The Deep est principalement une plaisanterie pour les fans de The Boys, mais certains réalisent qu’il pourrait secrètement être l’un des héros les plus puissants des Sept.

Il y a beaucoup à dire sur la façon dont The Boys dépeint la résistance de ses Supers. Alors que des personnages comme Homelander (ou Le Protecteur en VF) et Queen Maeve (ou Reine Maeve) semblent pratiquement invincibles, d’autres comme Sister Sage et Kimiko peuvent guérir rapidement.

Mais c’est The Deep (ou l’Homme-Poisson) qui pourrait discrètement être le membre le plus redoutable des Sept en termes de résistance. Comme mentionné sur Reddit, certains fans réalisent tout juste que The Deep a nonchalamment mentionné qu’il a déjà nagé dans la fosse des Mariannes, un exploit qui est surhumain, et ce même pour de nombreux Supers.

Et si cette déclaration est impressionnante, c’est parce que la fosse des Mariannes est plus profonde que ce que la plupart des gens peuvent imaginer. C’est l’un des points les plus profonds de l’océan Pacifique selon l’Université de Leeds. Là-bas, la pression y est plus de 1 000 fois supérieure à la pression atmosphérique au niveau de la mer.

Pour un humain normal, c’est tout simplement insurmontable. Dans une publication sur le site du département de physique de l’Université de l’Illinois, ils décrivent en détail ce qui arriverait à une personne qui se retrouverait au fond de l’océan.

« La pression de l’eau s’exercerait sur le corps de la personne, provoquant l’effondrement de tout espace rempli d’air (l’air serait comprimé). Ainsi, les poumons s’affaisseraient. En même temps, la pression de l’eau pousserait l’eau dans la bouche, remplissant les poumons à nouveau d’eau au lieu d’air. Mais s’il n’y a pas d’espace rempli d’air dans lequel pousser, le corps ne sera pas écrasé. »

amazon mgm studios

Nous ne savons pas si The Deep a eu des difficultés en nageant à ces profondeurs ou si c’était une promenade de santé pour lui. Cependant, il n’est pas exagéré de dire que nager dans la fosse des Mariannes est un exploit incroyable au-delà de simplement tester sa résistance.

Le corps de The Deep devrait être assez fort non seulement pour survivre à cette pression, mais aussi pour y nager. Et bien qu’il respire principalement par ses branchies, son endurance devrait être incroyablement élevée juste pour continuer à bouger sous une telle pression.

C’est un retournement de situation surprenant pour un personnage qui a été traité essentiellement à des fins humoristiques depuis ses débuts, mais The Deep pourrait en fait être le membre le plus terrifiant des Sept si son intelligence était proportionnelle à son amour pour les animaux marins. S’il venait à se ressaisir, il pourrait même être encore plus effrayant qu’Homelander.

Et alors que la fin de la saison 4 promet de "changer le monde à jamais", consultez notre calendrier de sortie des épisodes de The Boys pour être sûr de ne pas manquer le final de la saison 4.