La suite de la série The Gentlemen officiellement annoncée par Netflix

Les bandits aristocrates de Guy Ritchie vont faire leur retour dans une nouvelle saison sur la plateforme de streaming.

C’est une véritable histoire d’amour pour Guy Ritchie : après le film The Gentlemen, le réalisateur britannique avait eu l’opportunité de retourner nous parler un peu plus de ses nobles bandits dans une série portant le même nom, cette fois chez Netflix. Le flegme à l’anglaise, l’humour caustique, les accents à couper au couteau et le montage nerveux : les spectateurs ont retrouvé en grande partie la signature du cinéaste dans les épisodes sortis le 7 mars 2024.

Le pitch de The Gentlemen est on ne peut plus simple : on reprend l’histoire du film et on recommence ! Avec toutefois quelques détails supplémentaires, à commencer par un héros qui n’appartient pas au milieu de la drogue, mais qui reconnaît bien volontiers que sa fortune familiale a été obtenue par des moyens similaires à ceux des truands. Le final de la série offrait alors une conclusion tout à fait satisfaisante, tout en laissant malgré tout la porte ouverte à une éventuelle suite. Une suite qui a finalement été confirmée par Netflix le 14 août 2024.

La suite de The Gentlemen annoncée par Netflix : rendez-vous dans une saison 2

En effet, The Gentlemen aura bien droit à sa saison 2 sur Netflix, comme annoncé sur les réseaux sociaux de la plateforme le 14 août 2024.

À ce stade, aucune date de sortie précise n’a encore été annoncée par le géant du streaming, qui précise toutefois sur son site Tudum que le tournage est censé démarrer en 2025. Netflix confirme également que Guy Ritchie sera bien de retour à la réalisation, et co-écrira le scénario avec Matthew Read, déjà scénariste pour la saison 1.

Du côté du casting, la présence de Theo James (Eddie), Kaya Scodelario (Susie Glass) et Daniel Ings (Freddy) a été annoncée. Et ça tombe bien, puisque Daniel Ings avait déjà avoué auprès de nos confrères de Dexerto.com être partant pour une nouvelle saison, en précisant : “Tout ce que je veux, c’est que les gens se lancent et trouvent du plaisir, qu’ils s’éclatent. Je pense que la série offre ce genre d’expérience.“

Quant à l’intrigue, il peut être difficile pour le moment d’en deviner tous les éléments, les créateurs de la série étant capables de tout. On sait au moins qu’Eddie et Susie travaillent main dans la main à la fin de la saison 1. Mais pour ce qui est d’une romance entre les deux partenaires, les spectateurs les plus poétiques risquent de grincer des dents, à en croire les propos de Theo James pour Tudum : “Il y a de l’amour entre eux, mais au bout du compte, ils ne seront jamais faits du même bois.“

En attendant la saison 2 de The Gentlemen, vous pouvez toujours retourner voir les huit premiers épisodes sur Netflix, ou consulter la liste des films et séries qui sortent en streaming ce mois-ci.