tueuse au Pendu ? Pourquoi Oz retourne sa veste dans la course-poursuite ? On vous explique l’épisode 2 de The Penguin.

Dix jours après la sortie de son pilote, la série The Penguin dévoile l’épisode 2 de l’histoire d’Oz Cobb, malfrat souhaitant passer d’ancien bras droit de Carmine Falcone à parrain dans la ville de Gotham. Mais le chemin est difficile et se tailler une part du gâteau n’a rien d’aisé dans un monde aussi violent et meurtrier. L’anti-héros joue sur tous les tableaux, tirant profit des faiblesses et forces de chacun pour s’en sortir au mieux, n’hésitant pas à monter les différentes familles les unes contre les autres.

Après avoir maquillé le meurtre d’Alberto Falcone en vendetta de la part des Maroni, Oz réussit à lancer un plan pour détourner de la drogue, mais rien ne se passe comme prévu : pourquoi le protagoniste retourne-t-il sa veste ? Qui est le docteur de Sofia ? On vous explique tout sur l’épisode 2 de The Penguin.

Attention : la suite de cet article contient des spoilers de l’épisode 2 de The Penguin sur Max.

Qui est Sofia Falcone, alias la Tueuse au Pendu dans The Penguin ?

Sofia Falcone est la fille de Carmine Falcone, tué dans le film The Batman, et est surnommée la Tueuse au Pendu des assassinats qu’elle aurait commis avant que l’intrigue de la série ne commence.

hbo

La fille de Falcone a fait un séjour à Arkham pour ses crimes, et son passage dans l’asile l’a traumatisée, les pratiques du lieu servant davantage à persécuter les détenus que les soigner. On apprend à la radio qu’elle aurait tué sept femmes.

Dans les comics Batman, le Tueur au Pendu ne vise que des membres des forces de l’ordre, mais la série n’a pas encore donné plus de détails sur les crimes perpétrés par Sofia Falcone, ou ses motivations (si elle en avait).

Qui est le docteur Julian Rush dans The Penguin ?

Le nom de Julian Rush est nouveau dans l’univers de Batman, mais il y a de grandes chances qu’il soit un vilain.

hbo

La séance avec Sofia Falcone révèle une relation malsaine et des techniques dangereuses, qui plongent la fille de Carmine dans un état de transe et lui fait revivre ses traumatismes d’Arkham. Sa proximité avec elle démontre également un manque de déontologie évident envers sa patiente.

Julian Rush est nouveau dans l’univers de Batman, mais Matt Reeves s’est déjà réapproprié des noms en les modifiant. Et le personnage se rapproche d’un autre psychiatre, Hugo Strange, qui a une fascination pour les traumas de ses patients (ou victimes, au choix).

On peut également miser sur le docteur Jonathan Crane, psychologue aux pratiques plus que douteuses qui jouent sur les peurs de ses victimes lorsqu’il revêt son costume de l’Épouvantail. Enfin, il reste possible que le docteur Julian Rush soit simplement un nouveau personnage, inventé pour le bien de la série.

Pourquoi Oz trahit Sal et épargne Castillo ?

Oz n’a de loyauté que pour lui-même : lorsque la situation dérape, le malfrat estime qu’il a plus à gagner en obtenant la confiance de Castillo, et donc indirectement celle de Sofia, plutôt qu’en poursuivant le plan initial en faveur des Maroni.

hbo

Ne pouvant pas se mettre à l’abri dans le véhicule en fin de convoi, Oz se retrouve aux premières loges dans la tuerie des Maroni contre les hommes de Falcone. Mais les choses tournent au vinaigre et ses nouveaux alliés ne sont plus assez nombreux pour le protéger. Plutôt que de risquer sa peau, il voit une opportunité de s’offrir la loyauté de Castillo en le “sauvant” de leurs agresseurs, quitte à retourner sa veste et trahir les hommes de Salvatore Maroni.

Gagner la confiance de Castillo revient également à obtenir celle de Sofia Falcone, puisque l’homme travaille en priorité pour elle. Or, la femme semble prête à s’opposer à sa propre famille, et pourrait ainsi s’avérer une alliée précieuse pour affaiblir les Falcone.

Pourquoi Oz trahit Castillo en mettant le couteau dans sa poche ?

Il y a de grandes chances qu’Oz se trompe en mettant le couteau dans la poche de Castillo : il voulait probablement le mettre dans celle de Johnny Viti, mais la bousculade l’a empêché d’aller au bout de ses plans.

hbo

Oz voulait d’abord se débarrasser de Johnny Viti en lui faisant porter le chapeau pour le détournement de collyres grâce au témoignage de l’otage retenu par les Falcone. Mais il lui a fallu se débarrasser de l’homme et dissimuler ses preuves : il a alors décidé de mettre l’arme du crime dans le manteau de Johnny Viti, déclenchant une fausse bagarre pour parvenir à ses fins.

Malheureusement, Castillo s’en est mêlé : dans la confusion, le couteau s’est retrouvé dans la poche de l’homme de main de Sofia, qui s’est automatiquement retrouvé accusé du meurtre de l’otage et donc de trahison. Considéré comme la taupe au sein de la famille, il est abattu de sang froid sans avoir l’occasion de se défendre.

Pourquoi Oz est-il surnommé le Pingouin ?

Le surnom de Pingouin vient du physique et des habitudes d’Oz Cobb : sa démarche, ses choix vestimentaires sont les raisons derrière le nom, considéré comme une insulte.

hbo

Les personnages qui surnomment le protagoniste “Pingouin” le font en effet pour le dénigrer, se moquant de ses éternels costumes et surtout du défaut dans sa démarche, liée à une malformation de son pied. Car sa manière de se déplacer rappelle celle du manchot : “penguin” se traduit en effet par “manchot“, mais une erreur de traduction des premiers comics impliquant le personnage lui a donné le nom de “Pingouin” en français.

The Penguin sortira désormais de manière hebdomadaire sur Max : pour ne rien rater de la suite de la série, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes.