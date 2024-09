Mr. Freeze sera-t-il dans The Batman 2 ? Explication de la rumeur autour du super-vilain DC

Le réalisateur Matt Reeves a confirmé que lui et son équipe travaillent sans relâche sur le scénario de The Batman 2, mais l’histoire inclura-t-elle l’un des ennemis les plus froids et glaçants du Chevalier Noir ?

The Batman de 2022 a déjoué les attentes des fans, avec une interprétation sombre et réaliste de Robert Pattinson dans le rôle du super-héros culte de Gotham City.

Avec un score impressionnant de 85 % sur Rotten Tomatoes, l’entrée de Matt Reeves dans l’univers DC a été si populaire que Warner Bros. a rapidement commandé une suite peu de temps après sa sortie.

Bien que l’on ne sache pas grand-chose sur l’intrigue du nouveau film, certains fans ont spéculé que la suite pourrait présenter l’un des plus grands ennemis de Batman, Mr. Freeze, et que le méchant pourrait être interprété par Patrick Schwarzenegger, qui succéderait ainsi à son père Arnold Schwarzenegger qui avait eu le rôle dans Batman & Robin (1992). Mais les rumeurs sont-elles vraies ? Voici ce que nous savons.

L’hiver arrive dans The Batman 2

Reeves a confirmé que The Batman 2 se déroulera pendant la saison hivernale.

Lors d’une interview avec Collider en septembre 2024, Reeves a révélé que The Batman 2 se déroulera juste après le spin-off The Penguin, qui se terminera vers décembre.

« [The Penguin] se déroule sur plusieurs semaines qui nous amènent vers la fin de l’année », a déclaré le réalisateur. « Nous n’arrivons pas jusqu’à Noël ou le Nouvel An, mais on s’en approche. »

Warner Bros.

Avec ces informations, on peut en déduire que l’intrigue de The Batman 2 se déroulera à un moment donné en hiver.

Suite à cette révélation de Reeves, certains fans pensent que le méchant du second volet sera quelqu’un qui non seulement connaît bien la glace et la neige, mais qui utilise ces éléments pour semer le chaos dans Gotham City.

Et bien que Batman ait dû faire face à une myriade de méchants tout au long de sa carrière de super-héros, c’est bien le Dr. Victor Fries, plus connu sous le nom de Mr. Freeze, qui semble apparaître comme étant le choix le plus évident ici.

Patrick Schwarzenegger jouera-t-il Mr. Freeze ?

À ce jour, il n’y a eu aucune confirmation concernant l’apparition de Patrick Schwarzenegger dans le rôle de Mr. Freeze dans The Batman 2.

« L’hiver est enfin arrivé ! L’homme de glace arrive », a posté Schwarzenegger sur X/Twitter en réponse à la confirmation du cadre enneigé de The Batman 2 dans la chronologie de Reeves.

À cause de cela, de nombreux fans ont commencé à spéculer que le jeune acteur aurait pu être choisi pour incarner l’ennemi glacé de Batman. Cette phrase est directement tirée du film de 1997 Batman & Robin, où Arnold Schwarzenegger, le père de Patrick, incarnait Mr. Freeze.

Dans le film, Arnold Schwarzenegger apparaissait comme le grand antagoniste, s’associant avec la Poison Ivy de Uma Thurman pour affronter Batman et son acolyte Robin.

« Si je ne connaissais pas mieux, je dirais que tu es en train de teaser le rôle de Mr. Freeze et que tu l’incarnes !! » a répondu un fan sur X/Twitter à la citation de Schwarzenegger, tandis qu’un autre a écrit : « Heureux de te voir ! Tu perpétues la tradition familiale. »

Cependant, l’acteur a rapidement rejeté toute idée de sa participation au prochain film en répondant : « Nah haha, mais j’aimerais bien ! »

Bien que Patrick Schwarzenegger ne semble pas apparaître dans le film de Reeves, il espère toujours que son père reviendra dans l’univers DC d’une manière ou d’une autre. Il a répondu à un récent post montrant la réunion entre Arnold Schwarzenegger et Uma Thurman, avec la légende : « Allez, vous devez revenir. »

D’autres potentiels méchants glacés pour The Batman 2

Bien que Mr. Freeze puisse toujours faire une apparition, Reeves pourrait choisir un autre méchant lié à la glace pour The Batman 2.

Fries est sans aucun doute l’ennemi de Batman le plus culte à s’inscrire dans cette thématique, mais le réalisateur pourrait décider de choisir un méchant moins connu et de le mettre sous les projecteurs.

Warner Bros.

Tout d’abord, Batman a déjà affronté Captain Cold, un criminel qui utilise un pistolet réfrigérant lui permettant de geler sa cible.

Bien que Captain Cold ait commencé dans les comics DC en tant qu’antagoniste de Flash, son personnage a été largement mis en avant dans Batman : L’Alliance des Héros.

Le Batman de Pattinson pourrait également se retrouver face à Killer Frost, qui était aussi un ennemi du Speedster et qui faisait partie des principaux membres du casting de la série The Flash.

Killer Frost est un nom utilisé par plusieurs personnages féminins, notamment Crystal Frost, Louise Lincoln et Caitlin Snow.

Bien que chacune de ces femmes se soit transformée en super-vilaine glacée lors de diverses expériences qui ont mal tourné, elles partagent toutes les mêmes pouvoirs de cryokinésie et d’absorption de chaleur.

Les fans pourront découvrir qui Reeves et son équipe ont choisi pour s’opposer au Chevalier Noir dans The Batman 2, dont la sortie est prévue normalement pour le 30 septembre 2026.

En attendant, découvrez notre guide sur Joker : Folie à Deux, ainsi que les premières critiques de The Penguin. Vous pouvez aussi consulter notre liste de tous les films à découvrir en streaming ce mois-ci.

