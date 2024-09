Une série Netflix a vaincu haut la main The Boys et House of the Dragon cet été

Alors que de nombreuses productions sont sorties au début de l’été, c’est Netflix qui s’en sort le mieux grâce à une de ses plus grosses séries, pourtant sous-estimée.

L’été a été chaud bouillant du côté des séries : The Bear a eu droit à son coup de feu avec la saison 3 de la série sur Disney+, House of the Dragon est revenu tout cramer histoire de mieux préparer la Danse des Dragons… et même la saison 4 de The Boys, qui se déroule à Noël, a été une vraie fournaise pour ses personnages aux prises avec des élections présidentielles explosives – et sanglantes.

Mais au milieu de toutes les nouvelles saisons qui étaient attendues de pied ferme par les spectateurs, il y en a une qui s’est démarquée, et ce n’est pas la première fois. C’est du côté de Netflix et de ses comédies romantiques qu’il faut aller chercher le plus gros succès de l’été, en termes de nombre de minutes de visionnage.

Une comédie romantique de Netflix balaye The Boys et House of the Dragon

La saison 3 de La Chronique des Bridgerton a écrasé toute concurrence pour l’été 2024 en nombre de minutes visionnées.

La série mêlant genres historique et romantique a été vue deux fois plus que la saison 4 de The Boys, et presque trois fois plus que la saison 2 de House of the Dragon. Il faut croire que les feux de l’amour l’emportent sur ceux des dragons, qui auront pourtant eux aussi déchaîné les passions cet été.

C’est en tout cas ce qu’il ressort de l’analyse de Bloomberg, d’après les données Nielsen. Selon le graphique publié sur les réseaux sociaux, on peut constater que la série Netflix ne s’est essoufflée qu’en quatrième semaine de diffusion, avant de reprendre de plus belle dès sa cinquième semaine : une reprise qui correspond à la sortie de la partie 2 de la saison 3 de La Chronique des Bridgerton, une stratégie de la plateforme de streaming qui aura payé pour ses personnages de l’aristocratie anglaise. En tout, la série compte plus de 14 milliards de minutes visionnées, frôlant les 15 milliards.

Tout le monde n’aura pas pu se payer une part du gâteau : loin du podium des bons élèves, The Acolyte a malheureusement manqué de force. La série Star Wars a en effet été annulée après une seule saison, dont le final présentait pourtant l’intrigue d’une suite. Si le renouvellement ne s’est pas fait, c’est en grande partie pour le manque de visionnage des épisodes disponibles sur Disney+ : trop coûteuse et pas assez rentable, la série n’a pas suffisamment convaincu pour s’offrir une saison 2.

En attendant la saison 4 de La Chronique des Bridgerton ou pour découvrir d’autres histoires, vous pouvez également aller jeter un coup d’œil à la liste des films et séries qui sortent en streaming ce mois-ci.