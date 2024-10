Y a-t-il une scène post-générique à la fin de Terrifier 3 ?

Art le Clown est de retour, mais le film se termine sur un cliffhanger : faut-il attendre une scène post-générique à la fin de Terrifier 3 ?

Art le Clown est de retour, et il est plus psychotique que jamais ! Si le public avait pu avoir des réserves sur la capacité de Terrifier 3 à dépasser son prédécesseur, douter du cinéaste et créateur de la franchise, Damien Leone, était finalement une erreur. Car l’auteur du film d’horreur et son équipe se sont surpassés, offrant un véritable bain d’hémoglobines aux spectateurs qui avaient déjà eu droit à une orgie sanglante et un poil biblique jusqu’ici, dans des morts toujours plus brutales.

C’est cette fois le passé d’Art et ses liens avec Sienna, Jonathan et la famille Shaw qui ont été abordés, pour le meilleur comme pour le pire. Sauf que le long-métrage se termine sur un cliffhanger : faut-il attendre une scène post-générique alors que les crédits défilent sur le grand écran ?

Attention : la suite de cet article contient des spoilers de Terrifier 3.

Y a-t-il une scène post-générique dans Terrifier 3 ?

Il n’y a pas de scène post-générique à la fin de Terrifier 3, contrairement au deuxième volet qui en comportait bien une. Une fois que les crédits commencent à défiler, il faut considérer que le film est bien terminé.

Il est facile de s’attendre à une séquence bonus pour préparer Terrifier 4, puisque Terrifier 2 avait fonctionné de cette manière en 2023. On pouvait ainsi retrouver Vicky dans sa cellule en train de donner naissance à la tête d’Art. Les murs, couverts de sang, avaient également servi de support pour qu’elle écrive “Vicky + Art“.

À cela s’ajoute le cliffhanger de la conclusion de Terrifier 3, qui laisse présager une suite assez évidente pour la saga cinématographique. Damien Leone est d’ailleurs partant pour un quatrième volet, comme il l’a déclaré au Fantastic Fest à Austin et dans des propos recueillis par nos confrères de Dexerto.com : “Oui, il y aura bien un Terrifier 4“, pour ensuite préciser : “Sienna doit retrouver Gabbie.”

Terrifier 3 est dans les salles obscures depuis le 9 octobre 2024 en France. Mais en attendant une suite, il est toujours possible d’aller jeter un coup d’œil à la liste des films et séries qui sortent en streaming ce mois-ci.