Explication de la fin de The Gorge : qu’y a-t-il au fond du gouffre ?

Deux agents surentraînés surveillent un gouffre secret : que contient la Gorge ? Pourquoi est-elle à ce point gardée secrète ? On vous explique la fin du film The Gorge sur Apple TV+.

Alors que pour le mois de février les plateformes de streaming sortent toutes une liste de films et séries romantiques abordant des thèmes bon enfant ou des téléréalités de séduction, Apple TV+ a décidé d’offrir un petit plus à son propre programme : The Gorge propose bien une romance, mais fait aussi la part belle au thriller et aux monstres en plongeant dans une intrigue énigmatique.

Levi et Drasa sont en effet deux agents surentraînés, tireurs d’élite capables de toucher leur cible à une distance époustouflante et s’adapter à de nombreux environnements. Y compris à une année de solitude au sommet de tours servant à surveiller une mystérieuse gorge, pour veiller à ce que le mal qui y vit n’en sorte pas. Jusqu’au jour où les deux personnages réussissent à faire connaissance malgré la distance, désobéissant aux ordres sans savoir que cette petite rébellion va leur permettre de découvrir bien plus que l’amour.

Attention : la suite de cet article contient des spoilers du film The Gorge.

Où se trouve la gorge ?

La zone géographique dans laquelle se situe la gorge est gardée secrète, mais on peut estimer qu’elle se trouve dans l’hémisphère nord.

Comme le fait remarquer Levi, la saison était à l’automne à son arrivée aux alentours de septembre. Il faut aussi noter les températures assez froides, qui permettent de resserrer le champ des recherches à des zones isolées dans des recoins plus frais.

Mais un tel indice ne permet pas pour autant de déterminer de manière précise le lieu dans lequel se déroule l’intrigue du film, malgré quelques suggestions : Le Yukon, la Sibérie ou un coin reculé de Scandinavie sont les principales théories de Levi.

Que contient la gorge ?

La crevasse que doivent surveiller les deux snipers contient les “hommes creux”, mais surtout un complexe de recherches ayant libéré un polluant chimique capable de faire fusionner l’ADN humain avec ce qui l’entoure.

Apple TV+

Alors que Robert Oppenheimer cherchait à créer la bombe atomique à la fin de la Seconde guerre mondiale, une alliance entre l’Est et l’Ouest a lancé d’autres recherches, top secrètes elles aussi, visant à produire des missiles biochimiques. Mais un séisme de magnitude 8,1 a tout bouleversé, provoquant une fuite d’un agent polluant dans l’air au fond de la gorge, par le biais de nuages de vapeur.

Une fois exposé quelques heures à l’agent, l’ADN des êtres humains s’est mis à muter en assimilant des propriétés d’autres formes de vie les entourant : des plantes, des animaux, ou même des insectes.

Les hommes creux, terme hérité d’un poème de T.S. Eliot, sont en réalité les 2400 cavaliers envoyés dans la gorge dans les années 1940 et ayant muté en présence du polluant. Devenus d’une manière ou une autre immortels en assimilant des propriétés d’autres espèces, ils ont par la suite cherché à s’échapper de la crevasse, ce qui ne doit surtout pas arriver, au risque de contaminer le monde à la surface – et surtout révéler les secrets de la gorge.

Pourquoi garder la gorge secrète ?

La gorge a toujours été un projet secret, étant au départ une alliance entre certains pays de l’Ouest et l’URSS dans le but de créer une arme au moins aussi destructrice que la bombe atomique. Elle est désormais secrète pour dissimuler les recherches sur l’amélioration génétique des soldats.

Apple TV+

Après le séisme et la libération irrémédiable du polluant chimique, l’objectif de l’organisation derrière le complexe de recherches a radicalement changé : il est à présent question avant tout d’empêcher ce qui se trouve au fond de la crevasse d’en sortir et contaminer le reste du monde.

