Quand sort le premier épisode de The Penguin ? Le calendrier de sortie de la série

Le vilain de l’univers de Batman s’offre une série rien qu’à lui : on vous détaille le calendrier de sortie des épisodes, pour ne rien rater de The Penguin.

Parmi la masse de super-héros, Batman est certainement celui qui s’en sort le mieux du côté des adaptations de comics pour les écrans : tour à tour comique ou sombre, son univers riche offre des histoires captivantes, déclinables sur de nombreux thèmes, pour le plus grand bonheur des fans du justicier masqué. Mais le héros seul ne serait rien sans ses vilains (même si le Joker prétend l’inverse), et ceux de la chauve-souris n’ont rien à envier à leur némésis gothique.

Alors que Joker Folie à Deux se prépare pour une sortie en octobre 2024, un autre antagoniste célèbre a lui aussi son propre plan de carrière : le Pingouin, interprété par Colin Farrell dans The Batman de Matt Reeves, va s’approprier le petit écran sous la houlette de la showrunner Lauren LeFranc (Les Agents du Shield) dans une série révélant son ascension dans les rues de Gotham. Et pour ne rien rater de The Penguin, on vous détaille ici le calendrier de sortie des épisodes de la série DC.

Quand sortira le premier épisode de The Penguin ?

Le pilote de The Penguin sortira le 20 septembre 2024 sur Max. La suite arrivera sur la plateforme de streaming à partir du 30 septembre, et adoptera alors une sortie hebdomadaire.

Il faudra donc patienter dix jours après le pilote pour que le reste de la série se dévoile aux spectateurs, dans une formule qui ne manquera pas d’étonner un public habitué aux sorties intégrales ou à une semaine d’intervalle au maximum. En France, c’est sur Max que les huit épisodes seront disponibles : on peut s’attendre à ce que le final soit disponible le 11 novembre 2024 – sauf si la plateforme de streaming décide de le faire sortir lui aussi un vendredi, pour profiter du week-end.

Retrouvez ci-dessous le calendrier de sortie détaillé des épisodes de The Penguin :

Épisode 1 : 20 septembre 2024

Épisode 2 : 30 septembre 2024

Épisode 3 : 7 octobre 2024

Épisode 4 : 14 octobre 2024

Épisode 5 : 21 octobre 2024

Épisode 6 : 28 octobre 2024

Épisode 7 : 4 novembre 2024

Épisode 8 : 11 novembre 2024

