The Boys saison 4 : l’invincibilité de ce personnage choque les fans

Tous les “Supes” ont leurs faiblesses (sauf, peut-être, Homelander), mais la saison 4 de The Boys révèle que Victoria Neuman est apparemment invulnérable.

Victoria Neuman est désormais une redoutable antagoniste principale dans la saison 4 de The Boys, après avoir été révélée comme ayant des super-pouvoirs à la fin de la saison 2. Elle peut contrôler le sang de n’importe qui, et l’a notamment utilisé pour faire exploser la tête de ses cibles.

Elle possède également une force surhumaine, une super ouïe et semble également invulénable. Et les fans ont justement été surpris par l’incroyable résistance de Victoria dans une scène de l’épisode 1 de la nouvelle saison de The Boys.

Les Boys ont tenté de piéger Neuman en remplaçant ses gouttes pour les yeux par de l’acide. Mais Kimiko et Frenchie ont été interrompus par la fille de Neuman, qui se révèle être elle aussi une Supe.

Après avoir été prévenue de tout ce tumulte, Neuman est allée discuter avec Hughie qui était resté dans leur van de reconnaissance. Pendant la conversation, Hughie lui a jeté le reste de l’acide du thermos, et cela ne lui fait absolument rien. En fait, Neuman semblait plus préoccupée par l’état de son costume que par le fait d’être trempée d’acide.

Cela laisse une ouverture pour Butcher, qui s’est faufilé à côté d’elle et la tient en joue. À la surprise générale, une balle dans la tête ne lui fait également rien et ricoche dans le van.

Il semblerait que Neuman soit suffisamment résistante pour ne pas être blessée par des balles ou par de l’acide, suscitant ainsi de vives réactions de la part des fans qui n’imaginaient pas que le personnage puisse être aussi redoutable.

“Victoria Neuman est la nouvelle Supe surpuissante car immunisée contre l’acide et les tirs à la tête ? Les Boys sont cuits !”

Les internautes étaient donc choqués, l’un d’eux déclarant alors sur X/Twitter : « Cet acide n’était rien ou la balle dans la tête BONJOUR ? La résistance est folle. »

« L’acide et la balle n’ont rien fait contre elle, personne ne peut toucher Victoria Neuman », a commenté un autre.

Mais les fans n’ont pas pu s’empêcher de comparer les capacités de Neuman à celles de Marie Moreau de Gen V, le spin-off de la série Prime Video. Marie est la protagoniste de la série dérivée de The Boys, ayant les mêmes capacités de manipulation du sang que Neuman.

Les fans spéculent donc qu’avec l’étendue des pouvoirs impressionnants de Neuman et sa connexion à Marie et Red River, Marie n’a pas encore réalisé l’ampleur de ses capacités. Avec Gen V se dirigeant vers une nouvelle saison, l’intrigue de Marie pourrait donc encore s’élargir.

La saison 4 de The Boys diffusera de nouveaux épisodes sur Prime Video. Vous pouvez notamment découvrir dès à présent le calendrier de sortie des épisodes de cette nouvelle saison, ou encore découvrir pourquoi les fans sont soulagés d’apprendre que la saison 5 sera la dernière saison de la série Amazon.

