The Penguin : Explication de l’épisode 1 – que se passe-t-il à Gotham ?

La série reprend directement après les événements de The Batman : pourquoi les rues de Gotham sont inondées ? Quelles sont les différentes mafias dans la ville ? On vous explique tout sur l’épisode 1.

Batman cumule les adaptations de son univers dans les différents formats et touche un large public : les jeux vidéo font un tabac, et les films qui reprennent les aventures du justicier explosent au box-office. The Batman a compté parmi les succès de 2022, et ses personnages ont suffisamment fasciné les spectateurs pour que l’un d’eux poursuive sa route jusqu’au petit écran, dans sa propre série.

Colin Farrell a en effet revêtu le costume clinquant et les prothèses d’Oz Cobb pour se lancer dans l’aventure de The Penguin, dirigée par la showrunner Lauren LeFranc qui compte bien dévoiler comment l’antagoniste va grimper dans le monde du crime. Celui qu’on surnomme le Pingouin a débarqué sur la plateforme de streaming Max le 20 septembre, mais quelques détails peuvent déjà semer la confusion chez les spectateurs : on vous explique tout sur le premier épisode de la série.

Attention : cet article contient des spoilers de l’épisode 1 de The Penguin !

Qui est Oz Cobb ?

Oz est l’ancien bras droit de Carmine Falcone : en tant qu’homme de confiance, le parrain lui déléguait les travaux les plus dangereux pour gérer les affaires de Gotham.

Carmine mort, Oz Cobb devra prouver sa valeur auprès du reste de la Famille Falcone, qui rechigne à le reprendre à son service, consciente de ses larcins et de son ambition dangereuse.

Qui est Sal, le prisonnier du Pénitencier de Blackgate ?

Sal est Salvatore Maroni, l’ancien chef de la mafia à la tête de Gotham, jusqu’à ce qu’il se fasse trahir par Carmine Falcone.

Dans The Batman, on apprend que celui qui tenait la ville est tombé suite à l’alliance entre différentes figures politiques corrompues et Carmine Falcone, qui l’a ensuite remplacé à la tête d’un gigantesque réseau criminel.

Maroni s’est alors retrouvé derrière les verrous, et sa famille n’a pas pu faire face à celle des Falcone. Ce qui ne signifie pas que l’ancien parrain ne compte plus aucun soutien.

Pourquoi Gotham est sous l’eau ?

La ville de Gotham a les pieds dans l’eau à cause des méfaits de Riddler, qui a fait sauter les digues de la ville.

hbo

Le vilain a commis son crime dans le final de The Batman : après avoir mené les autorités et Bruce Wayne par le bout du nez, Riddler a inondé la ville en faisant sauter des camions positionnés à divers endroits de la digue près d’Arkham, provoquant un raz-de-marée dans les rues.

Certains quartiers se retrouvent alors isolés, tandis que la loi martiale est décrétée et que la garde nationale est dépêchée sur les lieux. Les coins les plus inaccessibles se retrouvent victimes des actes de hors-la-loi, alors que le monde du crime est déstabilisé par la mort de Carmine Falcone.

Oz Cobb a déjà croisé la route de Batman

Oz Cobb a croisé la route de Bruce Wayne dans le film The Batman, mais le justicier masqué a décidé de le laisser partir, le vilain n’étant pas concerné par son enquête.

Warner Bros.

Le Pingouin aura tout de même donné du fil à retordre à la chauve-souris, et est également à l’origine d’une des meilleures course-pousuite en voiture pour le super-héros de DC. Mais sa contribution aux méfaits de Carmine Falcone ne remontant pas assez loin dans le temps, il est relâché par le justicier.

On peut donc en déduire qu’Oz n’a pas forcément connu de l’intérieur l’épisode durant lequel Carmine a réussi à faire tomber Salvatore Maroni, puisqu’il s’agit de l’affaire qui intéressait le Batman dans le film de Matt Reeves. En revanche, le vilain a parfaitement conscience de la situation et peut en tirer profit.

Qui est Sofia Falcone ?

Sofia Falcone est la fille de Carmine Falcone, mais aussi la tueuse en séries connue sous le nom du Tueur au Pendu.

hbo

Le personnage est créé pour les comics par Tim Sale et Jeph Loeb en 1999, et apparaît pour la première fois dans Batman : Amère Victoire. Ses victimes sont toutes des personnes travaillant au sein de la police de Gotham.

La série The Penguin ne donne pas beaucoup de détails sur les victimes de la fille de Carmine, mais on sait qu’elle a déjà obtenu son petit surnom et fait un séjour à Arkham pour ses meurtres : on en déduit donc que Sofia a déjà un CV bien rempli dans le monde du crime, ce qui ne lui permet pas pour autant d’hériter de l’empire de son père, qui revient (brièvement) à son frère Alberto.

À quoi sert la mise en scène du corps d’Alberto ?

La mise en scène sert à la fois à disculper Oz du meurtre d’Alberto Falcone, mais aussi à monter les deux familles les plus puissantes de Gotham l’une contre l’autre.

hbo

Alors que Sofia Falcone l’accuse d’avoir tué Alberto, le corps de son frère apparaît dans le coffre d’une voiture accidentée à la fin du pilote de The Penguin. Tout est fait pour faire croire à la culpabilité de Salvatore Maroni : la chevalière du chef de famille a été arrachée à la main du fils de Carmine Falcone et un message ne laissant pas place au doute est gravé sur la carrosserie.

La fausse vengeance permet d’abord de laver Oz de tout soupçon, mais aussi de monter les Falcone et les Maroni les uns contre les autres. La stratégie du vilain vise à l’affaiblissement des deux familles.

Le pilote de The Penguin est sorti le 20 septembre 2024, mais il faudra attendre un peu plus d’une semaine avant de découvrir la suite de la série : pour ne rien rater, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes.