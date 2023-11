The Crown 6 : date, images, casting, tout ce qu’on sait sur la saison finale

L’épisode final arrive ! Date de sortie, bande-annonce, casting, intrigue et plus encore : on vous dit tout ce qu’on sait sur la fin de la série The Crown.

La saison 5 de The Crown est sortie sur Netflix le 9 novembre 2022, avec 10 épisodes qui retracent la vie et les temps forts de la reine Élisabeth II et de sa famille entre 1991 et 1997.

La prochaine saison est censée emmener la famille royale plus loin dans les années 90, en se concentrant sur la nouvelle génération de la monarchie, tout comme les scandales et tragédies qui l’accompagnent.

Mais quand la nouvelle saison sortira-t-elle, qui joue dedans, et que couvrira exactement la série ? On vous dit tout ce qu’on sait sur la saison finale de The Crown jusqu’à présent.

Sommaire

La saison 6 de The Crown sera divisée en deux parties, la première sortant le 16 novembre 2023 et la seconde le 14 décembre 2023. Tous les épisodes seront diffusés par le géant du streaming Netflix.

La dernière saison se concentrera sur la relation entre le jeune Prince William et Kate Middleton, ainsi que sur la mort déchirante de la mère du Prince William, la princesse Diana.

La saison 6 montrera également le mariage entre le Prince Charles et Camilla Parker Bowles, la femme qu’il a épousée en 2005 après son divorce tumultueux d’avec la princesse Diana.

Bande-annonce de la saison 6 de The Crown

Quelques bandes-annonce et images ont été publiées pour la saison 6 de The Crown. On vous a gardé les principales :

La dernière saisons s’était également offert un teaser pour confirmer sa date de lancement :

Casting de la saison 6 de The Crown : qui verra-t-on à l’écran ?

Pour la saison 6 de The Crown, bien que le casting soit souvent renouvelé entre les saisons au fur et à mesure que les années passent, la distribution principale de la saison 6 restera principalement la même que celle de la saison 5. Cela inclut :

Imelda Staunton dans le rôle de la reine Élisabeth II

Jonathan Pryce dans le rôle du prince Phillip

Dominic West dans le rôle du prince Charles

Elizabeth Debicki dans le rôle de la princesse Diana

Ils seront rejoints par une distribution secondaire qui comprendra à la fois de nouveaux visages et des visages familiers, dont :

Rufus Kampa et Ed McVey dans le rôle du prince William

Will Powel dans le rôle du prince Harry

Meg Bellamy dans le rôle de Kate Middleton

Olivia Williams dans le rôle de Camilla Parker Bowles

Bertie Carvel dans le rôle de Tony Blair

Lydia Leonard dans le rôle de Cherie Blair

Claudia Harrison dans le rôle de la princesse Anne

James Murray dans le rôle du prince Andrew

Emma Laird Craig dans le rôle de Sarah Ferguson

Sam Woolf dans le rôle du prince Edward

Khalid Abdalla dans le rôle de Dodi Fayed

Salim Daw dans le rôle de Mohamed Al-Fayed

Intrigue de la saison 6 de The Crown : à quoi faut-il s’attendre ?

La saison 5 de The Crown s’est terminée en 1997, avec la princesse Diana se rendant à Saint-Tropez avec Mohamed Al-Fayed après son divorce du prince Charles, quelques mois avant sa mort tragique dans un accident de voiture. La saison 6 devrait reprendre à partir de là, couvrant jusqu’au moins 2001.

Dans un article avec Deadline, une source du plateau de The Crown a clairement indiqué que l’accident de voiture – qui a tué Diana et son partenaire Dodi Fayed en août 1997 – ne serait pas réellement montré à l’écran. Au lieu de cela, nous verrons “la voiture quitter le Ritz après minuit avec des paparazzi à sa poursuite, puis les conséquences avec l’ambassadeur britannique en France.”

Lesdites conséquences incluront le prince Charles récupérant le corps de Lady D, et Mohamed Al-Fayed faisant face au racisme lors de la récupération du cercueil de son fils. La série dépeindra également comment les fils de Diana gèrent sa mort, puis la relation naissante entre le prince William et Kate Middleton, après que les deux se rencontrent à St. Andrews.