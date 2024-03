The Crow : ce détail marquant dans la bande-annonce du remake repéré par un fan

Alors que le public a récemment pu découvrir la nouvelle bande-annonce du film The Crow, un fan a remarqué un détail en particulier dans le trailer du remake. Un détail qui ne va plus vous lâcher une fois que vous en aurez pris conscience, comme ça a été le cas pour les autres internautes qui s’en sont eux aussi rendus compte.

Il semblerait que les remakes aient la cote ces derniers temps, puisque de plus en plus de projets de ce genre émergent un peu partout. Rien que cette année, le public a notamment pu découvrir celui d’Avatar, le dernier maître de l’air proposé par Netflix, ou encore la série Shōgun sur Disney+, un remake de la série éponyme sortie en 1980.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Et l’un des prochains titres à s’inscrire dans cette tendance, c’est The Crow. En effet, le film de 1994 réalisé par Alex Proyas va bientôt faire peau neuve avec un tout nouveau long-métrage. Il s’agit donc d’une nouvelle adaptation cinématographique de la série de comics du même nom de James O’Barr datant de 1989. Le rôle d’Eric Draven sera cette fois-ci campé par Bill Skarsgård, succédant ainsi au défunt Brandon Lee qui avait perdu la vie lors du tournage du premier volet de la franchise.

Ce remake de The Crow est réalisé par Rupert Sanders, connu pour Blanche-Neige et le Chasseur (2012) et Ghost in the Shell (2017). Un nouveau long-métrage qui s’est récemment dévoilé au travers d’une bande-annonce inédite, dans laquelle un détail récurrent a été mis en lumière par un internaute.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Ce détail marquant dans la bande-annonce de The Crow

En effet, un internaute a fait remarquer sur X (anciennement Twitter) que la majeure partie des scènes présentées dans la bande-annonce partagent toutes un point commun, à savoir que le sujet de la caméra se trouve presque toujours au centre de l’image.

Un détail qui, selon l’internaute, permettrait de prendre des captures d’écran idéales pour les réseaux sociaux, et plus globalement pour que les internautes puissent faire eux-mêmes la promotion du film en les relayant en ligne.

“On retrouve cette méthode du “n’utilise que le milieu de l’image pour que les gens puissent publier des clips sur TikTok” avec la mise en scène et tout.”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Une trouvaille qui n’a pas manqué de faire réagir les autres internautes, qui ne voient plus que cela maintenant qu’ils s’en sont rendus compte.

“attends b*rdel… Cela vient de débloquer quelque chose que je méprise dans tant de cinématographie et sur lequel je ne pouvais pas mettre le doigt”

“je pensais que c’était exagéré mais bon sang non, c’est vraiment comme ça”

“Oof, maintenant moi non plus je n’arrive plus à ne plus le voir. Il n’y a presque aucune action ni même aucun mouvement en dehors du centre de l’image dans aucune des scènes présentées dans toute la bande-annonce.”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

La date de sortie en salle du remake de The Crow est prévue pour le 5 juin 2024. En attendant, vous pouvez également découvrir notre liste des meilleurs films en streaming de mars 2024.