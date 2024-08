The Gentlemen Saison 2 : tout ce qu’on sait sur la suite de la série de Guy Ritchie

La suite de la série The Gentlemen a été officiellement annoncée par Netflix, qui en a profité pour révéler les premières informations sur les prochains épisodes : on vous dit tout ce qu’on sait à ce stade.

Les gangsters de la noblesse anglaise n’ont pas fini de dealer sur Netflix : la plateforme de streaming a en effet confirmé le retour d’Eddie et Susie pour une nouvelle aventure, après une première saison qui aura convaincu la critique comme les spectateurs. Pour l’occasion, le réalisateur Guy Ritchie s’était lancé dans le format de série tout en restant dans des territoires bien connus, reprenant carrément un film du même nom qu’il avait sorti en 2020.

Jouant sur les différentes sphères sociales qu’il n’hésite pas à faire entrer en collision, le cinéaste a plongé son public dans une histoire de bandits, grands et petits, honorables ou non. Et le résultat était réussi puisque The Gentlemen a plu, au point de convaincre Netflix de renouveler la série : on vous dit tout ce qu’on sait sur la saison 2.

Sommaire

Y a-t-il une date de sortie pour la saison 2 de The Gentlemen ?

Non, il n’y a pas encore de date de sortie pour la saison 2 de The Gentlemen, mais on sait que Netflix prévoit de lancer le tournage en 2025.

Le renouvellement de la série a été annoncé le 14 août 2024, et très peu d’informations ont été révélées à ce stade. Mais sur son site d’informations Tudum, Netflix a affirmé prévoir une entrée en production pour “l’année prochaine” pour la saison 2.

Quels casting et équipe technique pour la saison 2 de The Gentlemen ?

Theo James (Eddie Horniman), Kaya Scodelario (Susie Glass) et Daniel Ings (Freddie Horniman) seront de retour pour la saison 2 de The Gentlemen, comme l’a confirmé Netflix dans son communiqué d’annonce.

netflix

Le reste de la distribution n’a pas encore été annoncé, mais on peut toutefois s’attendre au retour d’autres membres de la première saison : Joely Richardson pourrait ainsi revenir dans son rôle de Lady Sabrina, et Vinnie Jones dans celui de Geoff Seacombe.

Du côté des parrains qui avaient marqué la saison 1, Ray Winstone alias Bobby Glass et Giancarlo Esposito alias Stanley Johnston pourraient bien être susceptibles de refaire un coucou depuis leur prison dorée. Max Beesley aussi avait déjà fait part de son enthousiasme à l’idée de reprendre le costume de Collins pour une nouvelle saison.

Du côté de la réalisation, le retour de Guy Ritchie en tant que showrunner a été confirmé par Netflix. Le réalisateur reprendra également la plume pour co-écrire le scénario au côté de Matthew Read, déjà scénariste sur la première saison de The Gentlemen.

Intrigue de la saison 2 de The Gentlemen : à quoi faut-il s’attendre ?

À ce stade, aucune information n’a été révélée quant à l’intrigue de la suite de The Gentlemen, sinon des indices très vagues.

christopher rafael/netflix

On sait depuis le final de la saison 1 que Susie Glass et Eddie Horniman travaillent ensemble grâce à un partenariat savamment orchestré par le duc. La saison 2 devrait ainsi nous dévoiler comment la gestion s’est organisée, mais partira très certainement rapidement en sucette.

Quant à une histoire d’amour entre les deux personnages, les acteurs ont déjà mis en garde le public : “Il y a de l’amour entre eux, mais au bout du compte, ils ne seront jamais faits du même bois,” a ainsi annoncé Theo James (Eddie) auprès de Tudum dans le communiqué d’annonce de saison 2.

Et en attendant d’avoir de nouvelles informations sur la saison 2 de The Gentlemen, vous pouvez jeter un coup d’œil à la liste des films et séries qui sortent en streaming ce mois-ci.