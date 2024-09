Daryl Dixon Saison 2 : 5 questions auxquelles le spin-off de The Walking Dead doit répondre

Daryl Dixon : The Book of Carol est sur le point de commencer, voici donc cinq questions brûlantes auxquelles la saison 2 du spin-off de The Walking Dead doit répondre.

The Walking Dead est l’une des plus grandes dynasties télévisuelles de tous les temps ; la série principale, qui a duré onze saisons, a engendré ce qui est désormais une énorme franchise.

De nombreux spin-offs ont été développés dans le cadre de cette expansion. Dernièrement, il y a notamment eu Dead City, qui est centré sur Maggie et Negan, tandis que The Ones Who Live a vu Rick Grimes, le protagoniste de la série principale, faire son grand retour au côté de Michonne.

Cependant, la série dérivée que de nombreux fans attendaient avec impatience était celle sur Daryl Dixon, le personnage désormais culte incarné par Norman Reedus. La saison 1 de ce spin-off, sortie en septembre 2023, a été bien accueillie par les spectateurs et les critiques, en particulier grâce à son nouveau décor, la France, qui a introduit une nouvelle variante de zombies.

Cependant, la fin de la première saison a laissé de nombreuses questions en suspens. Et avec le lancement de la saison 2 de The Walking Dead : Daryl Dixon, intitulée The Book of Carol, prévu chez nous pour le 30 septembre 2024, voici cinq grandes questions auxquelles la deuxième saison doit répondre.

Au départ, il était prévu que Carol soit toujours aux côtés de Daryl dans ce spin-off. Cependant, l’actrice Melissa McBride n’a pas pu s’engager à tourner en France, ce qui a conduit la série à se concentrer uniquement sur le nomade à l’arbalète.

Cependant, McBride a décidé de participer à la deuxième saison, permettant ainsi aux fans de voir les deux personnages être de nouveau réunis à l’écran.

AMC

À l’approche de la deuxième saison, la plus grande question que la série doit résoudre est de savoir comment Carol parvient à arriver en France. Bien qu’elle soit réputée pour sa capacité à réaliser l’impossible, comme on l’a vu dans l’épisode d’ouverture de la saison 5 de The Walking Dead lorsqu’elle sauve tout le groupe d’une communauté de cannibales, se rendre en Europe semble être un défi d’un tout autre niveau, même pour Carol.

Les bandes-annonces de Daryl Dixon : The Book of Carol suggèrent qu’elle va piloter un avion pour se rendre en France. Étant donné qu’ils sont en pleine apocalypse et que Carol n’est pas une pilote entraînée, la saison devra donc expliquer comment elle a réussi un tel exploit.

Que font tous les autres personnages de The Walking Dead ?

Puisque Daryl était extrêmement isolé pendant toute la première saison, il n’était pas très surprenant qu’il n’y ait aucune mention des autres personnages de The Walking Dead, tels que Michonne, Gabriel, Judith et les autres.

Cependant, avec l’arrivée de Carol en France, qui a probablement gardé des liens avec les anciens personnages de la franchise, Daryl Dixon : The Book of Carol pourrait mentionner les autres survivants. De plus, ce serait un bon clin d’œil pour les fans, avec quelques caméos d’anciens acteurs qui feraient sans aucun doute plaisir à nombre d’entre eux.

Est-ce que Daryl et Carol savent que Rick est vivant ?

AMC

Celle-ci est une question cruciale qui mériterait d’être abordée dans la saison 2. Dans le dernier épisode de la première saison, Daryl contacte brièvement Carol par radio. Bien que leur conversation ne soit pas optimale, Carol dit : « Il est revenu ». Lorsque Daryl lui demande de qui elle parle, l’appel est coupé, laissant les spectateurs se demander de qui Carol parlait.

À la fin de la mini-série The Ones Who Live, Rick a retrouvé sa fille Judith après des années d’absence. Il est donc probable que Carol faisait référence à lui dans l’appel radio.

Il faudrait donc que Carol et Daryl abordent ce sujet lors de leur rencontre dans la saison 2. Bien que l’on puisse supposer que Carol sait que Rick est vivant, la nature de cette information reste un mystère. Les fans seraient certainement enclins à voir un flashback montrant Carol retrouvant Rick, car ils sont deux des personnages originaux découverts dès la première saison de The Walking Dead.

Laurent est-il immunisé contre le virus zombie ?

AMC

Contrairement à The Last of Us, The Walking Dead n’a jamais exploré l’idée d’une guérison possible du virus et n’a jamais introduit de personnage immunisé. Mais voici Laurent, un jeune garçon introduit dans Daryl Dixon.

Les religieux en France le considèrent comme le Messie, et bien que leurs raisons soient en grande partie mystérieuses, ils laissent entendre plus tard que cela est dû à son immunité contre le virus.

Cela devra être un point majeur de l’intrigue de Daryl Dixon : The Book Carol, car l’introduction d’une éventuelle immunité serait un énorme tournant, surtout compte tenu du fait que la fin de la saison 1 de The Walking Dead laissait à penser que tout espoir de stopper le virus était perdu.

Pourquoi les zombies se battent-ils entre eux ?

La première saison de Daryl Dixon a introduit plusieurs nouvelles variantes de zombies et a montré des zombies se battant entre eux, ce qui n’avait jamais été vu auparavant.

Pour Daryl Dixon : The Book of Carol, la deuxième saison peut approfondir ce concept. Après tout, ce serait un énorme changement si, au lieu d’attaquer constamment les survivants, les zombies commençaient à se battre entre eux.

Daryl Dixon : The Book Carol commence le 30 septembre 2024 sur Paramount+. Et en attendant le début de la deuxième saison du spin-off de The Walking Dead, vous pouvez vous rafraîchir la mémoire en redécouvrant comment Daryl est arrivé en France.