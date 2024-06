Un extrait de la saison 4 de The Boys révèle qu’un super-héros connait déjà le secret de Butcher

Le premier extrait de la saison 4 de The Boys est sorti, et il change déjà de manière significative la dynamique entre Billy Butcher et Homelander.

La scène, apparemment située au début de la saison 4 de The Boys, montre Butcher suppliant Ryan de revenir avec lui chez Grace, mais l’adolescent insiste pour rester avec son père, Homelander (ou le Protecteur en VF.)

C’est lorsque Homelander entre en scène que nous découvrons qu’il a mis le doigt sur le terrifiant secret de Butcher : le protagoniste souffre d’une tumeur au cerveau, qui le tuera dans six mois.

“Regarde cette grosse masse noire qui envahit ton cerveau,” se moque ainsi Homelander dans l’extrait. “Il te reste quoi ? Six mois ? Moins ? C’est dommage, on n’aura pas cette dernière danse ensemble.”

La scène est assez surprenante, beaucoup de fans ne s’attendant probablement pas à ce que Homelander découvre les tumeurs de Butcher, du moins pas aussi rapidement. Mais ce serait oublier que la vision aux rayons X fait partie de la vaste gamme de pouvoirs du Protecteur, peut-être parce qu’il ne l’utilise que rarement.

Le fait que Homelander apprenne que Butcher est mourant change radicalement leur relation, mettant le manipulateur froid qu’est Butcher en position de faiblesse dès le début de la saison 4 de The Boys.

Car le Protecteur et le leader des Boys ont, par le passé, entretenu une relation reposant autant sur de la haine qu’un respect bizarre. Au point même d’envisager une trêve alors qu’Homelander avouait apprécier sa rivalité avec Butcher en début de saison 3 de The Boys, ce qui peut au moins expliquer toutes les fois où le terroriste s’en est sorti avec la vie sauve.

Mais pour lui tenir tête, Billy Butcher a tout de même dû recourir à l’utilisation du V24, un dérivé du Composé V offrant des pouvoirs aux adultes tout en laissant des séquelles en cas d’utilisation abusive. Butcher n’a donc plus que six mois à vivre, mais rien ne l’empêchera de les mettre à profit pour s’en prendre aux super-héros, et en particulier Homelander.

La saison 4 de The Boys sera diffusée à partir du 13 juin 2024 sur Prime Video. En attendant, vous pouvez aller découvrir les nouveaux membres des Sept de Vought, ou encore en apprendre davantage sur le sombre secret de Butcher, dont les tourments ne semblent pas s’arrêter à une tumeur pour ce nouveau chapitre de la série.