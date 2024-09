The Penguin change le nom du méchant pour cette raison surprenante

Avant la première de The Penguin sur Max, il faut bien comprendre que son nom est Oz Cobb, et qu’il ne faut pas penser à l’appeler par son autre nom.

Le Pingouin de Colin Farrell, que l’on a découvert dans le film The Batman, va faire son grand retour sur nos écrans cette semaine. En effet, l’ennemi iconique du Chevalier Noir va avoir droit à sa propre série sur Max (la plateforme de streaming d’HBO), qui poursuivra « la saga criminelle épique de Batman que le réalisateur Matt Reeves a commencée » en 2022.

La série The Penguin suivra donc le parcours d’Oz alors qu’il tente d’affirmer son pouvoir dans une Gotham fracturée, luttant pour le contrôle de la ville contre Sofia Falcone (Cristin Millioti), la fille nouvellement libérée de feu Carmine.

Si vous êtes un fan de Batman et plus globalement de l’univers DC, vous savez que le Pingouin a beaucoup changé au cours des sept dernières décennies – et que celui de Farrell est unique, surtout en ce qui concerne son nouveau nom.

Pourquoi le Pingouin a changé de nom dans la série ?

Dans les comics, le vrai nom du Pingouin est Oswald Cobblepot. Mais dans la nouvelle série HBO, il s’appelle désormais Oz Cobb, ce qui le rend plus « ancré dans la réalité ».

Dans The Batman, les gens appelaient le Pingouin « Oz », et beaucoup supposaient qu’il s’agissait d’une version abrégée de son nom. Mais il ne s’appelle pas Oswald et n’est pas non plus issu de la famille Cobblepot : il s’appelle tout simplement Oz Cobb.

Le producteur Dylan Clark a expliqué à SFX Magazine (via ComicBookMovie) : « Ils n’ont jamais réussi à changer son nom dans les comics comme ils l’ont fait pour le Riddler, en passant d’Edward Nigma à Edward Nashton, d’un nom irréel à un vrai nom. En faisant cela, ils ont ancré le personnage dans la réalité ».

Il serait logique qu’il utilise une version abrégée de son nom : c’est un homme orgueilleux qui n’aime pas que l’on se moque de lui, et l’idée qu’il ait honte de son nom de naissance, plus ridicule, tient la route.

Mais comme l’explique Lauren LeFranc, la showrunneuse de la série, ils ont créé un tout nouveau canon. « Matt a créé un nouveau canon dans son film, et je crée un nouveau canon dans cette série. Nous avons des personnages qui vous sont familiers, mais nous leur donnons une tournure différente », a-t-elle déclaré.

« J’avais l’impression que dans la ville de Gotham que Matt a créée dans son film, Cobblepott semblait moins être une personne réelle, de la même manière que Cobb est un vrai nom de famille. C’est un gangster et cela semblait plus correct ».

Toutefois, de nombreux fans ne sont pas satisfaits de ce changement. « C’est vraiment un changement de nom stupide », a écrit un internaute sur X/Twitter. « Oz Cobb rend vraiment stupide », a tweeté un autre.

« Je ne comprends pas. Comment le nom « Cobblepot » n’est-il pas « ancré dans la réalité » dans un film qui raconte l’histoire d’un orphelin milliardaire qui se déguise en chauve-souris de 1,80 m et qui traque les criminels à 3 heures du matin ? », a demandé un troisième.

Ne vous contentez pas de blâmer Matt Reeves et consorts, car le film a été approuvé par Jim Lee en personne, le chef de DC Comics. LeFranc a déclaré : « Matt a demandé : “Puis-je appeler notre personnage Oz Cobb ?” Et Jim a répondu : “Absolument !” »

« Nous avons donc reçu la bénédiction du roi lui-même. Ce petit changement de nom nous a permis d’envisager ce personnage d’une manière plus réaliste. »

L’épisode 1 de The Penguin sera diffusé sur Max le 20 septembre. La série comptera huit épisodes et s’achèvera le 11 novembre 2024. Vous pouvez consulter notre calendrier de sortie pour garder le fil chaque semaine.

En attendant, vous pouvez découvrir les premières critiques de The Penguin, ainsi que cette autre série dérivée de The Batman qui est déjà en préparation. Jetez également un œil à toutes les séries à voir en streaming ce mois-ci pour ne pas louper les nouveautés du moment.