The Mandalorian & Grogu : tout ce qu’on sait sur le film Star Wars

Le film The Mandalorian & Grogu sera l’apogée sur grand écran des aventures de Dave Filoni et Jon Favreau au sein de l’univers Star Wars, initialement diffusées sur Disney+.

Que ce soit pour le meilleur ou pour le pire, selon les personnes interrogées, l’univers de Star Wars s’est rapidement étendu ces dernières années.

Et nul doute que The Mandalorian est l’une des séries Star Wars les plus populaires dernièrement, ayant ainsi permis de relancer la franchise suite aux films pour le moins clivants. Et après le succès de la série sur le petit écran, les fans ont appris début 2024 que l’histoire de Din Djarin et Grogu allait continuer sur grand écran cette fois-ci, puisque The Mandalorian va avoir droit à son propre film.

Grâce à certaines annonces de Star Wars lors du D23 2024, nous avons une idée plus claire de ce qui nous attend.

La date de sortie de The Mandalorian & Grogu est fixée au 20 mai 2026. Cette date a été confirmée par le PDG de Disney, Bob Iger, au début de l’année 2024.

“Jon Favreau a dit que The Mandalorian & Grogu a tout juste commencé son tournage il y a quelques semaines”

Ce sera le prochain film à sortir en salle avant les nombreux autres projets Star Wars à venir.

The Mandalorian & Grogu sera la première aventure sur grand écran depuis Star Wars, épisode IX : L’Ascension de Skywalker en 2019. Ce sera également le premier film à sortir en mai depuis Solo : A Star Wars Story en 2018. La plupart des films Star Wars relancés par Disney sont sortis pendant la période des fêtes, suivant le succès du premier film de la postlogie, à savoir Star Wars, épisode VII : Le Réveil de la Force (2015).

Le film se déroule à l’époque de la Nouvelle République, spécifiquement autour de 10-11 ap.BY, environ 22 ans avant Le Réveil de la Force.

“J’ai adoré raconter des histoires dans le riche univers créé par George Lucas”, a déclaré Favreau à starwars.com. “La perspective de porter le Mandalorien et son apprenti Grogu sur grand écran est extrêmement excitante.”

“Jon Favreau et Dave Filoni ont introduit dans Star Wars deux nouveaux personnages très appréciés, et cette nouvelle histoire est parfaitement adaptée au grand écran”, a ajouté Kathleen Kennedy, présidente de Lucasfilm.

Casting de The Mandalorian & Grogu

Pedro Pascal reprendra son rôle de Mando pour le film à venir. Les autres membres du casting n’ont pas encore été confirmés, mais on sait que Zeb et Grogu feront également partie du film.

Jon Favreau, le réalisateur d’Iron Man, réalisera le film, dont le tournage a commencé à l’été 2024, une nouvelle qui réjouit les fans malgré la réception mitigée concernant un film centré sur Mando et Grogu.

La rumeur de casting la plus récente (provenant de l’initié Jeff Sneider) suggère que Sigourney Weaver est en pourparlers pour rejoindre The Mandalorian & Grogu. Compte tenu des rôles emblématiques de l’actrice dans les franchises Alien et Avatar, ce serait un énorme succès. Cela dit, cela reste à confirmer par des sources officielles, alors restez à l’écoute.

Y a-t-il une bande-annonce pour The Mandalorian & Grogu ?

Il n’y a pas de bande-annonce, mais des images ont été montrées lors du D23 2024.

Disney+

Le clip montrait Grogu dans sa nacelle, Mando en armure complète, et quelques dialogues.

Mando dit : “Ce jeune est mon apprenti. Je suis chasseur de primes de métier, maintenant qu’il est sous ma protection, je serai plus sélectif dans mes missions.”

Des images de Zeb et Grogu rampant dans un tunnel, un droïde Gonk, et ce que nous pensons être la planète glacée Hoth sont apparues ensuite.

Où et comment regarder The Mandalorian & Grogu ?

The Mandalorian & Grogu aura d’abord droit une sortie en salle avant d’arriver un peu plus tard sur Disney+.

Le film sera diffusé dans les cinémas, mais il faudra attendre pour savoir quand il sera disponible sur la plateforme de streaming.

