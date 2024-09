The Penguin détruit Les Anneaux de Pouvoir dès ses débuts

Aussi puissant soit-il, Sauron n’a pas réussi à tenir tête à un Pingouin bien motivé : HBO a révélé ses chiffres d’audience, et ils éclipsent sans mal ceux des Anneaux de Pouvoir.

Les Anneaux de Pouvoir a réussi à relever la barre, en présentant une saison 2 obtenant bien plus de critiques positives que la première. Mais la série de Prime Video n’a malgré tout pas réussi à tenir la cadence et ses chiffres commencent à baisser, malgré une histoire et une réalisation dépouillées de nombreux défauts qu’on avait pu leur reprocher au départ. Et ça ne s’arrête pas là, puisque l’adaptation du Seigneur des Anneaux risque de se heurter à un nouvel ennemi de taille, alors qu’un gangster débarque en ville.

The Penguin vient en effet de commencer sa diffusion, lâchant son pilote le 20 septembre tandis que la suite arrivera à partir du 30. Et à en croire les chiffres révélés par HBO (via Variety), la série qui s’inscrit dans l’univers de The Batman de Matt Reeves peut déjà se considérer comme un des succès de l’année – ce que les critiques publiées en amont annonçaient déjà.

En tout, ce sont 5,3 millions de spectateurs qui ont regardé l’épisode 1 de The Penguin lors de ses quatre premiers jours de diffusion, toutes plateformes confondues. D’après Variety, il s’agit du meilleur lancement de la plateforme de streaming Max depuis The Last of Us, dont la saison 2 est attendue pour 2025. De son côté, la saison 2 des Anneaux de Pouvoir n’a attiré “que” 902 000 foyers pour la même période à ses débuts, soit presque six fois moins qu’Oz Cobb et autres vilains de Batman.

La série Prime Video souffre de problèmes qui sont étrangers à The Penguin : en raison d’un grand désintérêt pour la saison 1, qui n’avait été complétée que par 37% des spectateurs aux États-Unis, la saison 2 a d’autant plus de mal à attirer l’attention du public. Le taux de visionnage a ainsi chuté de 50% d’une saison à l’autre, ce qui risque d’altérer, à termes, les plans pour la suite des Anneaux de Pouvoir qui voit pourtant grand : pour le moment, Amazon a pour objectif d’atteindre les cinq saisons de son adaptation de l’œuvre de J.R.R. Tolkien.

