Les fans de The Last of Us pensent connaître la fin de la saison 2 après le nouveau trailer

La première bande-annonce de la saison 2 de The Last of Us vient de sortir, et les fans sont convaincus que la nouvelle saison se terminera sur une note sombre et brutale.

Il y a un énorme spoiler dont nous devons parler. C’est un événement majeur qui se produit dans le deuxième jeu, The Last of Us Part II, et il sera certainement inclus dans la saison 2 de la série HBO, d’une manière ou d’une autre.

ATTENTION : Si vous ne connaissez pas l’histoire de The Last of Us et que vous ne savez toujours pas ce qui va se passer, vous devriez juste regarder la nouvelle bande-annonce et vous arrêtez là. Mais si vous savez déjà (ou que vous souhaitez le découvrir), alors continuez à lire. Vous voici prévenus…

Dans la suite de l’intrigue, Joel est tué par Abby, la fille du médecin des Lucioles qu’il a abattu à l’hôpital à la fin du premier jeu. Elle le tue à coups de club de golf devant Ellie, qui la poursuit pour se venger.

La première bande-annonce de la saison 2 indique une nouvelle adaptation fidèle du jeu, tout en révélant le premier aperçu de Kaitlyn Dever qui va incarner la version live-action d’Abby. Cependant, étant donné l’accent mis sur la culpabilité de Joel et sa relation avec Ellie (on peut brièvement voir une scène dans laquelle elle joue de la guitare avec lui), il serait raisonnable de parier sur le fait que les showrunners réorganisent un peu l’histoire.

En d’autres termes, les fans pensent que l’histoire se terminera avec la mort de Joel, en contextualisant les scènes d’Ellie dans le reste des nouveaux épisodes et en préparant le terrain pour la saison 3. Par exemple, on voit Ellie jouer de la guitare devant Dina, ce qui suggère qu’elles se rendront à Seattle – mais que se passera-t-il si nous ne savons pas pourquoi elle chasse Abby jusqu’au final ?

« Oh, ils vont finir la saison II avec Joel qui meurt, pas vrai ? », a prédit un internaute sur X/Twitter.

« CELA A L’AIR INTENSE ET JE SUIS LÀ POUR ÇA (surtout si vous avez joué au deuxième jeu, ça devient fou, pour ne pas trop en dire). Je me demande comment ils vont finir la saison, si ce sera avec CE MOMENT », a spéculé un autre.

« Abby est vue survivant au massacre de St. Mary, rejoignant Isaac et le WLF, et entraînant ses amis pour traquer Joel. Finale de la S2, elle sort le club », a parié un troisième.

La saison 2 de The Last of Us sera diffusée en 2025. D’ici là, vous pouvez consulter notre liste de toutes les adaptations de jeux vidéo en films et séries à venir, ainsi que notre sélection des séries à voir en streaming ce mois-ci.