Pour maintenir le secret, de gros moyens sont employés : chaque ancien agent est tué à la fin de la rotation annuelle, pour ne pas prendre le risque de le voir parler de la gorge. Quant au gouffre en lui-même, il est protégé par les occulteurs, des antennes placées tous les kilomètres le long de la falaise et servant à cacher le lieu aux satellites.

Sauf que la gorge n’est pas restée plongée dans le passé, et sert désormais à faire de nouvelles recherches. Car en réalité, ce n’est pas le gouvernement qui gère le lieu, mais une entreprise paramilitaire voulant créer de super soldats.

Qui gère la gorge ?

La gorge est prise en charge par l’entreprise Darklake, une organisation paramilitaire dont l’objectif est de créer des soldats améliorés.

Apple TV+

Si au début, Levi pense travailler pour l’armée américaine, il réalise une fois au fond du trou que la gorge est entretenue par Darklake. La création d’une arme biochimique a été abandonnée après le séisme, mais les mutations génétiques ont en revanche ouvert la voie pour tenter de modifier l’ADN de soldats, dans le but d’en faire des humains améliorés.

Qu’est-ce que le protocole Straydog ?

Le protocole Straydog est une sécurité se déclenchant dans le cas où la gorge se retrouverait exposée ou envahie : une bombe est alors déclenchée pour tout raser.

Apple TV+

Lorsque Levi vient remplacer JD, son prédécesseur dans la tour de surveillance, il apprend l’existence de Straydog, mais n’obtient pas beaucoup d’informations sinon que lors du déclenchement des sirènes, mieux vaut prendre ses jambes à son cou. Finalement, ce n’est qu’en tombant dans la gorge qu’il découvre le fin mot de l’histoire : Straydog est en fait une ogive prête à être déclenchée dans le cas d’une brèche de sécurité ou de l’exposition de la gorge aux satellites, les occulteurs ne remplissant plus leur rôle pour la dissimuler.

Si Darklake n’a pas fait exploser la bombe, c’est avant tout par intérêt, pour profiter du potentiel qu’offre la mutation de l’ADN et la possible évolution de la génétique humaine. Mais la bombe reste efficace, et a un rayon d’action de 4,2km, pouvant ainsi raser toute la vallée environnante.

The Gorge se finit alors que Levi et Drasa parviennent à déclencher la bombe au fond de la crevasse, pour se retrouver quelques mois plus tard en France, sains et saufs.

Apple TV+

Ayant pris conscience de la mainmise de Darklake sur les infrastructures au fond de la crevasse, Levi et Drasa comprennent que leur sort est en jeu. Une hypothèse qui est confirmée lorsque Levi reçoit l’ordre d’éliminer Drasa.

Les deux amants vont donc préparer un plan pour prendre à revers leur employeur : ils s’arrangent pour détruire les occulteurs qui longent la crevasse, créant un défaut dans la couverture des lieux et donc le déclenchement du protocole Straydog. Ne leur reste plus qu’à s’éloigner suffisamment pour se mettre à l’abri du rayon de la bombe, tâche plus délicate pour Levi qui s’est blessé en remontant le ravin, la voiture ayant écrasé sa jambe contre la paroi rocheuse.

Quant à Bartholomew (Sigourney Weaver), la directrice de Darklake, elle échoue à échapper au rayon de l’explosion et meurt à bord de son hélicoptère, en compagnie de ses miliciens.

Finalement, on retrouve les tourtereaux ensemble à la fin de The Gorge, plusieurs mois après l’incident : on peut ainsi en déduire qu’aucun des deux n’a été infecté par le polluant, et que ce dernier a été définitivement détruit.

The Gorge est disponible sur Apple TV+ depuis le 14 février 2025. Et pour plus de contenus, vous pouvez jeter un coup d’œil à la liste des films et séries qui sortent en streaming ce mois-ci, toutes plateformes confondues.