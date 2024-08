The Crow a été inspiré par une véritable tragédie : comment le personnage est né ?

The Crow reprend les comics de James O’Barr tout en revisitant le premier film, tristement célèbre pour la mort sur le plateau de Brandon Lee. Ce qu’on sait moins, c’est que le personnage principal a lui aussi été inspiré par une autre tragédie.

The Crow a fêté son 30e anniversaire quelques mois avant la sortie d’un tout nouveau titre au cinéma : le long-métrage d’Alex Proyas est en effet sorti en 1994. Une sortie entachée par un drame qui a frappé sur son plateau de tournage, où l’acteur Brandon Lee a été mortellement blessé par une arme factice.

L’histoire nous entraîne dans les péripéties du chanteur de rock Eric Draven, ramené à la vie après avoir été assassiné avec sa fiancée. Dès lors, le revenant n’a plus qu’un sombre dessein : retrouver ses bourreaux et se venger. Si le film de 1994 a écopé de la réputation d’être maudit, Rupert Sanders a tout de même décidé de se risquer à en faire un remake, offrant le premier rôle à Bill Skarsgard. The Crow est sorti le 21 août 2024 au cinéma : l’occasion de revenir sur la tragédie qui a inspiré le personnage original.

The Crow est inspiré par une tragédie bien réelle vécue par l’auteur des comics

Dix ans avant le premier volume de The Crow, l’auteur des comics James O’Barr a vécu une tragédie similaire à celle de son personnage en perdant sa fiancée.

metropolitan film export

Comme il l’a expliqué lors d’une interview pour Shadows on the Wall à l’occasion de la sortie du film de Rupert Sanders, le créateur a traversé une période difficile suite à un accident : “Quand j’avais 18 ans, ma fiancée a été tuée par un conducteur ivre. J’étais meurtri, frustré et en colère. J’ai pensé qu’en mettant une partie de cette colère et de cette haine sur papier, je réussirais à m’en débarrasser.“

C’est de cette manière que l’auteur a donné vie à Eric Draven, alors qu’il vivait à Berlin dans les années 80. Dans les comics, le protagoniste revient d’un voyage romantique avec l’amour de sa vie, Shelly, quand leur voiture tombe en panne.

Le couple est alors attaqué par un gang impitoyable, qui n’hésite pas à tuer Eric, non sans avoir au préalable agressé et assassiné Shelly. Un an plus tard, le héros est ramené à la vie par un étrange corbeau et profite de cette seconde chance pour se lancer dans une sanglante vendetta.

Mais l’auteur a révélé que l’écriture des comics, loin d’apaiser ses émotions, a eu l’effet inverse : “Tout ce que je faisais, c’était intensifier la douleur. Je me concentrais sur toute cette négativité. Au fur et à mesure que je travaillais dessus, les choses devenaient de pire en pire, toujours plus sombres. Donc ça n’a pas marché : j’ai sûrement fini dans un état pire qu’au début.”

Les conséquences de la mort de Brandon Lee

L’auteur a également été très affecté par le décès de Brandon Lee sur le tournage du premier film, le 31 mars 1993.

miramax films

“Quand Brandon est mort, j’ai eu énormément de mal à m’en remettre,” explique ainsi James O’Barr. “La culpabilité et l’impression d’être responsable étaient énormes. Les similitudes entre sa mort et celle d’Eric dans le livre sont si proches qu’on pourrait presque y voir une intervention surnaturelle.“

L’auteur continue : “Brandon est mort en tournant la scène où Eric meurt lui aussi. Dans le film et les comics, ça se passe à la veille de son mariage. Brandon aussi allait se marier après la fin du film, il ne restait que trois jours de tournage. Les gens ont dit que c’était le destin.“

Mais l’auteur n’a jamais cru à la théorie du surnaturel et a fini par trouver une forme d’apaisement après la sortie du long-métrage. “Ce n’est qu’après être devenu ami avec Brandon, avoir vécu sa mort et vu le film – peut-être 17 fois maintenant – que j’ai finalement réussi à ‘faire mon deuil’, en visitant sa tombe à Seattle,“ conclut-il.

Le créateur a continué de contribuer à la publication d’œuvres sur The Crow, entre comics et romans graphiques. Quant au film avec Bill Skarsgard, The Crow est sorti le 21 août 2024 au cinéma en France.