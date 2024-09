The Last of Us dévoile sa saison 2 dans un premier trailer ultra tendu

Des vagues d’infectés, de nouveaux ennemis et la culpabilité pesante de Joel : le premier trailer tendu de la saison 2 de The Last of Us dévoile de précieuses informations sur les prochains épisodes.

La première saison de The Last of Us avait été un véritable carton mondial : l’adaptation du jeu vidéo du studio Naughty Dog, gérée par HBO, avait su retranscrire les nombreux points forts du titre déjà très apprécié par une grande communauté de fans. Il faut dire que la participation de Neil Druckmann, déjà développeur sur le jeu, n’avait fait que renforcer une équipe créative déjà rassurante grâce à la présence de Craig Mazin, showrunner de la série Chernobyl. Pour le public non-joueur, c’était l’occasion de découvrir des personnages attachants plongés dans un monde dur, se relevant difficilement d’une apocalypse zombie hors du commun.

Joel, gros dur au cœur tendre incarné par Pedro Pascal tente d’emmener Ellie, adolescente immunisée aux effets du cordyceps campée par Bella Ramsay, auprès de scientifiques capables de produire un vaccin pour sauver l’humanité. Forcément, rien ne se passe comme prévu et le duo ne parvient qu’à sauver sa peau, à défaut d’assurer un avenir au reste de leurs compatriotes. Mais pas de repos pour les héros : la saison 2 de The Last of Us va s’amuser à replonger les protagonistes dans la tourmente, et le tout premier trailer a déjà dévoilé quelques-unes des épreuves qui les attendent.

Cordyceps et nouveaux ennemis : le premier trailer de la saison 2 de The Last of Us fait monter la pression

Sortie le 26 septembre 2024, la première bande-annonce de la saison 2 de The Last of Us dévoile un nouveau casting de personnages.

Les images offrent un meilleur aperçu de l’évolution de la relation entre Joel et Ellie, qui s’est manifestement dégradée depuis le final de la saison 1. Mais on peut aussi découvrir d’autres nouveaux-venus, comme Dina, interprétée par Isabela Merced (Alien: Romulus) et surtout le personnage d’Abby, incarnée par Kaitlyn Dever (Traquée), et qui passe clairement un sale moment face à une horde d’infectés – probablement pour le plus grand plaisir de certains fans.

La bande-annonce de la saison 2 de The Last of Us est également l’occasion pour HBO de confirmer la fenêtre de sortie en 2025, la série rejoignant ainsi un programme déjà chargé aux côtés de productions telles qu’Alien: Earth ou encore la saison 3 de Reacher.

En attendant de découvrir les épisodes de la nouvelle saison de The Last of Us