The Boys saison 4 : cette grande actrice incarne Ambrosius la pieuvre, l’acteur de The Deep “n’en revient pas”

La relation entre The Deep et Ambrosius la pieuvre a pris un tournant tragique dans l’épisode 7 de la saison 4 de The Boys, mais on a appris que hors écran, Chace Crawford n’avait aucune idée de qui lui prêtait sa voix.

Ambrosius la pieuvre a été introduite dans la saison 3 ; plus précisément, dans le fameux épisode de l’Herogasm.

Alors que La Crème était éclaboussé par… vous savez quoi, et que Homelander (ou Le Protecteur en VF) se battait contre Soldier Boy, The Deep (ou l’Homme-Poisson) est tombé sur un aquarium et a croisé le regard du mollusque, donnant ainsi naissance à une romance entre les deux qui n’est pas au goût d’Amazon.

Dans la saison 4 de The Boys, The Deep l’a gardée dans un petit aquarium caché dans sa penderie, craignant d’être surpris en flagrant délit et d’être catalogué comme un amateur de tentacules. Ils discutent ensemble la plupart du temps, du moins jusqu’à ce qu’il fasse une sortie précipitée lorsqu’elle demande à déménager dans un espace plus grand, à savoir l’aquarium situé juste derrière le lit du Super.

Et si sa voix vous semble familière, cela est tout à fait normal, car Ambrosius la pieuvre est doublée par Tilda Swinton.

Et lors d’une apparition dans le podcast Happy Sad Confused de Josh Horowitz, Chace Crawford, l’interprète de The Deep, a avoué qu’il n’était pas au courant qu’il donnait la réplique à Swinton. “Je n’arrive pas à croire qu’elle l’ait fait, je pensais qu’elle était défoncée ou quelque chose du genre quand ils nous l’ont dit”, a-t-il déclaré.

“Kripke m’a envoyé un texto… et je me suis dit : ‘Il se fout de moi, c’est pas possible.’ Mais il a dit qu’il voulait obtenir l’actrice britannique la plus distinguée, lauréate d’un Oscar.”

Crawford a expliqué que quelqu’un d’autre lisait les répliques pendant qu’il jouait la scène, et il n’était pas au courant avant que Swinton n’ait prêté sa voix pour le rôle.

Cela fait écho à ce que Kripke a dit à Variety, ayant alors déclaré : “Pour Tilda, nous ne la connaissions pas — c’était juste qu’une fois que nous avons réalisé qu’Ambrosius allait être un personnage cette année, nous nous sommes tous dit dans la salle des scénaristes : ‘Nous avons besoin de l’actrice britannique la plus classe, la plus oscarisée que nous puissions trouver'”.

“Et c’est une liste vraiment courte. Et Dame Judi Dench n’était pas disponible. Nous avons contacté Tilda, et à son grand mérite, elle ne nous connaissait pas, mais elle a dit : ‘Ça a l’air hilarant, je suis partante,’ et elle l’a fait.”

Pour rappel, Swinton est connue entre autres pour son rôle de la Sorcière blanche dans la saga cinématographique Le Monde de Narnia, mais aussi pour Vanilla Sky (2001), sans oublier bien évidemment Michael Clayton (2007), grâce auquel elle a remporté l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. On a également pu la voir dans Snowpiercer (2013), The Grand Budapest Hotel (2014) et bien d’autres encore.

Et si certains fans, à l’instar de Crawford, ont été surpris d’apprendre que c’est la star britannique qui prête sa voix à Ambrosius dans la saison 4 de The Boys, d’autres reconnaissent là la patte de l’actrice, qui a l’habitude des rôles pour le moins atypiques. C’est pourquoi un internaute a rappelé sur X/Twitter : “Je ne vois pourquoi qui que ce soit serait surpris par ça, elle a dit tellement de fois à quel point elle aime les rôles bizarres et veut en faire davantage et qui le sont encore plus”.

Et pour en apprendre encore plus sur The Boys, consultez notre calendrier de sortie de la saison 4 pour être sûr de ne pas manquer le final de la saison. Vous pouvez également découvrir qui est la Polymorphe de la saison 4.

