The Boys saison 4 : la fin de l’épisode 4 est bien plus sinistre que vous ne le pensez

Homelander a rendu la fin de l’épisode 4 de la saison 4 de The Boys déjà terrifiante, mais il y a un détail caché que vous avez peut-être manqué, et qui rend cette fin encore plus sinistre qu’elle ne l’est déjà.

L’épisode 4 de la saison 4 de The Boys a vu le Super obsédé par le lait retourner au laboratoire Vought où il a été « élevé », nous permettant ainsi d’en apprendre un peu plus sur Homelander (ou le Protecteur en VF) et sur les traumatismes qu’il a vécu par le passé. On comprend alors un peu mieux pourquoi il est devenu le psychopathe qu’il est aujourd’hui.

Avant d’aller plus loin, sachez que la suite de cet article contient des spoilers sur la saison 4 de The Boys, nous vous conseillons donc d’être à jour avant de continuer plus loin.

Tout au long de l’épisode 4, nous avons un aperçu des horribles expériences menées sur Homelander alors qu’il n’était encore qu’un enfant. Des tests plus proches de la torture que de l’expérience médicale, qui ont été menés par les employés secrets du laboratoire Vought, comme par exemple Marty et Frank, et ce sous les instructions de la directrice Barbara.

Homelander y retourne pour se venger. Après s’être rappelé avoir été torturé dans la salle du four, il contraint Frank à entrer dedans, et le brûle vif.

Il se tourne ensuite vers Marty, qui a surnommé Homelander « Squirt » (ou “Gicleur”) lorsqu’il était adolescent après l’avoir surpris en train de se masturber. En guise de représailles, il lui brûle l’entrejambe avec sa vision laser avant de lui écraser la tête avec sa botte.

Amazon Prime Video

Quand Barbara arrive, il est clair qu’elle est la seule personne à qui Homelander obéira. Elle insiste sur le fait qu’il ne pourra jamais surmonter son côté humain et son besoin d’amour et d’affection. Mais Homelander lui dit qu’elle a tort.

Dans la scène finale, nous voyons Barbara dans l’ancienne chambre de Homelander (qui ressemble plus à une cellule qu’à une chambre d’enfant), tremblante de peur devant le spectacle sanglant laissé par le chef des Sept. En effet, Homelander a massacré tous les employés du laboratoire Vought sauf elle, avec des morceaux de leurs corps éparpillés dans la pièce et du sang partout sur les murs.

Bien que ce soit déjà assez sinistre en soi, si vous regardez la porte, vous verrez quelques plaques de métal fondues sur le côté. Il semblerait donc que Homelander ait scellé la porte avec ses lasers, ce qui signifie que Barbara ne peut pas s’échapper.

De plus, étant donné que le laboratoire Vought est top secret, il est peu probable que quelqu’un la trouve. En d’autres termes, Homelander va très certainement laisser “sa mère de substitution” mourir de faim, au milieu des cadavres de son équipe.

Sur Reddit, un fan de The Boys a partagé une capture d’écran de ce détail, écrivant : « Cette porte ne s’ouvrira pas de sitôt. »

Amazon Prime Video

« Oh, il a scellé cette porte avec ses lasers !?! », a dit un autre, tandis qu’un troisième ajoutait : « Omg !! Je n’avais pas remarqué ça pendant l’épisode. Je me demande si nous devons supposer que cela signifie qu’elle meurt là-dedans ? Je ne le pensais pas au début mais maintenant je ne suis plus sûr. »

Un quatrième a suggéré que la porte n’avait même pas besoin d’être fondue, car elle pourrait simplement être fermée avec la roue. « C’est un laboratoire secret de Vought que personne ne connaît vraiment. Donc personne ne va se rendre compte de sitôt que quelque chose ne va pas », ont-ils expliqué.

« Elle ne sortira pas de là avant de mourir de déshydratation… Je veux dire, techniquement, elle pourrait probablement survivre plus longtemps que les trois jours habituels avant de mourir en buvant le sang humain là-bas pour se maintenir en vie… mais je doute vraiment que quelqu’un vérifie le laboratoire. »

Et puis, il y a le fait que Homelander dirige maintenant Vought, ce qui signifie que même si quelqu’un découvrait que Barbara est coincée là-bas, ils ne voudraient pas risquer leur vie pour la sauver.

« Homelander dirige Vought et je ne pense pas que beaucoup de gens soient censés connaître cet endroit, c’est pourquoi ils étaient si surpris quand quelqu’un descendait dans l’ascenseur », a dit un autre.

« De plus, Homelander l’a mise là et il est peu probable que quiconque connaissant ce lieu prenne le risque de le contrarier pour la sauver. »

Les épisodes 1 à 4 de la saison 4 de The Boys sont disponibles en streaming sur Prime Video. Vous pouvez découvrir quand le prochain épisode sortira avec notre calendrier de sortie de la saison 4.

Vous pouvez également découvrir si Soldier Boy reviendra, pourquoi Billy Butcher est en mourant et quelle est cette scène de l’épisode 4 avec Sister Sage qui était insoutenable pour les fans. Voici aussi cette photo du tournage de la saison 2 de Gen V qui montre un des candidats rejetés des Sept.